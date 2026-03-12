Κόσμος

Iσραήλ: «Χτυπήσαμε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν» – Η δορυφορική φωτογραφία που δημοσιεύσαν οι IDF

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε για το μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της δεκαετίας του 2000
Η πυρηνική εγκατάσταση στην Τεχεράνη που χτύπησε το Ιράν
Η πυρηνική εγκατάσταση στην Τεχεράνη που χτύπησε το Ιράν

Την πυρηνική εγκατάσταση «Taleqan» του Ιράν, ισχυρίζεται πως χτύπησε ο στρατός του Ισραήλ σε μία από τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά των ιρανικών εδαφών.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο των επιθέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ καθώς οι δύο χώρες θέλουν να μπλοκάρουν την πρόσβαση της Τεχεράνης στα πυρηνικά όπλα. Οι IDF δημοσίευσαν νέα φωτογραφία στα social media, ανακοινώνοντας πως έπληξαν την συγκεκριμένη εγκατάσταση η οποία χρησιμοποιήθηκε για το μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της δεκαετίας του 2000, Amad.

«Ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται σε άλλη μια σημαντική εγκατάσταση του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων Στο πλαίσιο των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Τεχεράνη, η Πολεμική Αεροπορία, με την ακριβή καθοδήγηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επιτέθηκε σε άλλη μια εγκατάσταση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, την εγκατάσταση “Taleqan”, την οποία το καθεστώς χρησιμοποιούσε για την ανάπτυξη κρίσιμων δυνατοτήτων στην κατασκευή πυρηνικών όπλων», αναφέρουν στην ανάρτησή τους.

«Η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του “Amad”, του μυστικού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της δεκαετίας του 2000», συνεχίζουν.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Like a Lion”, ο IDF ενήργησε συστηματικά κατά των κέντρων γνώσης και των υποδομών που προωθούσαν τον τομέα των πυρηνικών όπλων του Ιράν, με στόχο την εξάλειψη μιας αναδυόμενης υπαρξιακής απειλής για το κράτος του Ισραήλ. Παρά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη το πρόγραμμα, το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν εγκατέλειψε το σχέδιό του και συνέχισε να αναπτύσσει και να προωθεί τις δυνατότητες που απαιτούνται για τα πυρηνικά όπλα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο IDF διαπίστωσε ότι το καθεστώς είχε πρόσφατα αρχίσει την αποκατάσταση της εγκατάστασης, μετά την επίθεσή του τον Οκτώβριο του 2024. Η επίθεση αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στην συνεχιζόμενη προσπάθεια να στερηθεί το καθεστώς τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων», προσθέτουν στην ανάρτηση.

«Η επίθεση είναι μέρος της σειράς ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Like a Lion”, σκοπός της οποίας είναι να προκαλέσει βαθιά και διαρκή ζημιά στα θεμέλια του πυρηνικού προγράμματος του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», καταλήγει η ανάρτηση.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων, το καλοκαίρι του 2025, στον επονομαζόμενο «πόλεμο των 12 ημερών».

ΗΠΑ και Ισραήλ υποστήριζαν πως κατέστρεψαν το μεγαλύτερο κομμάτι του πυρηνικού προγράμματος με το Ιράν να απαντά πως τα πλήγματα απλά καθυστερήσαν ελάχιστα την ανάπτυξή του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
86
61
58
58
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πιέσεις στη Βρετανία σε Meta, TikTok, Snap και YouTube να μπλοκάρουν παιδιά από τις υπηρεσίες τους
Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών και μελετά το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πρόσβασης σε τέτοιες πλατφόρμες σε άτομα κάτω των 16 ετών
TikTok
Reuters: Η κυβέρνηση του Ιράν δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Μικρή η στρατιωτική ισχύ των Κούρδων για να χερσαία επιχείρηση - Φέρεται πως ζήτησαν όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα αν και ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο για την εμπλοκή τους στον πόλεμο
Πανό
Newsit logo
Newsit logo