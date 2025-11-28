Ιταλία: Διαδηλωτές «μπούκαραν» στα γραφεία της La Stampa- Πέταξαν κάτω βιβλία και έγραψαν συνθήματα σε τοίχους

Περίπου 100 διαδηλωτές, που έλαβαν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης, στο Τορίνο στην Ιταλία, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa και μπήκαν στην αίθουσα σύνταξης προκαλώντας φθορές και υλικές ζημιές.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία της εφημερίδας στην Ιταλία. Άφησαν, επίσης, κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο.

Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι σήμερα (28.11.2025) προχώρησαν σε απεργία, καθώς και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αφήνοντας τα γραφεία σχεδόν άδεια.

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, οτι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτώμενοι – παράλληλα – για ποιο λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.

Torino, manifestanti rossi irrompono nella sede de La Stampa, spargendo letame e imbrattando i muri. pic.twitter.com/yOqxi5jFpx — Francesca Totolo (@fratotolo2) November 28, 2025

Un gruppo di militanti pro Palestina oggi ha fatto irruzione nella redazione de @LaStampa vandalizzando e scrivendo scritte sui muri. Una cosa gravissima e pericolosa.



La redazione era (quasi) vuota perché stava rispettando lo sciopero indetto dalla Fnsi pic.twitter.com/915MDZI5Py — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) November 28, 2025

Η ανακοίνωση της εφημερίδας

«Η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας La Stampa καταδικάζει με σφοδρότητα την εισβολή εκατοντάδων διαδηλωτών στα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας μας στην οδό Lugaro στο Τορίνο.

Πρόκειται για μια σοβαρή επίθεση κατά της ενημέρωσης, η οποία είναι ακόμη πιο άνανδρη επειδή συνέβη την ημέρα της εθνικής απεργίας των δημοσιογράφων για την ανανέωση της σύμβασης εργασίας και την υπεράσπιση της ποιότητας της δημοκρατικής, ελεύθερης και πολυφωνικής ενημέρωσης.

Χωρίς να τους εμποδίσουν οι δυνάμεις της τάξης, οι διαδηλωτές, μερικοί με ακάλυπτα πρόσωπα και άλλοι με κουκούλες, έσπασαν δύο πόρτες της έδρας και, φωνάζοντας: “Δημοσιογράφε τρομοκράτη, είσαι ο πρώτος στη λίστα”. Εισέβαλαν στην έδρα, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν στο πάτωμα βιβλία και πολύτιμα έγγραφα που χρησιμοποιούμε καθημερινά για τη δουλειά μας. Μια βίαιη επίθεση στην εφημερίδα μας και σε όλη την ενημέρωση.

Ευχαριστούμε για τις πολυάριθμες εκδηλώσεις αλληλεγγύης που έφτασαν αμέσως στη συντακτική ομάδα από τους συναδέλφους της Εθνικής Ομοσπονδίας Τύπου, του Τάγματος των Δημοσιογράφων, της ένωσης Stampa subalpina, καθώς και από τον υπουργό Εσωτερικών, τον πρόεδρο της Περιφέρειας και τον δήμαρχο του Τορίνο, ο οποίος έφτασε αμέσως στη συντακτική ομάδα εκφράζοντας την αλληλεγγύη του και καταδικάζοντας το συμβάν.

Δεν φοβόμαστε. Είμαστε δημοσιογράφοι. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να μας εκφοβίζουν».