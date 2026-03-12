Iσραήλ: «Χτυπήσαμε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν» – Η δορυφορική φωτογραφία που δημοσιεύσαν οι IDF

Την πυρηνική εγκατάσταση «Taleqan» του Ιράν, ισχυρίζεται πως χτύπησε ο στρατός του Ισραήλ σε μία από τις πρόσφατες επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά των ιρανικών εδαφών.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν παραμένουν στο επίκεντρο των επιθέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ καθώς οι δύο χώρες θέλουν να μπλοκάρουν την πρόσβαση της Τεχεράνης στα πυρηνικά όπλα. Οι IDF δημοσίευσαν νέα φωτογραφία στα social media, ανακοινώνοντας πως έπληξαν την συγκεκριμένη εγκατάσταση η οποία χρησιμοποιήθηκε για το μυστικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της δεκαετίας του 2000, Amad.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται σε άλλη μια σημαντική εγκατάσταση του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων Στο πλαίσιο των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Τεχεράνη, η Πολεμική Αεροπορία, με την ακριβή καθοδήγηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επιτέθηκε σε άλλη μια εγκατάσταση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, την εγκατάσταση “Taleqan”, την οποία το καθεστώς χρησιμοποιούσε για την ανάπτυξη κρίσιμων δυνατοτήτων στην κατασκευή πυρηνικών όπλων», αναφέρουν στην ανάρτησή τους.

«Η εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του “Amad”, του μυστικού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της δεκαετίας του 2000», συνεχίζουν.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Like a Lion”, ο IDF ενήργησε συστηματικά κατά των κέντρων γνώσης και των υποδομών που προωθούσαν τον τομέα των πυρηνικών όπλων του Ιράν, με στόχο την εξάλειψη μιας αναδυόμενης υπαρξιακής απειλής για το κράτος του Ισραήλ. Παρά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη το πρόγραμμα, το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν εγκατέλειψε το σχέδιό του και συνέχισε να αναπτύσσει και να προωθεί τις δυνατότητες που απαιτούνται για τα πυρηνικά όπλα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο IDF διαπίστωσε ότι το καθεστώς είχε πρόσφατα αρχίσει την αποκατάσταση της εγκατάστασης, μετά την επίθεσή του τον Οκτώβριο του 2024. Η επίθεση αποτελεί ένα επιπλέον βήμα στην συνεχιζόμενη προσπάθεια να στερηθεί το καθεστώς τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων», προσθέτουν στην ανάρτηση.

צה״ל תקף אתר מרכזי נוסף של משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות לנשק גרעיני



כחלק מגלי התקיפות שהושלמו בימים האחרונים בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני.



האתר שימש בשנים… pic.twitter.com/ZrFxrLnDCN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026

«Η επίθεση είναι μέρος της σειράς ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Like a Lion”, σκοπός της οποίας είναι να προκαλέσει βαθιά και διαρκή ζημιά στα θεμέλια του πυρηνικού προγράμματος του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», καταλήγει η ανάρτηση.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων, το καλοκαίρι του 2025, στον επονομαζόμενο «πόλεμο των 12 ημερών».

ΗΠΑ και Ισραήλ υποστήριζαν πως κατέστρεψαν το μεγαλύτερο κομμάτι του πυρηνικού προγράμματος με το Ιράν να απαντά πως τα πλήγματα απλά καθυστερήσαν ελάχιστα την ανάπτυξή του.