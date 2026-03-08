Συμβαίνει τώρα:
Κρίστι Νόεμ: Από τη δολοφονία του σκύλου της στα πολυτελή τζετ και το «Blanketgate» – Όλα τα σκάνδαλα της «Barbie της Μετανάστευσης»

Κρίστι Νόεμ
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη

Η Κρίστι Νόεμ – η σκληροπυρηνική Barbie της μετανάστευσης – απομακρύνθηκε από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την πρώτη αποπομπή υπουργού κατά τη δεύτερη θητεία του αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη θέση της Κρίστι Νόεμ θα αναλάβει ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν – από τις 31 Μαρτίου – βάζοντας τέλος σε μια θητεία που κράτησε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο και σημαδεύτηκε από σειρά σκανδάλων και αμφιλεγόμενων στιγμών.

Πρόσθεσε ότι η Νόεμ, η οποία «υπηρέτησε καλά», θα αναλάβει τον ρόλο της ειδικής απεσταλμένης για την «Ασπίδα της Αμερικής», μια νέα πρωτοβουλία για την ασφάλεια στο δυτικό ημισφαίριο.

Μετά από μια επίσκεψη στο πληγωμένο από τις πλημμύρες Τέξας, της αποδόθηκε το προσωνύμιο «Homeland Barbie» (Η Barbie της Εσωτερικής Ασφάλειας) – ένας χαρακτηρισμός που σύμφωνα με τον Guardian, υποδηλώνει ότι ξέρει ακριβώς πώς να τραβήξει την προσοχή του αμερικανού προέδρου.

Η απομάκρυνση της Κρίστι Νόεμ από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έβαλε τέλος σε μια θητεία γεμάτη αντιπαραθέσεις, πολιτική πίεση και έντονη κριτική ακόμη και από μέλη του ίδιου της του κόμματος.

Η Νόεμ ήταν η αξιωματούχος που είχε αναλάβει να υλοποιήσει τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό στόχο τις μαζικές απελάσεις μεταναστών. Κατά τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του Τραμπ, οι απελάσεις έφτασαν τις 675.000, αριθμός σημαντικός αλλά χαμηλότερος από τον στόχο του Λευκού Οίκου που είχε τεθεί στο ένα εκατομμύριο ετησίως.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης αλλά θυελλώδους θητείας, η Νόεμ βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας για διαφορετικούς λόγους.

Οι δολοφονίες των Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ

Η μεγαλύτερη κρίση της θητείας της ξέσπασε έπειτα από εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης στη Μινεσότα.

Οι επιχειρήσεις προκάλεσαν έντονες διαμαρτυρίες, ενώ δύο Αμερικανοί πολίτες, η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, σκοτώθηκαν σε επεισόδια με ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, της υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Η Νόεμ κατηγόρησε αρχικά τους δύο πολίτες για εγχώρια τρομοκρατία, όμως βίντεο από κινητά τηλέφωνα και κάμερες σώματος αστυνομικών έθεσαν υπό αμφισβήτηση την εκδοχή του υπουργείου.

Η θητεία της Κρίστι Νόεμ στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στιγματίστηκε από τις δολοφονίες Αμερικανών πολιτών από την ICE
Η θητεία της Κρίστι Νόεμ στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ στιγματίστηκε από τις δολοφονίες Αμερικανών πολιτών από την ICE / REUTERS/Kylie Cooper

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με αρκετούς Ρεπουμπλικανούς να ενώνονται με τους Δημοκρατικούς ζητώντας την παραίτησή της. Σε ακροάσεις στη Βουλή και τη Γερουσία, η Νόεμ εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς της.

Τα πολυτελή κυβερνητικά τζετ

Η Νόεμ δέχθηκε επίσης σφοδρή κριτική για τη διαχείριση των οικονομικών του υπουργείου. Ενέκρινε την αγορά δύο πολυτελών αεροσκαφών Gulfstream G700, ενώ υπήρχαν σχέδια για την προμήθεια και τρίτου αεροσκάφους, ενός Boeing 737, με κόστος περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια.

Η ίδια υπερασπίστηκε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιούνταν ως κέντρα διοίκησης μεγάλων αποστάσεων, αλλά και για τη μεταφορά μεταναστών προς απέλαση.

Σε ακρόαση στη Γερουσία, ένας γερουσιαστής παρουσίασε φωτογραφία από ένα πολυτελές υπνοδωμάτιο μέσα σε ένα από τα αεροσκάφη. Η Νόεμ παραδέχθηκε ότι το αεροπλάνο διέθετε κρεβατοκάμαρα, επισημαίνοντας όμως ότι βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης.

Η διαφημιστική καμπάνια των 220 εκατ. δολαρίων

Ένα ακόμη θέμα που προκάλεσε αντιδράσεις ήταν μια διαφημιστική καμπάνια ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων με πρωταγωνίστρια την ίδια και με αντικείμενο την ασφάλεια των συνόρων.

Το διαφημιστικό καλούσε τους παράτυπους μετανάστες να αυτοαπελαθούν, ενώ η Νόεμ εμφανιζόταν να φορά καουμπόικο καπέλο και να ιππεύει άλογο σε μια πεδιάδα.

Το κόστος και ο χαρακτήρας της καμπάνιας εξόργισαν ακόμη και τον Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε στη Γερουσία αν ο πρόεδρος είχε εγκρίνει τη διαφήμιση, η Νόεμ υπαινίχθηκε ότι ο αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει το «πράσινο φως».

Ωστόσο ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε αργότερα ότι «δεν γνώριζε τίποτα για αυτή».

Το σκάνδαλο «Blanketgate»

Αίσθηση προκάλεσε και μια ιστορία που έγινε γνωστή ως «Blanketgate».

Ο στενός συνεργάτης της και επί της ουσίας επικεφαλής του επιτελείου της, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι - κατηγορήθηκε ότι απέλυσε έναν πιλότο της Ακτοφυλακής επειδή φέρεται να έχασε την κουβέρτα της Νόεμ κατά τη διάρκεια ταξιδιού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Λεβαντόφσκι μπήκε στο πιλοτήριο ενώ το αεροσκάφος απογειωνόταν και απαίτησε εξηγήσεις για την εξαφάνιση της κουβέρτας. Ο ίδιος αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, όμως το περιστατικό έγινε αντικείμενο έντονου σαρκασμού στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Νόεμ ρωτήθηκε σε ακρόαση στο Κογκρέσο για φήμες περί σχέσης με τον Λεβαντόφσκι, τις οποίες χαρακτήρισε «κουτσομπολιά ταμπλόιντ».

Πίσω της ακριβώς καθόταν ο σύζυγός της.  

Η επίσκεψη στη φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ

Τον Μάρτιο, η Νόεμ επισκέφθηκε τη διαβόητη φυλακή Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου είχαν μεταφερθεί κρατούμενοι που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ.

Κρίστι Νόεμ
Η Κρίστι Νόεμ μπροστά από φυλακισμένους στο Ελ Σαλβαδόρ/ Alex Brandon / Pool via REUTERS / File Photo

Η επίσκεψη προκάλεσε αντιδράσεις όταν φωτογραφήθηκε μπροστά από κελιά γεμάτα κρατουμένους, οι οποίοι στέκονταν πίσω από τα κάγκελα.

Ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση προκάλεσε το γεγονός ότι φορούσε ένα χρυσό Rolex αξίας περίπου 50.000 δολαρίων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η ιστορία με τον οικογενειακό σκύλο

Η πιο έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης προκλήθηκε από μια αποκάλυψη στα απομνημονεύματά της το 2024. Η Νόεμ έγραψε ότι είχε σκοτώσει τον οικογενειακό σκύλο της, τον Cricket, επειδή τον θεωρούσε «επικίνδυνο» και «αδύνατο να εκπαιδευτεί».

Σύμφωνα με την αφήγησή της, οδήγησε το 14 μηνών σκυλί σε έναν λάκκο με χαλίκι και το πυροβόλησε. «Δεν ήταν ευχάριστη δουλειά», έγραψε. «Αλλά έπρεπε να γίνει».

Η ιστορία προκάλεσε σφοδρή κατακραυγή στα social media. Η Νόεμ, ωστόσο, υπερασπίστηκε την απόφασή της, δηλώνοντας ότι τέτοιες δύσκολες αποφάσεις συμβαίνουν συχνά σε μια φάρμα - αναφερόμενη στο γεγονός ότι ανέλαβε τη διαχείριση της οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης σε ηλικία 22 ετών.

