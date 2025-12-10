Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε πολυώροφη πολυκατοικία – Μάστιγα οι πολύνεκρες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Σχεδόν καθημερινές οι φονικές φωτιές που ξεσπούν σε πολυώροφο κτίρια, σε κάθε άκρη της Κίνας. Αυτή τη φορά, πυρκαγιά ξέσπασε σε 4όροφη πολυκατοικία στην επαρχία Γκουανγκτόνγκ κοστίζοντας τη ζωή σε 12 ανθρώπους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Τρίτη (09.12.2025) το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) στο πυκνοκατοικημένο κτίριο στη νότια Κίνα, στη Σάντου. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, σβήστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα. Παρά τις προσπάθειές τους, 12 άνθρωποι δεν τα κατάφεραν.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει τη σφοδρή φωτιά να καίει το ισόγειο του κτιρίου και πυκνό γκρι καπνό να βγαίνει από τα παράθυρα ψηλότερων ορόφων, καθώς και πυροσβέστες να επιχειρούν για να σβήσουν τις φλόγες.

Σύμφωνα με το «Νέα Κίνα», κατά τις πρώτες πληροφορίες κάηκαν κάπου 150 τετραγωνικά μέτρα.

A residential #fire in #Shantou, #GuangdongProvince, late Tuesday killed eight people and injured four others, according to local authorities.



The Chaonan District Fire and Rescue Brigade of Shantou said in an early Wednesday notice that the fire broke out at 9:20 p.m. at a… pic.twitter.com/FWwDY0c8fP — Shenzhen Daily (@szdaily1) December 10, 2025

Η Κίνα ακόμη θρηνεί για τους 160 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε συγκρότημα 30ώροφων πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, τον περασμένο μήνα.

Οι φονικές φωτιές είναι τραγικά συχνές στην Κίνα. 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις αρχές Απριλίου όταν πυρκαγιά σάρωσε οίκο ευγηρίας στο βόρειο τμήμα της Κίνας.

Εβδομάδες αργότερα, φωτιά σε εστιατόριο, στην πόλη της Λιαογιάνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Τον Ιανουάριο, πυρκαγιά σε αγορά λαχανικών στη Τζανγκτζιάκου, βορειοδυτικά του Πεκίνου, άφησε πίσω 8 νεκρούς και 15 τραυματίες.