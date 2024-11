Ισπανία: Το πριν και το μετά από τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια μέσα από δορυφορικές εικόνες

Τις πληγές της συνεχίζει να μετρά η Ισπανία μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας DANA, η οποία έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη Βαλένθια, με 158 άτομα να έχουν χάσει τη ζωής τους εξαιτίας των πλημμυρών και τις αρχές να εκφράζουν φόβους για αύξηση του αριθμού των νεκρών.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τη μάχη για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στη Βαλένθια, με τις ελπίδες για να βρεθούν επιζώντες να είναι σχεδόν μηδαμινές. Μάλιστα, οι αρχές στην Ισπανία κάνουν λόγο για δεκάδες άτομα που βρίσκονται κάτω από τόνους λάσπης, χωρίς, ωστόσο, να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός.

Η χώρα κήρυξε χθες, Πέμπτη (31.10.24) τριήμερο εθνικό πένθος που διαρκεί μέχρι το Σάββατο για τις φονικότερες πλημμύρες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας σάρωσαν την ανατολική περιφέρεια της Βαλένθια, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη, βυθίζοντας δρόμους και πόλεις κάτω από τα λασπόνερα.

Το μετρό της πόλης «εξαφανίστηκε», οι διασώστες έκαναν ηρωικές προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν πολίτες που κινδύνευαν από τον τεράστιο όγκο νερού. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και κατέληξαν να γίνονται άμορφες μάζες στοιβαγμένες σε λεωφόρους και κεντρικούς δρόμους. Οι πλημμύρες προκάλεσαν τεράστιες υλικές ζημιές, γκρεμίζοντας τους κόπους μίας ζωής.

Βάσει αυτού του απολογισμού, 155 νεκροί έχουν καταμετρηθεί μόνο στην περιφέρεια της Βαλένθια, της πλέον πληγείσας περιοχής, άλλοι δύο θάνατοι καταγράφηκαν στη γειτονική περιφέρεια Καστίλη Λα Μάντσα και ένας στην Ανδαλουσία.

Το νερό πλημμύρισε τους δρόμους και των δύο πόλεων μέχρι τις 4:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (30.10.2024), προκαλώντας ταυτόχρονα διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και πόσιμου νερού. Ήταν επτά ώρες απόλυτου χάους. Πολλοί κάτοικοι βρέθηκαν παγιδευμένοι στα οχήματά τους ή σε εμπορικές εγκαταστάσεις.

Περίπου 80 χιλιόμετρα δρόμων στην ανατολική περιφέρεια έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές ή είναι πλέον απροσπέλαστοι, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε. Πολλοί έχουν αποκλειστεί από εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.

Οι σοκαριστικές εικόνες με το πριν και το μετά

Εν τω μεταξύ συγκλονίζουν οι δορυφορικές εικόνες που δίνει στη δημοσιότητα η Maxar Technologies, οι οποίες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής στη Βαλένθια.

Δορυφορική εικόνα από τον αυτοκινητόδρομο V30 και από εργοστάσιο στη Βαλένθια

Δορυφορική εικόνα μετά τις πλημμύρες

Η περιοχή La Torre στη Βαλένθια πριν από την τραγωδία

Άρχισε το «πλιάτσικο»

Στην πόλη Ουτιέλ, ο ποταμός Μάγκρο υπερχείλισε, με αποτέλεσμα νερό ύψους 3 μέτρων να σαρώσει τις ισόγειες μονοκατοικίες. Σε κατάσταση πανικού και υπό τον φόβο μην συνεχίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι κάτοικοι άδειασαν τα ράφια για να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Με την Βαλένθια, την Καστίλλη και τις γύρω περιοχές να μετρούν τις πληγές τους, επιτήδειοι ξεκίνησαν ήδη το πλιάτσικο σε κατεστραμμένα σπίτια και καταστήματα.

Η αστυνομία συνέλαβε χθες Τετάρτη, 39 άτομα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν κλεμμένα αντικείμενα κυρίως από εμπορικά κέντρα.

Οκτώ νεκροί σε γκαράζ

Με τη λίστα των νεκρών να μεγαλώνει, ο εντοπισμός των 8 σορών μέσα σε γκαράζ κτιρίου στην συνοικία Λα Τόρε της Βαλένθια δυστυχώς είναι ακόμα ένα μεγάλο χτύπημα για την Ισπανία.

Τα θύματα κατέβηκαν στο γκαράζ του κτιρίου για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους αλλά εκείνη τη στιγμή αιφνιδιάστηκαν από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκαν βρίσκοντας τραγικό θάνατο. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι, η κόρη τους και ένας αστυνομικός που υπηρετούσε σε τοπική υπηρεσία.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν πεθάνει εάν τους είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως», δήλωσε στο Reuters η Λάουρα Βιγιασκούζα, μια γειτόνισσα και διευθύντρια του τοπικού σούπερ μάρκετ.

Το υπουργείο Εσωτερικών ωστόσο έριξε το «μπαλάκι» των ευθυνών στις περιφερειακές αρχές λέγοντας πως εκείνες θα έπρεπε να έχουν λάβει τα μέτρα της πολιτικής προστασίας.

Μαρτυρίες πληγέντων

Σε περιοχή της Βαλένθια, στην Παϊπόρτα, όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ξαφνικές πλημμύρες, καταστήματα, σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Ένας φαρμακοποιός που εργάζεται στην περιοχή, ο Miguel Guerrilla ανέφερε: «Όλοι ξέρουμε κάποιον που πέθανε. Είναι ένας εφιάλτης».

Η Μαριμπέλ Αλμπαλάτ, δήμαρχος της Παϊπόρτα, είπε ότι οι αρχές τους προειδοποίησαν για επικείμενο κίνδυνο πλημμυρών. Σύμφωνα με την ίδια, 62 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη της. «Βρήκαμε πολλούς ηλικιωμένους μέσα στα σπίτια τους και ανθρώπους που είχαν πάει να πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Παγιδεύτηκαν», είπε η ίδια στο TVE.

Στην Κοντεγέτα, μια πόλη σε απόσταση 37 χιλιομέτρων δυτικά της πόλης της Βαλένθια, ο Αντόνιο Μολίνα, ηλικίας 52 ετών, περιέγραψε πώς επέζησε από την πλημμύρα το βράδυ της Τρίτης, κρατώντας σφικτά μία κολόνα στη βεράντα του σπιτιού ενός γείτονα κι ενώ το νερό είχε φθάσει στο ύψος του λαιμού του, μέχρι που η σφοδρή βροχόπτωση κόπασε.

Επισκεπτόμενος ένα συντονιστικό κέντρο των επιχειρήσεων διάσωσης κοντά στην πόλη της Βαλένθια, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προέτρεψε τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους, λόγω της απειλής νέων καταιγίδων.

Ο πάπας Φραγκίσκος δήλωσε πως προσεύχεται για τους ανθρώπους στην περιοχή. «Είμαι κοντά τους σε αυτήν τη στιγμή της καταστροφής», επισήμανε σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Χ.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters / Maxar Technologies