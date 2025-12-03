Καταρρέει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία – Ο Ζελένσκι ακύρωσε τη συνάντηση και ο Πούτιν απειλεί την Ευρώπη

Η απόλυτη ψυχρολουσία για τον Ντόναλντ Τραμπ. Το όραμα του αμερικανού προέδρου για μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται πως καταρρέει. Το σχέδιό του δέχθηκε ισχυρό πλήγμα, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ακύρωσε σήμερα (03.12.2025) τη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί με τους απεσταλμένους του αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ – οι αρχιτέκτονες της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα – ολοκλήρωσαν πέντε ώρες δύσκολων διαπραγματεύσεων στο Κρεμλίνο την Τρίτη (02.12.2025). Οι δύο άνδρες επρόκειτο να ταξιδέψουν σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με τον Ζελένσκι γαι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, όμως αντ’ αυτού αναχώρησαν απευθείας από τη Μόσχα για την Ουάσινγκτον το βράδυ της ίδιας ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συνάντηση στις Βρυξέλλες ακυρώνεται», μετέδωσε ανταποκριτής της Kyiv Post στην Ουάσινγκτον μέσω του Χ, επικαλούμενος πηγές. Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεφε πίσω στην Ουκρανία. Καμία πλευρά δεν έδωσε επίσημη εξήγηση, αλλά η αιφνίδια αλλαγή σχεδίων φαίνεται να αντανακλά την απουσία προόδου στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

«Τι χάος»

Ενδεικτικό του αδιεξόδου είναι ότι ακόμα και ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ εμφανίστηκε απαισιόδοξος αναφορικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, την ώρα που οι απεσταλμένοι του συνομιλούσαν με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε: «Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το λύσουμε. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, σας το λέω. Τι χάος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απειλές Πούτιν

Την ίδια στιγμή, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε νέο, ψυχρό μήνυμα προς την Ευρώπη χθες Τρίτη, δηλώνοντας πωςη Ρωσία είναι «έτοιμη» για πόλεμο.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι οποιαδήποτε σύγκρουση θα ήταν τόσο σφοδρή, ώστε «δεν θα έμενε κανείς για να διαπραγματευτεί ειρήνη» όταν θα τελείωνε.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά αν η Ευρώπη το θέλει και ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ότι θέλουν να «εμποδίσουν» τις προσπάθειες των ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν έχουν ειρηνευτικό πρόγραμμα. Είναι με το μέρος του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν τόνισε πως οι απαιτήσεις που επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι αναφορικά με την Ουκρανία είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία, λέγοντας πως «οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ειρηνευτική ατζέντα και είναι στην πλευρά του πολέμου».

Άμεση και κατηγορηματική ήταν η απάντηση της Βρετανίας στον Πούτιν, τον οποίο κάλεσε να «σταματήσει την αιματοχυσία και τους λεονταρισμούς».

«Δύο πρόεδροι επιδιώκουν την ειρήνη – ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ζελένσκι. Αλλά μέχρι στιγμής, το μόνο που έχουμε δει από τον πρόεδρο Πούτιν είναι μια προσπάθεια κλιμάκωσης του πολέμου, και γι’ αυτό θα πρέπει να σταματήσει τους λεονταρισμούς και την αιματοχυσία και να είναι έτοιμος να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να υποστηρίξει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης και την ασφάλεια του ΝΑΤΟ» είπε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

«Ίδια παντιέρα παλληκαρισμών» χαρακτήρισε ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, τη δήλωση του Ρώσου προέδρου ενώ πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν έχει σχέδια να επιτεθεί στην Ευρώπη, αλλά προειδοποίησε: «Αν (…) ξαφνικά θελήσει να κηρύξει πόλεμο εναντίον μας και τον ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι αμέσως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Έπειτα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Και η ειρωνεία του να μιλάει ο πρόεδρος Πούτιν για πολεμοχαρή συμπεριφορά από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών θα ήταν γελοία αν αυτό που κάνει στην Ουκρανία δεν ήταν τόσο σοβαρό».

Ακόμα τόνισε πως «λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την απειλή από τη Ρωσία» και ότι η βρετανική κυβέρνηση «δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις στην άμυνα».

Γιατί ο Πούτιν απορρίπτει το νέο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Σύμφωνα με ανάλυση του SkyNews, ο Ρώσος πρόεδρος δεν συμφωνεί με το τελευταίο σχέδιο για την Ουκρανία για δύο λόγους:

1. Ο Πούτιν πιστεύει ότι κερδίζει

Η Ρωσία θέλει να επιστρέψει στο σχέδιο των 28 σημείων που ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της. Και θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να το απαιτεί, εξαιτίας όσων συμβαίνουν στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι τυχαίο ότι την παραμονή της επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, η Ρωσία ανακοίνωσε την υποτιθέμενη κατάληψη της Ποκρόβσκ, ενός στρατηγικής σημασίας στόχου στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Ήταν ένα μήνυμα που σκοπό είχε να δείξει τη ρωσική κυριαρχία και, κατ’ επέκταση, να ενισχύσει τις απαιτήσεις της Ρωσίας αντί να τις μετριάσει, καθώς περνά το μήνυμα ότι έχει το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης.

2. Πιστεύει ότι τα συμφέροντα ΗΠΑ και Ρωσίας είναι κοινά

Ίσως ένας ακόμη λόγος που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει συμβιβασμούς σύμφωνα με το δημοσίευμα να είναι πως θεωρεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θέλουν το ίδιο πράγμα, στενότερες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Και είναι εύκολο να δει κανείς γιατί. Ξανά και ξανά σε αυτή τη διαδικασία, οι ΗΠΑ καταλήγουν σε θέσεις που ευνοούν τη Μόσχα.

Με το Κίεβο, οι Αμερικανοί αναγκάζουν τους Ουκρανούς να πηγαίνουν σε αυτούς, πρώτα στη Γενεύη, μετά στη Φλόριντα κάτι που δε συμβαίνει και με τη Μόσχα, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, είναι πρόθυμος να κάνει το μακρύ νυχτερινό ταξίδι και να υπομείνει την πολύωρη αναμονή πριν από οποιαδήποτε συνάντηση με τον Πούτιν.

Όλα αυτά δίνουν την εντύπωση ότι, όταν πρόκειται για τη Ρωσία, οι ΗΠΑ προτιμούν να κατευνάζουν παρά να πιέζουν.