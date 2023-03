Με σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις είναι αντιμέτωπος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξαιτίας της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθεί η κυβέρνησή του. Σύμμαχοι του Ισραήλ εκφράζουν την ανησυχία τους για τις αναταραχές που σημειώνονται, ενώ η προγραμματισμένη ανακοίνωση για την αναστολή της διαδικασίας τελικά… αναβλήθηκε.

Και μέχρι στιγμής, τίποτα δεν δείχνει ότι θα υπάρχει άμεσα αποκλιμάκωση της κατάστασης στο Ισραήλ. Ο επικεφαλής της κεντρικής συνδικαλιστικής ένωσης της χώρας, Histadrut, ανακοίνωσε άμεση «γενική απεργία» απαιτώντας την απόσυρση της δικαστικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Καλώ σε γενική απεργία (…) αμέσως μετά την συνέντευξη Τύπου, το Κράτος του Ισραήλ σταματά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αρνον Μπαρ Νταβίντ, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου στο Ισραήλ. «Αποστολή μας είναι να σταματήσουμε την νομοθετική διαδικασία και θα το κάνουμε» πρόσθεσε.

Την ανακοίνωση αυτή ακολούθησε η ανακοίνωση της Ιατρικής Ένωσης του Ισραήλ που κηρύσσει επίσης γενική απεργία που θα πλήξει τα νοσοκομεία και τις δημόσιες ιατρικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν διακοπεί οι απογειώσεις από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δικαστική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κάλεσε σήμερα (27.03.2023) την κυβέρνηση να «σταματήσει αμέσως» τη νομοθετική εργασία πάνω στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που διχάζει τη χώρα.

«Την περασμένη νύκτα υπήρξαμε μάρτυρες πολύ δύσκολων σκηνών», δήλωσε στο Twitter ο Χέρτσογκ, για τον οποίο «ολόκληρο το έθνος διακατέχεται από βαθιά ανησυχία». «Η ασφάλειά μας, η οικονομία μας και η κοινωνία μας απειλούνται», πρόσθεσε ο πρόεδρος, ο οποίος καλεί επισήμως «τον πρωθυπουργό, τα μέλη της κυβέρνησης και αυτά της πλειοψηφίας» να «σταματήσουν αμέσως» την εξέταση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο «στο όνομα της ενότητας του λαού του Ισραήλ».

Να σημειωθεί ότι ο Χέρτσογκ έχει ρόλο κυρίως τελετουργικό και οι επανειλημμένες εκκλήσεις του να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση στη μεταρρύθμιση δεν είχαν μέχρι τώρα αποτέλεσμα και δεν εμπόδισαν τη χώρα να διολισθήσει λίγο-λίγο στην κρίση. Πρόσφατα είχε εκφράσει την ανησυχία του για τον κίνδυνο «εμφυλίου πολέμου».

Tο βράδυ της Κυριακής (26.03.2023), χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Τελ-Αβίβ μετά την αποπομπή εκ μέρους του Νετανιάχου του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος την προηγουμένη είχε ταχθεί δημοσίως υπέρ μιας αναστολής της μεταρρύθμισης, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Το σχέδιο της μεταρρύθμισης που προτείνεται από την κυβέρνηση του Νετανιάχου, η οποία είναι μία από τις πιο δεξιές στην ιστορία του Ισραήλ, έχει στόχο να αυξηθεί η εξουσία των βουλευτών έναντι εκείνης των δικαστών.

Η μεταρρύθμιση αυτή, η οποία αμφισβητείται εδώ και σχεδόν τρεις μήνες, βρίσκεται στη ρίζα μιας από τις μεγαλύτερες λαϊκές κινητοποιήσεις στην ιστορία του Ισραήλ. Οι επικριτές της μεταρρύθμισης εκτιμούν πως υπάρχει κίνδυνος να θέσει σε κίνδυνο το δημοκρατικό χαρακτήρα του κράτους του Ισραήλ.

