Ιράν: Ο Ερφάν Ζολτανί ζει και τον επισκέφτηκε η οικογένεια του στη φυλακή – Η ανακοίνωση ΜΚΟ για τον διαδηλωτή

Για πρώτη φορά μετά από αρκετές ημέρες αγωνίας, αβεβαιότητας και ανησυχίας, νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την τύχη του Ερφάν Ζολτανί, του διαδηλωτή που έγινε το σύμβολο των αντικυβερνητικών συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στο Ιράν.

Μετά την σύλληψή του και την προγραμματισμένη εκτέλεσή του από τις αρχές του Ιράν την περασμένη Τετάρτη (14.01.2026) αρκετός κόσμος ειδικά στα social media προσπαθούσε να μάθει αν τελικά επέζησε ο Ερφάν Σολτανί, ο διαδηλωτής για τον οποίο χιλιάδες κόσμος υποστήριξε με μηνύματα και αναρτήσεις συμπαράστασεις για τον αγώνα του.

Τελικά, όπως ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση «Hengaw», η οικογένεια του Ερφάν Σολτανί τον επισκέφτηκε σήμερα (18.01.2026) για σύντομο χρονικό διάστημα στην φυλακή όπου κρατείται, σκορπίζοντας χαρά και ανακούφιση σε χιλιάδες κόσμο που ανησυχούσε για την πορεία της υπόθεσής του.

Η ανάρτηση της «Hengaw»:

«Πληροφορηθήκαμε ότι η οικογένεια του Ερφάν Σολαντί τον επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026, για σύντομο χρονικό διάστημα και επιβεβαίωσε ότι είναι αυτή τη στιγμή ζωντανός και σε σταθερή σωματική κατάσταση.

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί από την πόλη Φαρντίς της επαρχίας Καράτζ συνελήφθη την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Μερικές ημέρες αργότερα, οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι πρέπει να παρουσιαστούν στη φυλακή την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου, για μια τελική επίσκεψη πριν από την εκτέλεσή του, υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι αντιμετωπίζει την θανατική ποινή.

Όμως, η εκτέλεση δεν πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη ημερομηνία, ενώ μετά από πολλές πιέσεις και ερωτήματα [για την υπόθεσή του], αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη συνέχεια αρνήθηκαν ότι είχε εκδοθεί θανατική ποινή εναντίον του.

Μέχρι τη σημερινή σύντομη επίσκεψη, ωστόσο, η οικογένεια δεν είχε άμεση επιβεβαίωση ότι ο Erfan Soltani ήταν ακόμα ζωντανός».

EXCLUSIVE – Hengaw



Hengaw has learned that the family of Erfan Soltani has been granted a brief in-person visit with him today, Sunday, January 18, 2026, and has confirmed that he is currently alive and in stable physical condition.



This development comes after days of extreme… pic.twitter.com/kwcSHVeVMG — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) January 18, 2026

Ποια είναι η «Hengaw»

Η μη κυβερνητική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων «Hengaw» εργάζεται για την αναφορά και την ενημέρωση σχετικά με τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, με έμφαση τις κουρδικές κοινότητες αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς όπως οι εθνοτικές, θρησκευτικές, πολιτικές, σεξουαλικές και έμφυλες μειονότητες.

Η ΜΚΟ συλλέγει πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, καταγράφει και αρχειοθετεί τεκμηριωμένα εγκλήματα και συμβάλλει στη νομική διαδικασία σε αυτούς τους τομείς, με στόχο την επίτευξη προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιρανική κοινωνία.