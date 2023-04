Οι σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την Φλόριντα προκάλεσαν πλημμύρες σήμερα στη μητρόπολη του Μαϊάμι, υποχρεώνοντας τις αρχές να κλείσουν τα σχολεία και, τουλάχιστον έως αύριο το πρωί, το διεθνές αεροδρόμιο του Φορτ Λοντερντέιλ.

Περισσότερα από 635 χιλιοστά νερού έπεσαν σε 24 ώρες στο Φορτ Λόντερντεϊλ, μια πόλη 180.000 κατοίκων που βρίσκεται βορείως του Μαϊάμι, σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες. Αριθμός υψηλότερος από το ρεκόρ του Απριλίου του 1979 που ήταν 370 χιλιοστά.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πολλά μποτιλιαρίσματα, πλημμύρισαν οι δρόμοι πρόσβασης στο αεροδρόμιο και αρκετές πτήσεις ακυρώθηκαν.

“Ατυχία!” δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Sun Sentinel ο Ρομπ Γκούλεϊ, ένας τουρίστας που επρόκειτο να φύγει με τη γυναίκα του για τις Μπαχάμες. “Είναι η πρώτη φορά που θα φεύγαμε μαζί με τη σύζυγό μου μετά την Covid και να τι συμβαίνει”, δήλωσε.

Thunderstorms in Florida on Wednesday dumped 15 to 20 inches of rain in the Fort Lauderdale area, the National Weather Service said, trapping cars in floodwaters and leaving travelers stranded inside Fort Lauderdale-Hollywood International Airport.https://t.co/jFaYhlCbYk pic.twitter.com/ZtdzRFFxxn — The New York Times (@nytimes) April 13, 2023

Insane Flooding Scenes from Florida, USA as Extremely Heavy Rainfall occurred more then 600mm have been Recorded in just a Day so far 🌩️⛈️🌩️⚡ pic.twitter.com/LXDjzRxVNR — Weather Updates PK (@WeatherWupk) April 13, 2023

Οι αρχές ήλπιζαν αρχικά ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία από σήμερα αλλά χρειάστηκε να αναβάλουν την επαναλειτουργία του αεροδρομίου για αύριο προκειμένου να καθαρίσουν τους διαδρόμους.

USA 🇺🇸 Florida drivers attempted to drive in massively high floodwaters in Fort Lauderdale, FL on Wednesday evening, while the National Weather Service had reported over 25 inches of rainfall in the area. pic.twitter.com/Q0L5RNJ8oh — Maria P (@damadanoite14) April 13, 2023

Οι παράκτιες περιοχές της πόλης του Μαϊάμι παραμένουν σε συναγερμό για πλημμύρες, με τα εδάφη να είναι γεμάτα με νερό και να αναμένονται νέες βροχοπτώσεις.