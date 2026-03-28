Κουβέιτ: Ιρανική επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της χώρας – Σημαντικές ζημιές στο σύστημα ραντάρ

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ βρέθηκε στο στόχαστρο ιρανικής επίθεσης με drones, από την οποία προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο (28.3.26) οι Αρχές της χώρας του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ, τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα, αλλά το σύστημα ραντάρ υπέστη σημαντική ζημιά.

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των αραβικών χωρών του Περσικού Κόλπου με βαλλιστικούς πυραύλους και drones με νέα χτυπήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν.