Κρεμλίνο: Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Πούτιν να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε πρόσκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετάσχει σε «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το Skynews.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εξετάζει επί του παρόντος την πρόταση του Τραμπ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο πρόεδρος Πούτιν έλαβε πρόσκληση μέσω διπλωματικών οδών να συμμετέχει στη σύνθεση του Συμβουλίου της Ειρήνης», δήλωσε σήμερα (19.01.2026) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία «θέλει να ξεκαθαρίσει όλες τις αποχρώσεις» αυτής της πρότασης.

Παράλληλα το Κρεμλίνο εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να διαφωνήσει με τους ειδικούς που λένε ότι ο Τραμπ θα μείνει στην ιστορία, αν θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Γροιλανδία.

Ο Πεσκόφ τόνισε ωστόσο ότι δεν συζητά αν αυτή η κίνηση θα είναι καλή ή κακή, σημειώνοντας ότι απλώς αναφέρεται σε ένα γεγονός.

«Εδώ, ίσως, είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε από τη συζήτηση το αν αυτό είναι καλό ή κακό, το αν θα συμμορφώνεται ή όχι με τις παραμέτρους του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Υπάρχουν διεθνείς ειδικοί που πιστεύουν ότι επιλύοντας το ζήτημα της ενσωμάτωσης της Γροιλανδίας, ο Τραμπ σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Και όχι μόνο στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία», συμπλήρωσε.

Εξάλλου όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία αποτελεί απειλή για τη Γροιλανδία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε ότι υπάρχουν πολλές «ανησυχητικές πληροφορίες» τον τελευταίο καιρό και πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν θα σχολιάσει τα φερόμενα ρωσικά σχέδια για το νησί της Αρκτικής.

Την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι είναι απαράδεκτο η Δύση να συνεχίσει να ισχυρίζεται ότι η Μόσχα και η Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία.

Η Ρωσία έχει απομονωθεί διπλωματικά σε μεγάλο βαθμό από τη Δύση μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα λειτουργεί ως γενικός εποπτικός φορέας για τη Γάζα και του οποίου θα προεδρεύει ο Τραμπ, θα αποτελείται κυρίως από αρχηγούς κρατών από όλο τον κόσμο.

Έχουν προσκληθεί ηγέτες από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής και του σχεδίου που είδε το Reuters, του συμβουλίου θα προεδρεύει εφόρου ζωής ο Τραμπ και θα ξεκινήσει με τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα και κατόπιν θα επεκταθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει άλλες συρράξεις.

Η θητεία των κρατών μελών θα περιορίζεται στα τρία χρόνια, εκτός κι αν καταβάλουν το καθένα 1 δισεκατομμύριο δολάρια προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες του Συμβουλίου και να κερδίσουν μια μόνιμη συμμετοχή, λέει η επιστολή.

Οι διπλωμάτες προειδοποιούν ότι το σχέδιο αποτελεί απειλή για τον ΟΗΕ.