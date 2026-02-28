Κόσμος

Ιράν: Πάνω από 35 νεκροί σε δημοτικό σχολείο θηλέων που βομβάρδισε το Ισραήλ – Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα δείχνουν το κατεστραμμένο σχολείο, ενώ γονείς ψάχνουν στα συντρίμμια και ουρλιάζουν από τον πόνο
Ιράν: Πάνω από 35 νεκροί σε δημοτικό σχολείο θηλέων που βομβάρδισε το Ισραήλ – Βίντεο ντοκουμέντο

Πάνω από 50 άτομα -τα περισσότερα από αυτά μικρά παιδιά-, σκοτώθηκαν σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν, όπου βομβαρδίστηκε σήμερα (28.02.2026) κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ – Ισραήλ.

Το Ισραήλ βομβάρδισε το συγκεκριμένο σχολείο όπου βρίσκεται στην επαρχία Χορμοζγκάν του νότιου Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 53 ανθρώπων.

Βίντεο που βγήκαν στη δημοσιότητα δείχνουν το κατεστραμμένο σχολείο, ενώ γονείς ψάχνουν στα συντρίμμια και ουρλιάζουν από τον πόνο.

 

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε αντίποινα, βομβαρδίζοντας αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν για ολική καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ενώ η Τεχεράνη προειδοποιήσει πως θα χτυπήσει όλες τις βάσεις των ΗΠΑ.

