Ισπανία: Η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο πέθανε με ευθανασία μετά από 601 ημέρες αναμονής

Η Νοέλια Καστίγιο, μια 25χρονη παραπληγική που περίμενε την ευθανασία εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο στην Ισπανία, πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης 26.03.2026, αφού έλαβε τη βοήθεια για να τερματίσει τη ζωή της σε δομή φροντίδας στο Sant Pere de Ribes, κοντά στη Βαρκελώνη.

Η νεαρή υπέφερε από έντονους πόνους και μεγάλη ψυχολογική πίεση, κάτι που είχαν επιβεβαιώσει ειδικοί που εξέτασαν την περίπτωσή της. Παρόλα αυτά, χρειάστηκε να περιμένει 601 ημέρες μέχρι να γίνει πράξη η απόφαση για ευθανασία. Στο διάστημα αυτό, η υπόθεσή της μπλέχτηκε σε δικαστικές διαδικασίες στην Ισπανία, καθώς ο πατέρας της προσπάθησε να τη σταματήσει, αλλά τα δικαστήρια απέρριψαν όλες τις προσφυγές του.

Η ίδια είχε πει λίγες μέρες πριν: «Θέλω να φύγω ήρεμα και να σταματήσει ο πόνος». Τελικά, η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε, μέσα σε έντονο δημόσιο διάλογο και αντιδράσεις.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχαν αντιδράσεις από θρησκευτικές οργανώσεις, που καλούσαν τον κόσμο να προσευχηθεί και να αποτρέψει την ευθανασία. Έξω από τη δομή όπου βρισκόταν, συγκεντρώθηκαν άτομα που προσεύχονταν, ενώ πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για την απόφασή της.

Την παραμονή του θανάτου της, οι «Χριστιανοί Δικηγόροι» κάλεσαν σε «αγρυπνία προσευχής» έξω από τη δομή όπου νοσηλευόταν. Την ίδια ημέρα του θανάτου της, κάλεσαν επίσης τον κόσμο να προσευχηθεί και να αφήσει λουλούδια έξω από τη Γενική Διεύθυνση Πρόληψης και Προστασίας Παιδιών και Εφήβων της Καταλονίας, που κάποτε είχε αναλάβει την επιμέλειά της όταν ήταν παιδί. Τις τελευταίες ώρες πριν πεθάνει, υπήρξαν πολλές δημόσιες παρεμβάσεις για την υπόθεσή της.

Η Ισπανική Επισκοπική Διάσκεψη παραδέχτηκε ότι ο πόνος της κοπέλας «συγκλονίζει», αλλά πρόσθεσε πως «η πραγματική ανακούφιση δεν είναι η αυτοκτονία». Ο πιανίστας Τζέιμς Ρόουντς της πρόσφερε βοήθεια και οικονομική στήριξη, ώστε να πάρει την απόφασή της «με περισσότερη ηρεμία», ενώ ο τραγουδιστής Pitingo την παρακάλεσε να μην πάρει μια τόσο οριστική απόφαση «σε μια τόσο σκοτεινή στιγμή». Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούσαν συνεχώς μηνύματα όπως «μην το κάνεις», «ο Θεός σε αγαπά» και «προσευχηθείτε για τη Νοέλια».

Η Νοέλια πέρασε τις τελευταίες της ώρες με τη μητέρα της και άλλα μέλη της οικογένειας, αν και η ίδια είχε ζητήσει να είναι μόνη τη στιγμή της διαδικασίας. Ήθελε να βρίσκεται στο δωμάτιό της, εκεί όπου ένιωθε πιο ασφαλής.

Λίγες δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις 18:00 έξω από το Νοσοκομείο-Κατοικία Σαν Καμίλ, την ώρα που είχε προγραμματιστεί να γίνει η διαδικασία. Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε από τους «Χριστιανούς Δικηγόρους», κράτησε περίπου μία ώρα και οι παρευρισκόμενοι προσεύχονταν κρατώντας κομποσκοίνια.

Ο δικηγόρος του πατέρα της, Χοσέ Μαρία Φερνάντεθ, δήλωσε ότι «η οικογένεια παρέμεινε ενωμένη υπέρ της ζωής της Νοέλια», παρότι η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν επικριτικά για την εγκατάλειψη από τον πατέρα της. Στη συγκέντρωση βρέθηκε και η βουλεύτρια του Vox, Μαρία Γκαρθία Φούστερ, που πήγε με λουλούδια για να εκφράσει, όπως είπε, τη λύπη της αλλά και την αντίθεσή της στην ευθανασία της νεαρής γυναίκας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «θεσμική αποτυχία της κοινωνίας».

Η διαδικασία της ευθανασίας γίνεται με συγκεκριμένα φάρμακα που οδηγούν σταδιακά σε βαθύ ύπνο και στη συνέχεια στον θάνατο, συνήθως μέσα σε περίπου μισή ώρα.

Η ζωή της δεν ήταν εύκολη. Είχε βιώσει δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις και σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα Marca, η 25χρονη κοπέλα είχε στο παρελθόν αποπειραθεί να δώσει τέλος στη ζωή της, πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου, έπειτα από ομαδικό βιασμό το 2022. Η απόπειρα αυτή την άφησε παραπληγική, με χρόνιους πόνους που επηρέασαν δραματικά την καθημερινότητά της.

Το 2022, μετά από ένα τραγικό περιστατικό, έμεινε παραπληγική και τότε ζήτησε ευθανασία. Οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις, καθώς η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη και της προκαλούσε συνεχή πόνο.

Η υπόθεσή της άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το δικαίωμα κάποιου να αποφασίζει για τη ζωή του. Υπήρξαν έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, με κάποιους να μιλούν για «αποτυχία της κοινωνίας» και άλλους να τονίζουν ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η επιλογή της.

Παρά τις αντιδράσεις, η απόφασή της δεν άλλαξε ποτέ. Ήθελε απλώς να σταματήσει να υποφέρει. Και τελικά, όπως η ίδια είχε ζητήσει, κατάφερε να φύγει ήρεμα.

Η ζωή της Noelia μέσα από τα δικά της λόγια

Η ιστορία της Noelia Castillo ξεκίνησε με στιγμές ευτυχίας αλλά κατέληξε σε βαθύ πόνο και τραύμα.

Η ίδια περιγράφει τα παιδικά της χρόνια ως μια περίοδο χαρούμενη και ανέμελη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ήταν μια πολύ ευτυχισμένη εποχή της ζωής μου». Ωστόσο, η πορεία της άλλαξε δραματικά καθώς μεγάλωνε, με μια σειρά από δύσκολες εμπειρίες να σημαδεύουν την ψυχολογία και την καθημερινότητά της. Οι γονείς της είχαν προβλήματα με εθισμούς και το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών χρόνων της τα πέρασε σε θετές οικογένειες.

Το 2022 και ενώ διέμενε σε κρατικό κέντρο για ευάλωτες γυναίκες, υπέστη ομαδικό βιασμό. Στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο, μια πράξη που την άφησε παραπληγική.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η καθημερινότητά της – όπως η ίδια περιγράφει – χαρακτηριζόταν από συνεχή σωματικό και ψυχικό πόνο. Δήλωνε ότι δεν μπορούσε πλέον να αντέξει «ούτε τους πόνους ούτε όσα κουβαλά στο μυαλό της από όσα έχει ζήσει».

Παράλληλα, αντιμετώπιζε διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές, όπως ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας, οι οποίες επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάστασή της.

Η απόφασή της να προχωρήσει σε ευθανασία δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά μετά από μια μακρά και επίπονη πορεία, τόσο προσωπική όσο και νομική. Για περισσότερα από δύο χρόνια, η υπόθεσή της βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικών διαμαχών, κυρίως λόγω της αντίθεσης του πατέρα της, χωρίς όμως να ανατραπεί η επιθυμία της.

Μέχρι το τέλος, η Noelia επέμενε ότι η επιλογή της δεν είχε στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους, αλλά ήταν μια βαθιά προσωπική απόφαση – μια προσπάθεια να βάλει τέλος σε έναν κύκλο ζωής που, όπως η ίδια ένιωθε, είχε γεμίσει μόνο πόνο.