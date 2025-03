ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και 14 τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο Νέο Μεξικό – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21.03.2025) στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην πόλη Λας Κρούσες, στο Νέο Μεξικό.

Από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο «Young Park», χώρο μουσικής και αναψυχής στην πολιτεία των ΗΠΑ, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

Μέχρι στιγμής ο ή οι δράστες δεν έχουν συλληφθεί, με την αστυνομία να κάνει έκκληση σε όποιον ξέρει κάτι, να δώσει στοιχεία στις αρχές, αναφέρει το Associated Press.

Οι εικόνες που βγήκαν στο «φως» από τον τόπο της τραγωδίας είναι εφιαλτικές. Αυτόπτες μάρτυρες και θύματα ουρλιάζουν και τρέχουν να σωθούν ενώ παντού γύρω τους υπάρχουν αίματα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται η στιγμή που πολλοί νεαροί τρέχουν ενώ ακούγονται τουλάχιστον 15 πυροβολισμοί.

BREAKING: Las Cruces police confirmed a mass shooting at Young Park, New Mexico overnight.



Officers responded to gunfire reports around 10 p.m., finding multiple victims near the parking lot at 850 S. Walnut St.



Victims were taken to local hospitals and University Medical… pic.twitter.com/TRVcjLFaKf