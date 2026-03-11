Κόσμος

Ιράν: Οι ΙDF εξουδετέρωσαν Ιρανούς στρατιώτες λίγο πριν εκτοξεύσουν drones κατά του Ισραήλ – Δείτε βίντεο

«Συνεχίζουμε να επιχειρούμε αδιάκοπα για την καταστροφή υποδομών και την εξουδετέρωση στρατιωτών», αναφέρουν σε ανάρτησή τους
Ακόμη ένα βίντεο από τις επιχειρήσεις που κάνουν κατά του Ιράν, δημοσίευσαν στα social media οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ. Στα νέα πλάνα φαίνεται η στιγμή που οι IDF εξουδετερώνουν Ιρανούς στρατιώτες.

Οι στρατιώτες εντοπίστηκαν τη Δευτέρα (09.03.2026) σε σημείο εκτόξευσης drones στο δυτικό Ιράν. Έτσι το Ισραήλ έστειλε μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτυπώντας τους θανάσιμα, πριν προλάβουν να επιτεθούν κατά των ισραηλινών εδαφών.

«Συνεχίζουμε να επιχειρούμε αδιάκοπα για την καταστροφή υποδομών και την εξουδετέρωση στρατιωτών, με στόχο τη μείωση του εύρους των πυρών προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρουν σε ανάρτησή τους.

Από την πρώτη ημέρα του πολέμου, το Ισραήλ χτυπά κέντρα διοίκησης του καθεστώτος, αποθήκες πυρομαχικών και κυρίως εκτοξευτήρες πυραύλων, σε μία προσπάθεια να «κόψουν» τις δυνάμεις του Ιράν ώστε να μην προχωρήσουν σε αντίποινα.

Το Ιράν από την άλλη εξαπολύει συχνά drones και πυραύλους χτυπώντας τόσο ισραηλινά εδάφη όσο και αμερικανικές – στρατιωτικές βάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τις τελευταίες ώρες, η προσοχή όλων έχει στραφεί προς τα Στενά του Ορμούζ καθώς υπάρχουν αναφορές πως το Ιράν έχει ρίξει νάρκες στη θάλασσα για να κόψει την μεταφορά πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με ισχυρά πλήγματα το Ιράν σε περίπτωση που μπλοκάρει τα δρομολόγια των πετρελαιοφόρων, με την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να αφήσει να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στα εδάφη της.

Κόσμος
