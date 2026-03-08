Κρίστι Νόεμ: Από τη δολοφονία του σκύλου της στα πολυτελή τζετ και το «Blanketgate» – Όλα τα σκάνδαλα της «Barbie της Μετανάστευσης»

Η Κρίστι Νόεμ – η σκληροπυρηνική Barbie της μετανάστευσης – απομακρύνθηκε από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για την πρώτη αποπομπή υπουργού κατά τη δεύτερη θητεία του αμερικανού προέδρου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη θέση της Κρίστι Νόεμ θα αναλάβει ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν – από τις 31 Μαρτίου – βάζοντας τέλος σε μια θητεία που κράτησε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο και σημαδεύτηκε από σειρά σκανδάλων και αμφιλεγόμενων στιγμών.

Πρόσθεσε ότι η Νόεμ, η οποία «υπηρέτησε καλά», θα αναλάβει τον ρόλο της ειδικής απεσταλμένης για την «Ασπίδα της Αμερικής», μια νέα πρωτοβουλία για την ασφάλεια στο δυτικό ημισφαίριο.

Μετά από μια επίσκεψη στο πληγωμένο από τις πλημμύρες Τέξας, της αποδόθηκε το προσωνύμιο «Homeland Barbie» (Η Barbie της Εσωτερικής Ασφάλειας) – ένας χαρακτηρισμός που σύμφωνα με τον Guardian, υποδηλώνει ότι ξέρει ακριβώς πώς να τραβήξει την προσοχή του αμερικανού προέδρου.

Η απομάκρυνση της Κρίστι Νόεμ από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έβαλε τέλος σε μια θητεία γεμάτη αντιπαραθέσεις, πολιτική πίεση και έντονη κριτική ακόμη και από μέλη του ίδιου της του κόμματος.

Η Νόεμ ήταν η αξιωματούχος που είχε αναλάβει να υλοποιήσει τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό στόχο τις μαζικές απελάσεις μεταναστών. Κατά τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του Τραμπ, οι απελάσεις έφτασαν τις 675.000, αριθμός σημαντικός αλλά χαμηλότερος από τον στόχο του Λευκού Οίκου που είχε τεθεί στο ένα εκατομμύριο ετησίως.

Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης αλλά θυελλώδους θητείας, η Νόεμ βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας για διαφορετικούς λόγους.

Οι δολοφονίες των Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ

Η μεγαλύτερη κρίση της θητείας της ξέσπασε έπειτα από εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης στη Μινεσότα.

Οι επιχειρήσεις προκάλεσαν έντονες διαμαρτυρίες, ενώ δύο Αμερικανοί πολίτες, η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, σκοτώθηκαν σε επεισόδια με ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, της υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Η Νόεμ κατηγόρησε αρχικά τους δύο πολίτες για εγχώρια τρομοκρατία, όμως βίντεο από κινητά τηλέφωνα και κάμερες σώματος αστυνομικών έθεσαν υπό αμφισβήτηση την εκδοχή του υπουργείου.