Ιταλία: Πλημμύρισαν δρόμοι και «ξεχείλισε» ο ποταμός Λάμπρο από σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το Μιλάνο

«Πνίγηκε» το Μιλάνο μετά τις ασταμάτητες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν χτες (14.05.2024) το βράδυ. Πλημμύρες σημειώθηκαν στους δρόμους ενώ απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν σειρά επιχειρήσεων στην πόλη του Μιλάνο, στο πλαίσιο των οποίων βοήθησαν και μια γυναίκα με ειδικές ανάγκες, που είχε εγκλωβιστεί στο σπίτι της. Λόγω της βροχόπτωσης, λεωφορεία και τραμ της ιταλικής πρωτεύουσας άλλαξαν τα δρομολόγιά τους λόγω των πλημμυρών, ενώ διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία της γραμμής 2 του μετρό.

Άνοιξε ειδική, μεγάλη δεξαμενή, με στόχο την μείωση της στάθμης του νερού του ποταμού Λάμπρο, ο οποίος «ξεχείλισε», με σκοπό να μην πλημμυρίσουν και γνωστές περιοχές της πόλης, όπως η Νιγκουάρντα. Και η στάθμη του ποταμού Σεβέζο έχει ανέβει αισθητά.

Οι υπεύθυνοι του δήμου συνιστούν στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή στις μετακινήσεις τους, ιδίως σε ό,τι αφορά την χρήση ανισόπεδων δρόμων που έχουν πλημμυρίσει.

«Οι υδάτινες οδοί πρέπει να αντιμετωπίζονται με βυθοκόρηση. Κακοκαιρία και καταιγίδες στα βόρεια, το Lambro ξεχειλίζει στο Μιλάνο: πλημμυρισμένοι δρόμοι και ταλαιπωρία», ανέβασε εικόνες ένας κάτοικος του Μιλάνο στο X.

«Σήμερα το πρωί το Μιλάνο πιάστηκε στα χέρια της κακοκαιρίας. Οι έντονες βροχοπτώσεις στην πόλη από το απόγευμα της Δευτέρας δεν έδωσαν ανάσα στην πόλη. Ο ποταμός Lambro έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Stamattina #Milano è stata stretta nella morsa del maltempo. Le forti piogge sulla città da lunedì sera non hanno dato tregua alla città. Il bacino del #Lambro ha raggiunto livelli molto alti. ➡️ https://t.co/OatGKFgxwQ pic.twitter.com/0z9WSs49OQ

«Το Lambro στο κέντρο της Monza: αγγίζει τις όχθες και τις γέφυρες και βρισκόμαστε μόλις την πρώτη μέρα συνεχούς βροχής…», γράφει άλλος στο X.

🙀🙀🙀….ehm. Il Lambro in centro Monza: sta sfiorando gli argini e i ponti e siamo solo al primo giorno di pioggia continua…. pic.twitter.com/yGI7c4w0VN

«Ασταμάτητη βροχή στο Μιλάνο, υπάρχει συναγερμός για τα ποτάμια Σέβεζο και Λάμπρο. Πολλές πλημμύρες, διαμάχη για την καθυστερημένη διάσωση», έγραψε ένα ιταλικό μέσο σχετικά με την κακοκαιρία.

Pioggia incessante a #Milano, è allarme per i fiumi #Seveso e #Lambro. Tanti allagamenti, polemiche per i soccorsi in ritardo https://t.co/DKxPiVXhdk