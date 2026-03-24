Κένυα: 88 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι από σφοδρές πλημμύρες, φόβοι κατάρρευσης φράγματος

Τουλάχιστον 88 άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο και περίπου 34.000 έχουν φύγει από τα σπίτια τους στην Κένυα από τις ισχυρές πλημμύρες που σαρώνουν την αφρικανική χώρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών την Τρίτη (2403.2026).

Οι πλημμύρες στην Κένυα άρχισαν φέτος λίγες εβδομάδες νωρίτερα και η έντασή τους ήταν ακραία. Δρόμοι στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι και σε αρκετές περιοχές στο δυτικό τμήμα της χώρας μετατράπηκαν σε ποτάμια, αιφνιδιάζοντας οδηγούς και πεζούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλοί θάνατοι αποδόθηκαν σε πνιγμό, ορισμένοι σε ηλεκτροπληξία λόγω πτώσης καλωδίων ηλεκτρότησης.

Ο ποταμός Νιάντο υπερχείλισε, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες στα περίχωρα του Κισούμου – της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης στην Κένυα – στις όχθες της λίμνης Βικτόρια.

Υπό τον φόβο κατάρρευσης φράγματος, οι αρχές του Ναϊρόμπι κάλεσαν τους κατοίκους των περιοχών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα δυτικά, εκκενώθηκαν σχολεία για λόγους ασφαλείας, όπως ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κλιματική αλλαγή έχει επιδεινώσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε αυτήν τη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Residents in Kisumu County, Kenya are being evacuated by boat after flash floods submerged entire villages.



More than 3,000 families have been displaced as rising waters from the overflowing River Mirui continue to spread, destroying homes and farmland. pic.twitter.com/23bWf1wmcR — The Sudan Times (@thesudantimes) March 24, 2026

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι την ώρα που σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν το Ναϊρόμπι και το δυτικό τμήμα της Κένυας, ο βορράς μαστίζεται εδώ και μήνες από ξηρασία.