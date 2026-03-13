ΗΠΑ: «Θα εξαπολύσουμε σήμερα τις περισσότερες επιθέσεις που έχει δει το Ιράν – Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ίσως είναι παραμορφωμένος»

Για την πορεία του πολέμου εναντίον του Ιράν και την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην περιοχή μιλάει από την Ουάσινγκτον ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Συνοδευόμενος από τον αρχηγό γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε αρχικά ότι οι ΗΠΑ «αποδεκατίζουν τον στρατό του ριζοσπαστικού ιρανικού καθεστώτος με τρόπο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί».

«Ποτέ πριν στην ιστορία ένας σύγχρονος, ικανός στρατός, όπως είχε κάποτε το Ιράν, δεν έχει καταστραφεί τόσο γρήγορα και δεν έχει γίνει τόσο γρήγορα αναποτελεσματικός, εξάλλου είπαμε ότι δεν θα ήταν μια δίκαιη μάχη» είπε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «κρατάει όλα τα χαρτιά για τον πόλεμο αυτό».

.@SecWar: “We’re on plan to defeat, destroy, disable all of their meaningful military capabilities at a pace the world has never seen before… soon—and very soon—ALL of Iran’s defense companies will be destroyed.” pic.twitter.com/QAvi2SXjNb — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Έπειτα, πρόσθεσε ότι έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 15.000 εχθρικοί στόχοι από τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές: «Με απλά λόγια είναι πάνω από 1.000 πλήγματα την ημέρα, καμία άλλη συμμαχία κρατών στον κόσμο δεν μπορεί να το κάνει αυτό».

Στο σημείο αυτό υποστήριξε ότι σήμερα Παρασκευή (13.03.2026) θα πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός αμερικανικών επιθέσεων που έχουμε δει, μέχρι σήμερα, εναντίον του Ιράν, ενώ για την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει ντε φάκτο τα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι απελπισμένες και ότι θα βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην περιοχή και ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν να υπονομευθεί η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Για το δυστύχημα με την συντριβή του KC-135 πάνω από το δυτικό Ιράκ, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι «κακά πράγματα μπορούν να συμβούν», χαρακτήρισε το πλήρωμα «ήρωες» και υπογράμμισε πως «η θυσία τους θα τους κάνει πιο αποφασισμένους σε αυτόν τον απαραίτητο πόλεμο».

Ο στρατιωτικός επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να δηλώνει από την πλευρά του ότι «δεν πρόκειται για κατάρριψη ούτε για εναέρια σύγκρουση, αλλά αντιμετωπίζεται ως αποστολή έρευνας και διάσωσης».

.@thejointstaff Chairman Gen. Dan Caine: The incident occurred over friendly territory in Western Iraq while the crew was on a combat mission, and was not the result of hostile or friendly fire. Please keep the brave Airmen, their families, friends, and units in your thoughts in… https://t.co/3d4G6EwjZy pic.twitter.com/bf1InSGyfF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ «έστρεψε τα βέλη του» και προς τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Γνωρίζουμε ότι ο νέος, λεγόμενος, όχι και τόσο ανώτατος ηγέτης, είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος. Δεν υπήρχε φωνή και δεν υπήρχε βίντεο στην γραπτή δήλωσή του. Το Ιράν έχει πολλές κάμερες και μηχανήματα καταγραφής φωνής. Γιατί εξέδωσε μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί».

.@SecWar: “We know the new, so-called (not so) Supreme Leader is wounded — and likely disfigured.” pic.twitter.com/3LtUBVimjp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 13, 2026

Ο Χέγκσεθ συνέχισε λέγοντας: «Ο πατέρας του είναι νεκρός κι αυτός ένας φοβισμένος και τραυματισμένος φυγάς δίχως νομιμότητα, το καθεστώς τους ζει ένα χάος».

Σε ερώτηση δημοσιογράφων για την καταστροφική επίθεση σε ιρανικό σχολείο που κόστισε την ζωή σε περίπου 150 μαθητές, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας απάντησε ότι «έχει ξεκινήσει ήδη σχετική έρευνα που θα διαρκέσει όσο χρειαστεί διότι πρόκειται για ένα ζήτημα τόσο σοβαρό που απαιτεί ενδελεχή εξέταση των στοιχείων προτού βγει το καταληκτικό πόρισμα».

Ο Νταν Κέιν, αρχηγός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε πως το ιρανικό πολεμικό ναυτικό είναι πλέον αναποτελεσματικό για μάχη σε λιγότερο από δύο εβδομάδες πολέμου, ωστόσο η Τεχεράνη έχει ακόμα την ικανότητα να βλάψει τόσο τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις όσο και την εμπορική ναυτιλία, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν θέσει προτεραιότητα να εξουδετερώσουν την οποιαδήποτε ιρανική επιχείρηση ναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ, καθώς επίσης τις ιρανικές ναυτικές βάσεις και αποθήκες πυρομαχικών, ιδίως εκεί όπου βρίσκονται πύραυλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον πλοίων στον Κόλπο».