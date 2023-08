Κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες σαρώνει το Μιλάνο στη βόρεια Ιταλία. Αποτέλεσμα, ήταν να πέσουν πολλά δέντρα και να ξεριζωθούν σκεπές και στέγες διαφόρων κτιρίων.

Μετά τον καύσωνα που «έλιωσε» πολλές περιοχές της Ιταλίας, το σκηνικό του καιρού άλλαξε ραγδαία. Η θερμοκρασία έπεσε μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου και στο Μιλάνο εκδηλώθηκαν σφοδρότατες καταιγίδες που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές.

Έσπασαν πολλά δέντρα και ξεριζώθηκαν σκεπές και στέγες διαφόρων κτιρίων, ενώ η ταλαιπωρία για τους οδηγούς ήταν μεγάλη.

Μέσα ενημέρωσης του Μιλάνου έκαναν λόγο για περίπου 50 κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ απαγορεύεται η πρόσβαση σε πάρκα και δημόσιους χώρους πρασίνου κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν στενά τους ποταμούς Λάμπρο και Σεβέζο λόγω ενδεχόμενων υπερχειλίσεων.

Η ραγδαία αλλαγή του καιρού συνδέεται με την άφιξη του κυκλώνα «Ποπέα», ο οποίος αντικαθιστά τον «καυτό» «Νέρωνα», δημιουργώντας ένα σκηνικό πρόωρου φθινοπώρου.

Παρακολουθήστε βίντεο που «ανέβασε» χρήστης του Twitter:

After 2 weeks of 35-40 degree weather, it only makes sense that it is pissing down hours before the AC Milan game 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/Ju4HTZ6xnO