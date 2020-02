Κοροναϊός: Ρομπότ σερβίρουν ασθενείς σε καραντίνα και drone θερμομετρούν κατοίκους

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει “επείγουσα ανάγκη” από προστατευτικές ιατρικές μάσκες καθώς ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κοροναϊό στη χώρα ξεπέρασε εκείνον που είχε αφήσει πίσω του ο SARS το 2002, ενώ περισσότερα από 17.000 είναι τα κρούσματα. Στην Κίνα πάντως βρίσκουν τρόπους ώστε να μην μεταδίδεται ο κοροναϊός και έχουν επιστρατευθεί, ρομπότ, drone και ότι άλλο φανταστεί ο ανθρώπινος νους.

Ο φόβος που έχει προκαλέσει ο ταχύτατα εξαπλούμενος ιός στην πυκνοκατοικημένη χώρα του 1,4 δισεκατομμυρίου κατοίκων έχει οδηγήσει τους πολίτες στο να αποθηκεύουν προστατευτικές μάσκες μιας χρήσης, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο επίκεντρο της κρίσης, την πόλη Γουχάν, αναφέρει ελλείψεις σε εξοπλισμό προστασίας.

Βίντεο που έχουν ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλες ουρές να σχηματίζονται έξω από τα νοσοκομεία. Σε ένα βίντεο ένας άνδρας που βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο της περιοχής λέει ότι χρειάζεται “έως και δέκα ώρες” να δει κάποιος ασθενής τον γιατρό.

Σε πλήρη λειτουργία τα κινεζικά εργοστάσια μπορούν να κατασκευάζουν περίπου 20 εκατομμύρια μάσκες την ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας. Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι χώρες, ανάμεσά τους η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, το Καζακστάν και η Ουγγαρία, έχουν δωρίσει ιατρικές προμήθειες. Σε ένα άλλο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media μια γυναίκα σε απόγνωση για την έλλειψη μασκών ξεσπάει σε λυγμούς μέσα σε τρένο με έναν εργαζόμενο να την παρηγορεί και να της δίνει μια μάσκα.

We are here for you! As the #coronavirus infection gripped China, masks have gone off the shelves. Noticing a female commuter's visible agony at not having a mask, the railway worker provided her one and assured her they are always at public service, especially in times of crisis pic.twitter.com/Cl12MZcUyy — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Πέραν της Χουμπέι, της επαρχίας αυτής των τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων κατοίκων στο επίκεντρο της έξαρσης του ιού, πολλές άλλες επαρχίες και πόλεις ανά την Κίνα έχουν καταστήσει υποχρεωτική τη μάσκα σε δημόσιους χώρους. Σε αυτές περιλαμβάνονται η Γκουανγκντόνγκ–η πολυπληθέστερη επαρχία της Κίνας–η Σετσουάν, η Τσιανγκσί, η Λιαονίνγκ και η πόλη Ναντζίνγκ με πληθυσμό που συνδυαστικά ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια.

Μάλιστα σε περιοχές της Κίνας drone όταν εντοπίζουν ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς μάσκα τους καλούν να προμηθευτούν αμέσως. Σε νοσοκομεία που ασθενείς είναι σε καραντίνα ρομπότ του μεταφέρουν το φαγητό, μια νοσοκόμα αγκαλιάζει νοητά από μακριά την 9χρονη κορούλα της και drone παίρνει την θερμοκρασία των κατοίκων για να δει αν έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό.

Εταιρεία δώρισε 1.000 ρομπότ για να μεταφέρουν με ασφάλεια το φαγητό σε ασθενείς σε καραντίνα

Modern technology to combat novel coronavirus! A Shenzhen-based tech firm has donated 1000 robots to help deliver food to patients in quarantine. pic.twitter.com/wEs9lUYzuj — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Με drone μετρούν την θερμοκρασία των κατοίκων για να μην κολλήσουν τον κοροναϊό

Cutting-edge technology! A Chinese community worker uses a drone to measure the temperature of residents and avoid face-to-face visits during #coronavirus outbreak. People need to stand in their balcony to get their temperature checked. pic.twitter.com/TE1L3xLtab — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Ο κοροναϊός έγινε κόμικ και καταζητείται

Be on the lookout! Chinese #illustrator goes viral after uploading "Wanted" posters for the danger surrounding the novel #coronavirus. https://t.co/S8ag5ZMKBt pic.twitter.com/uFr5B4uroI — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Οι ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα για τον κοροναϊό έγιναν τραγούδι

A #rap video promoting prevention of the novel #coronavirus has become an online hit. The video was edited from a speech broadcast over loud speakers in a village in China. Be sure to check it out even if you don't understand Chinese! (Video: Courtesy of ELoop) pic.twitter.com/fQVZ0lcBtm — Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020

Drones have been used in Jinfeng district of Northwest China's Ningxia Hui Autonomous Region to spray sanitizer during prevention efforts against the #novelcoronavirus on Sun. Another group of drones were used to broadcast prevention knowledge.(Courtesy of Yang Dongdong) pic.twitter.com/kHVD1W8aob — Global Times (@globaltimesnews) February 2, 2020

Και η συγκλονιστική αγκαλιά από μακριά της νοσοκόμας στην 9χρονη κορούλα της