Ισραήλ: Νεκρά 5 μέλη του ιρανικού στρατού και 3 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης

Δραματικές και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον πόλεμο που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν με ολόκληρη την Μέση Ανατολή να φλέγεται. Ο κυρίαρχος στόχος, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Χαμενεί, είναι νεκρός.

Μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη, νεκρά είναι 5 μέλη του ιρανικού στρατού και 3 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίποινα στο Ισραήλ με πυραυλικές επιθέσεις και χτυπήματα με drones σε Τελ α βιβ και Ιερουσαλήμ και σε εννέα αραβικές χώρες με αμερικανικές βάσεις.

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν να μην κλιμακώσει γιατί θα τους χτυπήσουν με μια δύναμη – όπως είπε- που δεν έχουν δει ποτέ πριν.