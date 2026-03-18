Ιράν: Χτυπήθηκε χώρος του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ του Ιράν – Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα

Νωρίτερα οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι βομβάρδισαν «με επιτυχία» εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στο στενό του Χορμούζ
Oι εγκαταστάσεις στη Μπουσέχρ πριν την επίθεση / Vantor/Handout via REUTERS

Οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή από ΗΠΑ , Ισραήλ και Ιράν δεν έχουν τέλος με αυτές να γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες και να στοχεύουν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Χθες Τρίτη (17/3/2026) ο χώρος όπου βρίσκεται ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, χτυπήθηκε από «βλήμα».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επιβεβαίωσε σήμερα (18/3/2026) το περιστατικό επικαλούμενος την ενημέρωσή του από την ιρανική αρμόδια αρχή και ανέφερε ότι δεν είχε προκληθεί κάποια ζημιά στην εγκατάσταση και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ, με έδρα τη Βιένη, στην Αυστρία, «ενημερώθηκε από το Ιράν ότι βλήμα έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ το βράδυ της Τρίτης. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στο εργοστάσιο ούτε τραυματισμοί του προσωπικού», ανέφερε μέσω X.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος», πρόσθεσε.

Το εργοστάσιο στην Μπουσέχρ, το μόνο που λειτουργεί στο Ιράν, έχει δυνατότητα παραγωγής 1.000 μεγαβάτ, ποσότητας που δεν καλύπτει παρά μικρό κλάσμα των ενεργειακών αναγκών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νωρίτερα μάλιστα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι χθες Τρίτη βομβάρδισαν «με επιτυχία» και εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στο Στενό του Χορμούζ χρησιμοποιώντας διατρητικές βόμβες, με ανακοινωθέν τους που δημοσιοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πριν από μερικές ώρες, οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία διατρητικές βόμβες 5.000 λιβρών (σ.σ. 2,3 τόνων) εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο στενό του Χορμούζ», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων επιφανείας σε αυτές τις εγκαταστάσεις ήγειραν κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο στενό», πρόσθεσε η CENTCOM.

