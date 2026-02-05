Κραν Μοντανά: Ο μπάρμαν μιλάει για πρώτη φορά μετά την τραγωδία με τους 41 νεκρούς – «Μόνο τα λεφτά τούς ένοιαζαν, δεν μπορώ να ξαναδώ κερί αναμμένο»

Ο Γκαετάν εργαζόταν ως μπάρμαν στο Le Constellation στο Κραν – Μοντάνα στην Ελβετία, όπου 41 άνθρωποι κάηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε την Πρωτοχρονιά. Ύστερα από δύο εβδομάδες νοσηλείας – εκ των οποίων οκτώ ημέρες σε κώμα – κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι των γονιών του, στη νότια Γαλλία.

Ο 28χρονος μπάρμαν μίλησε στον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, RTS και παρουσιάζει τη δική του εκδοχή των γεγονότων, δηλώνοντας βαθιά απογοητευμένος από το γεγονός ότι οι πρώην εργοδότες του ρίχνουν την ευθύνη στους εργαζόμενους για τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ στο δημοφιλές θέρετρο στην Ελβετία.

«Εκείνη τη στιγμή δεν τους κρατούσα κακία», αφηγείται. «Δεν έχω τις γνώσεις για να τους κατηγορήσω σχετικά με την έναρξη της φωτιάς ή τα αίτια. Όμως όταν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν σιγά σιγά να αποποιηθούν των ευθυνών τους, αρχίζω όλο και περισσότερο να θυμώνω. Θεωρώ παράλογο να μεταθέτουν την ευθύνη στους υπαλλήλους».

Ο νεαρός Γάλλος έμεινε οκτώ ημέρες σε κώμα. Οι γιατροί ανησυχούσαν κυρίως για πιθανή κατάρρευση πνεύμονα και για λοίμωξη στα νεφρά. Έφερε επίσης εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματος – στα χέρια, την πλάτη, το πίσω μέρος του κεφαλιού και το πρόσωπο – ωστόσο δηλώνει τυχερός που επέζησε.

Οι μνήμες της Πρωτοχρονιάς

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς ο Γκαετάν εργαζόταν στο επάνω μπαρ. Η βραδιά είχε ξεκινήσει ήρεμα, όμως γύρω στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα κατάλαβε ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε στον κάτω όροφο.

«Θυμάμαι τις πρώτες φωνές, τις πρώτες προειδοποιήσεις όταν ξέσπασε η φωτιά, και το αίσθημα πανικού που με κατέκλυσε», λέει. Το πρώτο του ένστικτο ήταν να δει τι συμβαίνει και να προσπαθήσει να βοηθήσει. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος της τραγωδίας που εξελισσόταν».

Κατάφερε να κατέβει μέχρι τα τελευταία σκαλοπάτια. «Θυμάμαι να προστατεύω το πρόσωπό μου με το χέρι για να εισπνεύσω όσο το δυνατόν λιγότερο καπνό και να τραβάω ένα άτομο για να το βοηθήσω. Μετά νομίζω ότι με έσπρωξε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί προσπαθώντας να βγει από τη σκάλα».

Πιστεύει πως τότε έχασε τις αισθήσεις του, αφού δεν θυμάται τι συνέβη στη συνέχεια. «Ίσως να ήταν και καλύτερα έτσι, γιατί δεν είδα – ή δεν θυμάμαι να είδα – πτώματα ή ανθρώπους να καίγονται, εικόνες που κάποιοι θα κουβαλούν για το υπόλοιπο της ζωής τους».

Μια επαγγελματική εμπειρία που κατέληξε σε εφιάλτη

Ο νεαρός μπάρμαν είχε ξεκινήσει να εργάζεται στο συγκεκριμένο μπαρ στις αρχές Δεκεμβρίου και όπως παραδέχεται ανυπομονούσε για αυτή τη νέα εμπειρία στο κοσμοπολίτικο θέρετρο του Κρανς-Μοντάνα.

Ωστόσο, η απογοήτευση ήρθε γρήγορα. «Πουλούσαμε ληγμένα κουτάκια μπίρας. Έφτιαχνα panini με ψωμί κατεψυγμένο για πάνω από έναν χρόνο. Ακόμη και η μοτσαρέλα που χρησιμοποιούσαμε ήταν ληγμένη», καταγγέλλει.

Θυμάται επίσης ότι η πελατεία ήταν πολύ νεαρή. «Μου φαινόταν σοκαριστικό. Προσπαθούσα να ελέγχω ταυτότητες, αλλά συχνά τις έδειχναν σε κινητό τηλέφωνο και δεν μπορούσα να επιβεβαιώσω αν ήταν γνήσιες. Και ξέραμε ότι για τους ιδιοκτήτες ο στόχος ήταν απλώς να μπαίνουν χρήματα».

Είχε αποφασίσει να παραιτηθεί και το είχε ανακοινώσει στους γονείς του, αλλά ήθελε να ολοκληρώσει τον μήνα για να πληρωθεί τον Δεκέμβριο.

Το τραυματικό ξύπνημα

Όταν συνήλθε την επόμενη ημέρα της τραγωδίας, ήταν βαθιά συγκλονισμένος. «Έκλαιγα συνεχώς. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που είπα στη μητέρα μου ήταν: δεν μπορώ να ξαναδουλέψω σε μπαρ. Ήμουν σε σοκ. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσω ποτέ ξανά να δω λάμψη από κερί. Η φωτιά πλέον θα με τρομάζει».

Τον στοιχειώνουν ακόμη οι σκέψεις για φίλους και συναδέλφους. «Κάθε μέρα το σκέφτομαι πριν κοιμηθώ. Είναι δύσκολο, γιατί θυμάμαι τη συνάδελφό μου Cyane που αγαπούσα πολύ. Θυμάμαι τον πρώην συγκάτοικό μου, τον Matteo. Τραυματίστηκε πιο σοβαρά από εμένα και συνεχίζει να δίνει μάχη στο νοσοκομείο».

«Είναι δύσκολο, αλλά προσπαθώ πάνω απ’ όλα να επικεντρωθώ στην ανάρρωσή μου. Έχω προγραμματίσει ραντεβού με ψυχολόγους ειδικευμένους σε τέτοιου είδους τραύματα. Πρέπει να μιλάμε και να ζητάμε βοήθεια· είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που ζήσαμε εκείνο το βράδυ ήταν βαθιά σοκαριστικό».

Η πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation, που είχε θύματα κυρίως εφήβους κα νέους ενήλικες, προκλήθηκε σύμφωνα με την έρευνα από σπίθες κεριών «συντριβάνι» που έπεσαν στο αφρώδες υλικό για απορρόφηση του ήχου στην οροφή του υπογείου του κτιρίου.

Το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ ερευνάται για «ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες από αμέλεια και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια».

Η ποινική έρευνα έχει επίσης στο στόχαστρο δύο αξιωματούχους ασφαλείας της κοινότητας του Κραν-Μοντανά, που παραδέχθηκε ότι είχε παραλείψει να κάνει ελέγχους ασφαλείας και πυρκαγιάς στο μπαρ από το 2019, ενώ αυτοί θα έπρεπε να είναι ετήσιοι.