Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις έχει προκαλέσει η αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνησή του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ. Και μέχρι στιγμής, μόνο αποκλιμάκωση δεν φαίνεται στον ορίζοντα… αφού ο κυβερνητικός συνασπισμός έπρεπε να αντιμετωπίσει και την πρόταση μομφής που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση.

Ο εθνικιστικός-θρησκευτικός κυβερνητικός συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου επέζησε πρότασης μομφής της αντιπολίτευσης στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, καθώς καταψηφίσθηκε από 59 βουλευτές και υπερψηφίσθηκε από 53. Η πρόταση μομφής κατατέθηκε από την αντιπολίτευση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δικαστική μεταρρύθμιση.

Το σχέδιο της μεταρρύθμισης που προτείνεται από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία είναι μία από τις πιο δεξιές στην ιστορία του Ισραήλ, έχει στόχο να αυξηθεί η εξουσία των βουλευτών έναντι εκείνης των δικαστών. Οι επικριτές της μεταρρύθμισης εκτιμούν πως υπάρχει κίνδυνος να θέσει σε κίνδυνο το δημοκρατικό χαρακτήρα του κράτους του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κάλεσε σήμερα (27.03.2023) την κυβέρνηση να «σταματήσει αμέσως» τη νομοθετική εργασία πάνω στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που διχάζει τη χώρα.

«Την περασμένη νύκτα υπήρξαμε μάρτυρες πολύ δύσκολων σκηνών», δήλωσε στο Twitter ο Χέρτσογκ, για τον οποίο «ολόκληρο το έθνος διακατέχεται από βαθιά ανησυχία». «Η ασφάλειά μας, η οικονομία μας και η κοινωνία μας απειλούνται», πρόσθεσε ο πρόεδρος, ο οποίος καλεί επισήμως «τον πρωθυπουργό, τα μέλη της κυβέρνησης και αυτά της πλειοψηφίας» να «σταματήσουν αμέσως» την εξέταση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο «στο όνομα της ενότητας του λαού του Ισραήλ».

Δείτε βίντεο:

Political crisis in Israel 🇮🇱 Protesters have crossed all the barriers & now reached in-front of the PM House. pic.twitter.com/raGLW4Dr9j

Israel… right around the world we are witnessing an uprising against dictators that believe they can steal democracy from the citizens… the media doesn’t not want you to see



RESIST 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/aiUim3X9so