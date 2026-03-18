Κίνα: Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει τους μαθητές να ερωτευτούν, ως σχέδιο για να αυξηθούν οι γάμοι και οι γεννήσεις

Σε μία ασυνήθιστη προτροπή προχώρησε ένα Πανεπιστήμιο στην Κίνα με αυτό να ενθαρρύνει τους φοιτητές να «χαρούν τα λουλούδια, να ερωτευτούν» στη διάρκεια των εαρινών τους διακοπών.

Το γεγονός αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση καθώς η Κίνα αποτελεί μία χώρα που έχει εμμονή με τους καλούς βαθμούς. Οι αρχές όμως αναζητούν νέους τρόπους για να αυξηθούν οι γάμοι και να τονωθεί η εγχώρια κατανάλωση, γι’ αυτό και η προτροπή αυτή από το Πανεπιστήμιο.

«Δείτε τα λουλούδια και χαρείτε τον έρωτα», είναι το θέμα των εαρινών διακοπών από την 1 έως τις 6 Απριλίου, όπως ανέφερε το Sichuan Southwest Vocational College of Aviation στον επίσημο λογαριασμό του στο Wechat.

Το σημερινό σημείωμα που καλεί καθηγητές και φοιτητές να κλείσουν τα βιβλία ήρθε περίπου δύο εβδομάδες αφότου η Κίνα δήλωσε ότι θεσπίζει εαρινές και φθινοπωρινές διακοπές για τα σχολεία, εκτός των παραδοσιακών περιόδων το καλοκαίρι και τον χειμώνα.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι θα ενθαρρύνουν επίσης τη χορήγηση κλιμακωτής άδειας μετ΄ αποδοχών για να δώσουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να ταξιδεύουν και εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Επαρχίες όπως η Σετσουάν και η ανατολική Τζιανγκσού, μαζί με πόλεις όπως η Σουτζόου και Ναντζίνγκ, έχουν παρουσιάσει τα σχέδιά τους για τις εαρινές διακοπές, που έχουν προγραμματιστεί κυρίως για τον Απρίλιο ή τις αρχές Μαΐου.

Η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια κατανάλωση ενθαρρύνοντας τα ταξίδια και τις δραστηριότητες αναψυχής μεταξύ του 1,4 δισεκ. κατοίκων της. Οι αρχές ελπίζουν ότι ο περισσότερος ελεύθερος χρόνος θα οδηγήσει σε αύξηση των γεννήσεων, αντιστρέφοντας την ανησυχητική τροχιά μείωσης της γεννητικότητας.

Το 2025, ο πληθυσμός μειώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά, με το ποσοστό γεννήσεων να υποχωρεί σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και τους ειδικούς να προειδοποιούν για περαιτέρω μείωση.

Το Πεκίνο εξέδωσε επίσης σήμερα (18/3/2026) οδηγία για να προωθήσει τη φιλική προς τα παιδιά ανάπτυξη, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC). Ζήτησε επίσης να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες για να δημιουργηθούν «πόλεις φιλικές προς τα παιδιά» βελτιώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες σε τομείς από την εκπαίδευση και την υγεία έως τα ταξίδια, τον αθλητισμό και την αναψυχή.

Η κοινωνία χρειάζεται αρκετό χρόνο και χρήμα για να μεγαλώσει παιδιά, δήλωσε ο Τζέιμς Λίανγκ, συνιδρυτής της κινεζικής εταιρίας ταξιδίων Trip, που ζήτησε περισσότερες τέτοιες πρωτοβουλίες.

«Χρειάζονται εντονότερες προσπάθειες για να ενημερωθούν οι νέοι για τα κοινωνικά και προσωπικά οφέλη του να αποκτάς μεγαλύτερη οικογένεια», πρόσθεσε ο Λίανγκ, που είναι επίσης ειδικός σε θέματα δημογραφίας. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να θεσπίσει ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης με την ανακατανομή πόρων και την ενίσχυση της οικονομικής βοήθειας, δήλωσε ο ίδιος.