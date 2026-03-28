Κόσμος

Κουβέιτ: Ιρανική επίθεση με drones στο αεροδρόμιο της χώρας – Σημαντικές ζημιές στο σύστημα ραντάρ

Η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα, αλλά το σύστημα ραντάρ υπέστη σημαντική ζημιά
Φωτογραφία αρχείου / Ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed, που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία, πετάει στον ουρανό λίγα δευτερόλεπτα πριν χτυπήσει κτίρια στο Κίεβο της Ουκρανίας / AP Photo/Efrem Lukatsky, File

Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ βρέθηκε στο στόχαστρο ιρανικής επίθεσης με drones, από την οποία προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο (28.3.26) οι Αρχές της χώρας του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ, τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα, αλλά το σύστημα ραντάρ υπέστη σημαντική ζημιά.

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των αραβικών χωρών του Περσικού Κόλπου με βαλλιστικούς πυραύλους και drones με νέα χτυπήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν. 

