Ισμαήλ Καανί: Ο «επτάψυχος» στρατηγός του Ιράν που γλιτώνει από κάθε επίθεση – Οι φήμες για εκτέλεση και τα σενάρια κατασκοπείας

Ένα μυστήριο επικρατεί γύρω από τον Ισμαήλ Καανί. Είναι ο στρατηγός που «κατά τύχη» ξεγλιστρά κάθε φορά από τον θάνατο. Ο διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη για την ικανότητά του να επιβιώνει από στοχευμένες επιθέσεις, εκκαθαρίσεις και απόπειρες δολοφονίας.

«Κατά τύχη» φέρεται να επέζησε από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, κατά τις οποίες σκοτώθηκε μεγάλο μέρος τη στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Και τώρα, ο σκιώδης στρατηγός απουσίαζε, ή είχε μόλις φύγει από το γραφείο του Χαμενεΐ, όταν οι Ισραηλινοί χτύπησαν με 30 βόμβες ακριβείας σκοτώνοντας τους πάντες, αναμέσα τους και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορές σε αραβικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ο στρατηγός Ισμαήλ Καανί, διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), εκτελέστηκε από το Ιράν με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ. Ο Καανί βρισκόταν μαζί με τον Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά είχε καταφέρει να επιβιώσει.

Η ιστοσελίδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων «The National», επικαλούμενη ανεπιβεβαίωτες πηγές, ανέφερε ότι ο Καανί κατηγορήθηκε για κατασκοπεία και εκτελέστηκε από το Ιράν. Είναι νεκρός ή πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο μυστήριο που τον περιβάλλει;

Το δημοσίευμα και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Καανί φέρεται να κατηγορήθηκε για συνεργασία με τη Μοσάντ και να εκτελέστηκε έπειτα από εσωτερική διαδικασία των ιρανικών αρχών. Ωστόσο, η πληροφορία παραμένει ανεπιβεβαίωτη και δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση του Ιράν ή από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad



The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed. pic.twitter.com/6WmTDhBgor — IGC NEWS (@NewsIgc) March 6, 2026

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στα social media και στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, αλλά μέχρι στιγμής αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη από διεθνείς αναλυτές.

Ο Ισμαήλ Καανί έχει περάσει τα τελευταία δύο χρόνια χτίζοντας μια παράξενη φήμη: εκείνη του ανθρώπου που καταφέρνει να βγαίνει αλώβητος από καταστάσεις όπου σχεδόν όλοι γύρω του χάνουν τη ζωή τους.

Τώρα όμως που το Ιράν βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η τύχη του έχει γίνει ξανά αντικείμενο έντονης φημολογίας. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί ότι οι Φρουροί της Επανάστασης τον συνέλαβαν και τον εκτέλεσαν με την υποψία ότι συνεργαζόταν με τη Μοσάντ.

Σε αναρτήσεις στην πλατφόρμα X αναφέρεται ότι ο Καανί «εκτελέστηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης», ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι είχε τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο 67χρονος Ισμαήλ Καανί είναι επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, της ειδικής μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης που είναι υπεύθυνη για τις εξωτερικές επιχειρήσεις του Ιράν.

Ανέλαβε τη θέση μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Κασέμ Σουλεϊμανί, σε αμερικανικό πλήγμα το 2020 στη Βαγδάτη.

Ως επικεφαλής της Δύναμης Κουντς θεωρείται κεντρική φιγούρα στη στρατηγική της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή και στις σχέσεις με συμμάχους και ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της θητείας του Καανί, το δίκτυο αυτό υπέστη σοβαρά πλήγματα. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε, ενώ ο πολιτικός αρχηγός της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, δολοφονήθηκε στην κατοικία του στη Τεχεράνη. Παράλληλα, δεκάδες υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματικοί έχασαν τη ζωή τους σε στοχευμένες επιθέσεις.

Το μεγαλύτερο πλήγμα ήρθε πρόσφατα, όταν – σύμφωνα με αναφορές – κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, μαζί με αρκετά κορυφαία στελέχη του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας. Εκείνος κατάφερε να διαφύγει. Το όνομα του Καανί δεν βρέθηκε ποτέ στις λίστες των νεκρών.

Οι αλλεπάλληλες απόπειρες δολοφονίας

Αντίθετα, η επαναλαμβανόμενη «επιβίωσή» του έχει ενισχύσει τα σενάρια και τις υποψίες, καθώς αρκετές αναφορές – βασισμένες σε ανώνυμες πηγές ασφαλείας – υποστήριζαν ότι είχε βρεθεί πολύ κοντά σε επιθέσεις που εξόντωσαν κορυφαία στελέχη του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αρκετά μέσα ενημέρωσης τον ανακοίνωσαν νεκρό. Λίγες ημέρες αργότερα όμως εμφανίστηκε σε δημόσια εκδήλωση στην Τεχεράνη, στα τέλη Ιουνίου του 2025, φορώντας πολιτικά ρούχα και καπέλο μπέιζμπολ, δείχνοντας να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και τον Οκτώβριο του 2024, όταν αρχικά θεωρήθηκε νεκρός, στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι ανακρίθηκε από τις ιρανικές αρχές και τελικά εμφανίστηκε ξανά στην κρατική τηλεόραση.

Μετά τη βαθιά διείσδυση του Ισραήλ στη Χεζμπολάχ – που επέτρεψε την εξόντωση μεγάλου μέρους της ηγεσίας της – το Ιράν ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για πιθανή διαρροή πληροφοριών. Σύμφωνα με πηγές της περιοχής, ο Καανί και στενοί συνεργάτες του φέρεται να τέθηκαν σε απομόνωση και να ανακρίθηκαν.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ είχε δημοσιεύσει λίστα Ιρανών και φιλοϊρανών αξιωματούχων που αποτελούσαν στόχους εξόντωσης. Το περασμένο Σαββατοκύριακο η λίστα αυτή χαρακτηρίστηκε «ολοκληρωμένη». Το όνομα του Καανί δεν περιλαμβανόταν σε αυτήν, γεγονός που τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο το μυστήριο γύρω από τον άνθρωπο που φαίνεται να βγαίνει αλώβητος ενώ όλοι γύρω του όλοι πεθαίνουν.