Ισραήλ: Πιλότος μαχητικού αεροσκάφους βγάζει σέλφι και βίντεο ενώ πετάει ανενόχλητος πάνω από το Ιράν

Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει μήνυμα στους συμπρατριώτες του, ευχόμενος ένα «ασφαλές και ήσυχο Σάββατο»
Ο Ισραηλινός πιλότος
Ο Ισραηλινός πιλότος / Screengrab Israeli Air Force

Από τις πρώτες 48 ώρες της επίθεσης εναντίον του Ιράν, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έχει καταφέρει να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή, με αποτέλεσμα τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να πετούν ουσιαστικά ανενόχλητα στους ιρανικούς αιθέρες.

Οι εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ εναντίον εκατοντάδων στρατιωτικών στόχων και θέσεων του Ιράν οφείλεται στο γεγονός ότι η πολεμική αεροπορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας κινδυνεύει να εξαλειφθεί πλήρως αν αναπτυχθεί, βασιζόμενη στα εναπομείναντα συστήματα αεράμυνας.

Ενδεικτικό της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι μόνο το ότι ένα από τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη του κόσμου, ένα ισραηλινό F-35 κατέρριψε ένα… εκπαιδευτικό – ελαφριό μαχητικό αεροσκάφος Yak-130, καθώς τα πιο ικανά ιρανικά μαχητικά είναι πιο πολύτιμα και παράλληλα αδυνατούν να σηκωθούν για επιχειρήσεις, αλλά και το σημερινό (06.03.2026) βίντεο της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Ειδικότερα, ένα Ισραηλινός πιλότος έβγαλε το κινητό του αρχικά για μια σέλφι μέσα στο κόκπιτ κατά την διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το Ιράν και στη συνέχεια τράβηξε πλάνα από το πεδίο.

Μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει μήνυμα στους συμπρατριώτες του, λέγοντας πως «συνεχίζουμε τις μάχες όλο το 24ωρο και νιώθουμε την υποστήριξή σας κάθε στιγμή και σας ευχόμαστε ένα ασφαλές και ήσυχο Σάββατο».

Σημειώνεται ότι βάσει της χθεσινής (05.03.2026) ανακοίνωσης των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων, το 80% των ιρανικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας έχει καταστραφεί.

Παράλληλα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως πάνω από 50 μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν σήμερα (06.03.2026) μια υπόγεια εγκατάσταση που προοριζόταν για τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

