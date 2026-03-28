Ιράν και Ταϊλάνδη σε συμφωνία τα Στενά του Ορμούζ: Ελεύθερη η διέλευση των ταϊλανδικών δεξαμενόπλοιων

Η συμφωνία έρχεται λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα σε φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης – 3 μέλη του πληρώματος παραμένουν αγνοούμενα
«Πράσινο φως» από το Ιράν για την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων της Ταϊλάνδης από τα Στενά του Ορμούζ. Η ταϊλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως έκλεισε συμφωνία με την Τεχεράνη ώστε τα ταϊλανδικά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο, να περνούν από τα Στενά, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για επίθεση.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά για 28η ημέρα, δηλαδή από την στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ανακοίνωσε πως κατέληξε σε συμφωνία με το Ιράν, μετριάζοντας έτσι τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμός της χώρας.

«Έχει πλέον συναφθεί συμφωνία ώστε να επιτρέπεται σε ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται με κάθε ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ συμβάλλοντας έτσι να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για τη μεταφορά καυσίμων προς την Ταϊλάνδη», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του βασιλείου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Ο Ανούτιν δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μετριάσει τις ανησυχίες σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ταϊλάνδης, καθώς η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων AFP.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης χτυπήθηκε από άγνωστους βλήματα στα Στενά του Ορμούζ. Το πλήρωμα του πλοίου διασώθηκε αργότερα από το ναυτικό του Ομάν, αν και τρία μέλη του πληρώματος παραμένουν αγνοούμενα.

