Ηχητικό ντοκουμέντο: Διέρρευσε τηλεφώνημα μεταξύ Λαβρόφ και Σιγιάρτο – «Πάντα στη διάθεσή σας»

Ένα ηχογραφημένο απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στην οποία ο Ούγγρος αξιωματούχος εμφανίζεται να προσφέρεται να συνδράμει στην άρση κυρώσεων της EE σε συγγενή Ρώσου ολιγάρχη, έφερε στη δημοσιότητα ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων.

Στο ηχητικό διάρκειας 94 δευτερολέπτων, που δημοσιεύθηκε σε διάφορα κανάλια στο διαδίκτυο και αποκαλύφθηκε από το ερευνητικό μέσο Insider, ο Λαβρόφ ζητά από τον ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας Σιγιάρτο να βοηθήσει στην απομάκρυνση της Γκουλμπαχόρ Ισμαΐλοβα – αδελφής του Ρώσου ολιγάρχη Αλίσερ Ουσμάνοφ – από τη λίστα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ούγρος ομόλογός του Σιτζάρτο απαντά ότι η Ουγγαρία, μαζί με τη Σλοβακία, προετοιμάζει ήδη σχετική πρόταση. Πράγματι, λίγο αργότερα, το όνομα αφαιρέθηκε από τη λίστα των κυρώσεων της ΕΕ.

“I’m always at your service”: leaked calls between Lavrov and Hungary’s FM



Recordings of conversations between Sergey Lavrov and Péter Szijjártó suggest the Hungarian minister was willing to advance Moscow’s interests within the EU.



In one call, Lavrov asks for sanctions on… pic.twitter.com/ShNgsZDwun — NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2026

«Σας καλώ κατόπιν αιτήματος του Αλίσερ και μου ζήτησε να σας υπενθυμίσω ότι εργαζόσασταν για το θέμα της αδελφής του», φέρεται να λέει ο Λαβρόφ στον Σιγιάρτο. Ο Ούγγρος υπουργός απαντά ότι «μαζί με τους Σλοβάκους υποβάλλουμε πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαγραφή της».

Πριν ολοκληρωθεί η συνομιλία, ο Σιτζάρτο αναφέρθηκε και στην επίσκεψή του στα νέα κεντρικά της Gazprom, προσθέτοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι πάντα στη διάθεσή σας».

Leaked recordings suggest that Hungary’s Foreign Minister Péter Szijjártó maintained unusually close coordination with Russia’s Lavrov, sharing details from confidential EU discussions and working to influence sanctions policy.



In one case, he helped advance efforts by oligarch… pic.twitter.com/KxknAdB4Z5 — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Η δημοσιοποίηση της συνομιλίας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης για τον Σιγιάρτο, μετά από δημοσίευμα της Washington Post σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος φέρεται να έχει κοινοποιήσει ευαίσθητες πληροφορίες στη Ρωσία κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η Ουγγαρία οδεύει προς βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου, με την εξωτερική επιρροή και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τη Μόσχα να αποτελούν βασικά θέματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Η συνομιλία μεταξύ Σιγιάρτο και Λαβρόφ καταγράφηκε στις 30 Αυγούστου 2024 από άγνωστα πρόσωπα, λίγο μετά την επιστροφή του Ούγγρου υπουργού από την Αγία Πετρούπολη στη Βουδαπέστη. Στο ηχητικό, ο Σιγιάρτο αναφέρει ότι θα καταθέσει πρόταση για την αφαίρεση του ονόματος της Ισμαΐλοβα από τη λίστα κυρώσεων «την επόμενη εβδομάδα», σημειώνοντας ότι «με την έναρξη της νέας περιόδου αναθεώρησης θα τεθεί στην ατζέντα – θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αφαιρεθεί».

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, οι κυρώσεις ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομοφωνία των κρατών-μελών. Η Ισμαΐλοβα, μαζί με τον Ρώσο επιχειρηματία Βιάτσεσλαβ Μόσε Κάντορ και τον υπουργό Αθλητισμού Μιχαήλ Ντεγκτιαριόφ, αφαιρέθηκε τελικά από τη λίστα κυρώσεων τον Μάρτιο του 2025.

Ο Σιγιάρτο δεν διέψευσε, αλλά υποβάθμισε το περιεχόμενο της συνομιλίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε διακόψει τις πολιτικές σχέσεις με τη Ρωσία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και έχει καλέσει τα κράτη-μέλη να μειώσουν σταδιακά την εξάρτησή τους από ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Παρά τις σχετικές κατευθύνσεις, η Ουγγαρία και η Σλοβακία διατηρούν τακτικές επαφές υψηλού επιπέδου με Ρώσους αξιωματούχους και συνεχίζουν να εισάγουν σημαντικές ποσότητες ρωσικής ενέργειας.

Μετά τη δημοσιοποίηση της ηχογράφησης, ο Σιγιάρτο υποβάθμισε τη σημασία της υπόθεσης και κατηγόρησε ξένες υπηρεσίες πληροφοριών ότι παρακολουθούν τις τηλεφωνικές του συνομιλίες.

It has long been known that foreign intelligence services, with the active involvement of Hungarian journalists, have been intercepting my phone calls. Today they have made a new “major discovery”: they proved that I say the same publicly as I do on the phone. Nice work!



For… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 31, 2026

«Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι ξένες μυστικές υπηρεσίες – με την ενεργό συμμετοχή Ούγγρων δημοσιογράφων – υποκλέπτουν τις τηλεφωνικές μου συνομιλίες. Σήμερα οι υποκλοπείς έκαναν μια ακόμη μεγάλη “ανακάλυψη”: απέδειξαν ότι λέω τα ίδια δημόσια και στο τηλέφωνο. Καλή δουλειά!», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας δεν έχει συμφωνήσει ποτέ σε κυρώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ενώ δήλωσε ότι αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα όταν αυτές δεν εξυπηρετούν σαφή σκοπό. «Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση και στο μέλλον», σημείωσε.

Η Κομισιόν έχει δηλώσει ότι οι καταγγελίες σχετικά με τη στάση του Σιγιάρτο κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων προκαλούν ανησυχία και απαιτούν διευκρινίσεις από τη Βουδαπέστη.