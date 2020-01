Κοροναϊός: 5 εκατ. άνθρωποι εγκατέλειψαν τη Γουχάν πριν μπει η καραντίνα

Ο κοροναϊός έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό με τις προβλέψεις να μην είναι ευοίωνες. Την ώρα που τα κρούσματα είναι πιθανόν να φτάνουν τις 40.000 μια αποκάλυψη από τον δήμαρχο της Γουχάν ήρθε να προκαλέσει τρόμο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα businessinsider περίπου 5 εκατ. άτομα εγκατέλειψαν την πόλη πριν δοθεί εντολή να μπει η Γουχάν σε καραντίνα.

Αυτό πολύ απλά σημαίνει πως μπορεί ο κοροναϊός από την Γουχάν που ξεκίνησε να ταξιδεύει σε άλλα μέρη μέσω των ανθρώπων που εγκατέλειψαν την πόλη πριν αυτή μπει σε καραντίνα. Αυτό μπορεί να αφορά εργάτες που βρήκαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις οικογένειές τους, αλλά και Κινέζους που επιθυμούν να κάνουν κάποια ταξίδια λόγω και της εποχής που προσφέρεται. Οι διακοπές έχουν επεκταθεί, άλλωστε, ως τις 2 Φεβρουαρίου.

Ο τρόμος, πλέον, έχει εξαπλωθεί για τα καλά και οι φόβοι συνεχώς αυξάνονται και επιστήμονες από το πανεπιστήμιο στο Χονγκ Κονγκ προειδοποιούν πως… τα χειρότερα έρχονται.

Στηριζόμενοι σε μαθηματικά μοντέλα, επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ (HKU) εκτιμούν πως ίσως ο αριθμός των κρουσμάτων από τον κοροναϊό ξεπερνά τις 40.000! Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι 81, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 2.840 και τα πιθανά κρούσματα ξεπερνούν τις 6.000, αριθμός που διπλασιάστηκε μέσα σε 24 ώρες.]

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε σήμερα τους Αμερικανούς υπηκόους να επανεξετάσουν ενδεχόμενο ταξίδι τους στην Κίνα και ιδιαιτέρως στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο του θανατηφόρα νέου κοροναϊού.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει ήδη διατάξει την αποχώρηση όλου του μη αναγκαίου αμερικανικού προσωπικού και μελών των οικογενειών τους από την επαρχία, σημειώνοντας πως η «αμερικανική κυβέρνηση έχει περιορισμένη δυνατότητα να παράσχει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης» στους πολίτες της εκεί.

Παράλληλα αναφέρεται πως οι ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι η κινεζική κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή ταξιδιωτικές απαγορεύσεις «με μικρή ή με καμία προειδοποίηση».

Στο μεταξύ στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην επαρχία Ακσαράι έχει σημάνει συναγερμός, καθώς εντοπίστηκαν δύο Κινέζοι με συμπτώματα του φονικού κορονοϊού.

Οπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα «Milliyet», οι δύο Κινέζοι εργάζονταν σε εργοστάσιο φυσικού αερίου, όταν ένιωσαν αδιαθεσία, ζάλη και ναυτία. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε απομόνωση.

Μάλιστα, οι ιατρικές αρχές έχουν θέσει σε «καραντίνα» – για προληπτικούς λόγους – ακόμη 10 άτομα, τα οποία ήρθαν σε επαφή με τους δύο ασθενείς.

Eργαστήριο στο Γουίνιπεγκ του Καναδά επιβεβαίωσε ότι ο κοροναϊός προσέβαλε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών και ο οποίος νοσηλεύεται τώρα σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο του Τορόντο. Ο ασθενής έφθασε εκεί από την Ουχάν, την κινεζική πόλη απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία.

Η σύζυγός του βγήκε, επίσης, θετική στον κινεζικό ιό. Είναι ηλικίας 50 ετών και προς το παρόν δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα, ανέφερε ο Ντέιβιντ Ουίλιαμς, ο επικεφαλής ιατρικών υπηρεσιών του Οντάριο. Η γυναίκα έχει απομονωθεί στο σπίτι της και παρακολουθείται από ειδικούς.

“Δεδομένου ότι έχει η ίδια απομονωθεί, ο κίνδυνος για τους πολίτες του Οντάριο παραμένει μικρός”, είπε ο Ουίλιαμς.

“Έχουμε, ακόμη, 19 ανθρώπους που υποβάλλονται σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε”, διευκρίνισε η Μπάρμπαρα Γιάφε, αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών της επαρχίας.

Την ίδια ώρα, η Σρι Λάνκα επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη χώρα, όπως έγινε γνωστό από έναν ανώτερο αξιωματούχο των υπηρεσιών υγείας της χώρας.

Οποιοσδήποτε έχει επιστρέψει στη Βρετανία από την Γουχάν της Κίνας τις τελευταίες δύο εβδομάδες θα πρέπει να απομονωθεί και να παραμείνει στο σπίτι του, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, εξαιτίας της ανησυχίας για την προσυμπτωματική μετάδοση του κοροναϊού.

Έως τις 16.00 ώρα Ελλάδας σήμερα, η Βρετανία υπέβαλε σε εξετάσεις 73 ανθρώπους για τον κοροναϊό της Ουχάν, όμως δεν έχει επιβεβαιώσει κανένα κρούσμα της νόσου, που έχει ήδη σκοτώσει 81 ανθρώπους στην Κίνα.

Την ίδια ώρα οι αρχές στην Κίνα δίνουν μάχη με τον χρόνο για να έχουν έτοιμα μέσα σε χρόνο ρεκόρ δυο νοσοκομεία στην πόλη Γουχάν που έχει χτυπηθεί όσο καμία άλλη από τον κοροναϊό. Τέσσερις κρατικές κατασκευαστικές ξεκίνησαν στις 24 Ιανουαρίου την κατασκευή του ενός νοσοκομείου 1.000 κλινών με πάνω από 1.000 εργάτες να δίνουν τα πάντα δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο για να είναι έτοιμο το νοσοκομείο στις 2 Φεβρουαρίου και να μπορεί να λειτουργήσει στις 3 του μήνα.

Το Σάββατο ξεκίνησε και η κατασκευή του δεύτερου νοσοκομείου που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο από το πρώτο με 1.300 κλίνες και θα είναι έτοιμο σε 2 εβδομάδες.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O

— People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020