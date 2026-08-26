Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για το μερίδιο στο Ορμούζ και τα έσοδα, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν «ορισμένες συμφωνίες» με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από τη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα Στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι ΗΠΑ δεν αποδεχτούν τους όρους της συμφωνίας αυτής.

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υψηλόβαθμη πηγή του Ιράν δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας.

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Τεχεράνη και Μουσκάτ πραγματοποιούν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών.

«Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ομάν, επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες σχετικά με το μερίδιο κάθε χώρας στα ύδατα του στενού και το μερίδιο του Ιράν και του Ομάν στα έσοδά τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι «παρεμποδίζουν τις εργασίες» για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.

Μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινοαμερικανική επίθεση στο Ιράν, αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδός έχει επί της ουσίας κλείσει, καθώς Τεχεράνη και Ουάσινγκτον προσπάθησαν να διεκδικήσουν τον έλεγχο του καναλιού, επιβάλλοντας ξεχωριστούς αποκλεισμούς.

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«Τα Στενά του Ορμούζ ανήκουν στο Ιράν και στη χώρα του Ομάν… Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Ομάν εδώ και περίπου ένα μήνα και έχουμε καταλήξει σε αποτελέσματα που είναι αποδεκτά και από τις δύο πλευρές», σημείωσε ο Χοσεΐν Μοχεμπί, σε δηλώσεις του τις οποίες επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, έχουν επιτευχθεί συμφωνίες σχετικά με το μερίδιο κάθε χώρας στα ύδατα των Στενών και το μερίδιο του Ιράν και του Ομάν στα έσοδά του», πρόσθεσε.

Οι IRGC κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να παρεμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν και δήλωσαν ότι αυτό προκάλεσε την καθυστέρηση επίτευξης μιας συμφωνίας.

«Αν οι ΗΠΑ σταματήσουν να παρεμποδίζουν και επιστρέψουν στη συμφωνία, μπορούμε να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε… Αν οι ΗΠΑ δεν αποδεχτούν τους όρους μας, τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε ο Μοχεμπί.

Παρόλο που οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία σημαίνουν ότι η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ παραμένει επικίνδυνη.