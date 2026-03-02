Κόσμος

Ισραήλ: Νεκρά 5 μέλη του ιρανικού στρατού και 3 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης

Δραματικές και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν με ολόκληρη την Μέση Ανατολή να φλέγεται
In this image provided by Sepahnews of the Iranian Revolutionary Guard on Feb. 16, 2026, shows troops standing at attention during the guard's drill in the Persian Gulf on Monday, Feb. 16, 2026. (Sepahnews via AP)
Δραματικές και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν με ολόκληρη την Μέση Ανατολή να φλέγεται. Ο κυρίαρχος στόχος, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Χαμενεί, είναι νεκρός.

Μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη, νεκρά είναι 5 μέλη του ιρανικού στρατού και 3 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το Reuters.

Η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίποινα στο Ισραήλ με πυραυλικές επιθέσεις και χτυπήματα με drones σε Τελ α βιβ και Ιερουσαλήμ και σε εννέα αραβικές χώρες με αμερικανικές βάσεις.

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν να μην κλιμακώσει γιατί θα τους χτυπήσουν με μια δύναμη – όπως είπε- που δεν έχουν δει ποτέ πριν.

