Κάρλα Μπρούνι: Πρώτη ανάρτηση μετά την ιστορική καταδίκη του Σαρκοζί – «Η αγάπη είναι η απάντηση»

Σε πέντε χρόνια φυλακή καταδικάστηκε σήμερα Πέμπτη (25.09.2025), ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί αφού κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Παρισιού για «συνωμοσία με τη Λιβύη για παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας». Επίσης, ο δικαστής διέταξε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, να καταβάλει πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Η απόφαση είναι ιστορική και ο Νικολά Σαρκοζί θα πάει φυλακή ακόμα και αν ασκήσει έφεση.

Λίγο μετά την αναχώρησή της από το δικαστήριο μαζί με τον σύζυγό της, η Κάρλα Μπρούνι δημοσίευσε μια φωτογραφία από τη δίκη, με τους δυο τους να αποχωρούν χέρι – χέρι, με τη λεζάντα «Love is the answer» (Η αγάπη είναι η απάντηση) και το hashtag «το μίσος δεν θα επικρατήσει».