Κόσμος

Κάρλα Μπρούνι: Πρώτη ανάρτηση μετά την ιστορική καταδίκη του Σαρκοζί – «Η αγάπη είναι η απάντηση»

Η φωτογραφία από το δικαστήριο και το hashtag «Το μίσος δεν θα επικρατήσει»
Νικολά Σαρκοζί Κάρλα Μπρούνι
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στο δικαστήριο μαζί με την σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι η οποία φορούσε μία μαύρη καμπαρντίνα και γυαλιά ηλίου / REUTERS/Stephanie Lecocq

Σε πέντε χρόνια φυλακή καταδικάστηκε σήμερα Πέμπτη (25.09.2025), ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί αφού κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Παρισιού για «συνωμοσία με τη Λιβύη για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας». Επίσης, ο δικαστής διέταξε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, να καταβάλει πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Η απόφαση είναι ιστορική και ο Νικολά Σαρκοζί θα πάει φυλακή ακόμα και αν ασκήσει έφεση.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carla Bruni (@carlabruniofficial)

Λίγο μετά την αναχώρησή της από το δικαστήριο μαζί με τον σύζυγό της, η Κάρλα Μπρούνι δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη δίκη, με τους δυο τους να αποχωρούν χέρι – χέρι, με τη λεζάντα «Love is the answer» (Η αγάπη είναι η απάντηση) και το hashtag «το μίσος δεν θα επικρατήσει».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καβγάς Τουρκίας – Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν, ενόψει του κρίσιμου τετ α τετ με Τραμπ
Η τουρκική προεδρία κατηγόρησε το Fox News για «παρερμηνεία» στα λεγόμενα Ερντογάν για την επιτυχία Τραμπ να σταματήσει τους πολέμους - Άμεση η αντίδραση του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο - «Επιμένουμε στην πιστότητα της μετάφρασής μας» απαντά το μέσο
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Καταρρίφθηκε ρωσικό μαχητικό στην Ζαπορίζια - Βίντεο από την καταστροφή δύο An-26 στην Κριμαία
Οι ειδικές δυνάμεις της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR), έβαλαν φωτιά στα αεροσκάφη και κατέστρεψαν ένα ρωσικό σύστημα ραντάρ επιτήρησης επιφάνειας μαζί με τον παράκτιο σταθμό ραντάρ MR-10M1 Mys M1
Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις
1
«Big brother» στη Γαλλία: Προσλαμβάνουν ντέτεκτιβ για να παρακολουθούν υπαλλήλους που παίρνουν αδικαιολόγητες αναρρωτικές άδειες
Οι αναρρωτικές άδειες κοστίζουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ένα ποσό το οποίο επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της Γαλλίας
Υπάλληλοι σε γραφείο 1
Newsit logo
Newsit logo