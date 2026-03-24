Κένυα: 88 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι από σφοδρές πλημμύρες, φόβοι κατάρρευσης φράγματος

Είναι χαρακτηριστικό ότι η βόρεια Κένυα μαστίζεται εδώ και μήνες από ξηρασία
Φονικές πλημμύρες στην Κένυα
Στιγμιότυπο από τη φονική θεομηνία στην Κένυα / πηγή φωτογραφίας Χ

Τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο και περίπου 34.000 έχουν φύγει από τα σπίτια τους στην Κένυα από τις ισχυρές πλημμύρες που σαρώνουν την αφρικανική χώρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών την Τρίτη (2403.2026).

Οι πλημμύρες στην Κένυα άρχισαν φέτος λίγες εβδομάδες νωρίτερα και η έντασή τους ήταν ακραία. Δρόμοι στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και σε αρκετές περιοχές στο δυτικό τμήμα της χώρας μετατράπηκαν σε ποτάμια, αιφνιδιάζοντας οδηγούς και πεζούς.

Πολλοί θάνατοι αποδόθηκαν σε πνιγμό, ορισμένοι σε ηλεκτροπληξία λόγω πτώσης καλωδίων ηλεκτρότησης.

Ο ποταμός Νιάντο υπερχείλισε, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στα περίχωρα του Κισούμου – της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης στην Κένυα – στις όχθες της λίμνης Βικτόρια.

Υπό τον φόβο κατάρρευσης φράγματος, οι αρχές του Ναϊρόμπι κάλεσαν τους κατοίκους των περιοχών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα δυτικά, εκκενώθηκαν σχολεία για λόγους ασφαλείας, όπως ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε αυτήν τη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

 

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν το Ναϊρόμπι και το δυτικό τμήμα της Κένυας, ο βορράς μαστίζεται εδώ και μήνες από ξηρασία.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ένοχος για βιασμό σερβιτόρας το 1972 ο Μπιλ Κόσμπι - Θα πληρώσει αποζημίωση 60 εκατομμυρίων δολαρίων
Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός είχε προσφέρει κρασί και ένα χάπι, το οποίο η πρώην σερβιτόρα πίστευε ότι ήταν ασπιρίνη, πριν χάσει τις αισθήσεις της και ξυπνήσει μετά από ώρες γυμνή
Μπιλ Κόσμπι
Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να στείλει άλλους 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή για υποστήριξη στις επιχειρήσεις στο Ιράν
Η ανάπτυξη αυτή προστίθεται σε εκείνη χιλιάδων πεζοναυτών και ναυτών που επιβαίνουν στο USS Boxer, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο, μαζί με την Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία
Πεντάγωνο
