Κογκρέσο: Δημοκρατικοί ντυμένοι με τα χρώματα της Ουκρανίας διαμαρτυρήθηκαν κατά του Τραμπ

Με μηνύματα υπέρ της Ουκρανίας έγινε στο Κογκρέσο η πρώτη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ωστόσο, μετά και την επεισοδιακή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τη γενικότερη στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Πολλοί Δημοκρατικοί περίμεναν στο Κογκρέσο τον Ντόναλντ Τραμπ φορώντας τα χρώματα της σημαίας της Ουκρανίας, κίτρινο και μπλε. Κάποιοι φόρεσαν γραβάτα με κίτρινο χρώμα, άλλοι κονκάρδες με τη σημαία της Ουκρανίας.

Ένας βουλευτής σήκωσε σημαία της Ουκρανίας, ενώ μια βουλευτής φορούσε μαντήλι με τα ουκρανικά χρώματα.

Με τον τρόπο αυτό οι Δημοκρατικοί θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για τη στάση του προέδρου Τραμπ απέναντι στη δοκιμαζόμενη Ουκρανία, αλλά και την παύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Μάλιστα, κάποιοι από τους Δημοκρατικούς βουλευτές δεν δίστασαν να αποχωρήσουν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε να μιλά.

During his Congress address, US President Trump said he received a letter from Ukrainian President Zelenskyy, which he said conveyed Ukraine’s readiness to negotiate for lasting peace pic.twitter.com/ILtYrZoYKU