Ο Τραμπ καρατόμησε την υπουργό Κρίστι Νόεμ για καμπάνια 220 εκατ. δολαρίων και ερωτική σχέση με υφιστάμενό της

Παρελθόν για την κυβέρνηση Τραμπ αποτελεί πλέον η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, αφού ο αμερικανός πρόεδρος την καρατόμησε. Η αποκαλούμενη «Homeland Barbie» – που συνδέθηκε με τη δολοφονία δύο πολιτών στη Μινεάπολη από την αστυνομία της Μετανάστευσης (ICE) – φεύγει και τη διαδέχεται, από τις 31 Μαρτίου, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από την Οκλαχόμα Μάρκγουεϊν Μάλιν.

Μια διαφημιστική καμπάνια ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων και τα όσα δεν απάντησε για τις φήμες περί ερωτικής σχέσης με τον υφιστάμενό της, Κόρι Λεβαντόφσκι, φαίνεται ότι ήταν οι δύο καθοριστικοί παράγοντες που την έθεσαν εκτός της κυβέρνησης Τραμπ. Η Νοέμ, η οποία είναι η πρώτη υπουργός που απολύθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ρωτήθηκε και για τα δύο θέματα σε καταθέσεις της σε επιτροπές της Γερουσίας.

Μπορεί η Νόεμ να είπε σε γερουσιαστές ότι ο Τραμπ είχε εγκρίνει διαφημίσεις ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες πρωταγωνιστούσε η ίδια, προκαλώντας την έντονη δυσαρέσκειά του, όμως η ερώτηση και η αποφυγή απάντησης για το αν διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με τον συνεργάτη της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι ήταν αυτή που έκανε τον Αμερικανό πρόεδρο έξαλλο. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

«Η ερώτηση για τη σχέση στην ακρόαση ήταν πραγματικά η τελευταία σταγόνα. Ήταν απίστευτα σκληρό», είπε πηγή στη New York Post για την απάντηση της Νόεμ, η οποία ερμηνεύτηκε ευρέως ως έμμεση παραδοχή ότι είχε σχέση με τον υφιστάμενό της. Στην ακρόαση παρευρισκόταν και ο επί 34 χρόνια σύζυγός της, Μπάιρον Νόεμ.

Η πρώην επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «κουτσομπολιό τύπου ταμπλόιντ».

Όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης οι απαντήσεις που έδωσε εξόργισαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο NBC News αναφέρθηκε ειδικά στη διαφημιστική καμπάνια της Νόεμ λέγοντας «δεν ενθουσιάστηκα. Εγώ ξόδεψα λιγότερα χρήματα για να γίνω πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν το γνώριζα».

«Πώς συμβιβάζετε το γεγονός ότι έχετε ξοδέψει 220 εκατομμύρια δολάρια για τηλεοπτικές διαφημίσεις στις οποίες εμφανίζεστε σε περίοπτη θέση;», ρώτησε την Τρίτη (03.03.2026) ο γερουσιαστής της Λουιζιάνα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, Τζον Κένεντι. Η Νόεμ απάντησε: «Κύριε, ο πρόεδρος μου ανέθεσε να μεταδώσω το μήνυμα στη χώρα και σε άλλες χώρες με τη δημοσίευση διαφημίσεων ότι αν βρίσκονται παράνομα στη χώρα, πρέπει να φύγουν».

«Δεν λέω ότι δεν λέτε την αλήθεια. Απλώς μου είναι δύσκολο να το πιστέψω» επέμεινε ο Κένεντι υπονοώντας ότι η υπουργός είχε χρησιμοποιήσει την εκστρατεία – την οποία η ίδια επέμενε ότι ήταν αποτελεσματική – για να ενισχύσει το προφίλ της.

Η σχέση με τον υφιστάμενό της

Τα πράγματα για τη Νόεμ έγιναν ακόμα χειρότερα όταν μια ημέρα αργότερα, την Τετάρτη (04.03.2026) την ρώτησαν σε επιτροπή της αμερικανικής βουλής αν είχε ποτέ κοιμηθεί με τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος εργάζεται ως ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος.

Η βουλευτής Sydney Kamlager-Dove τη ρώτησε ευθέως: «Έχετε σεξουαλικές σχέσεις με τον Κόρεϊ Λεβαντόφσκι;». Η Νόεμ απάντησε: «Είμαι σοκαρισμένη που σήμερα σε αυτή την επιτροπή διακινούμε τέτοιου είδους ταμπλόιντ κουτσομπολιά. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι είναι ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος που εργάζεται για τον Λευκό Οίκο. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Ο βουλευτής Jared Moskowitz της είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να πείτε τη λέξη “όχι” για να ξεκαθαρίσετε το θέμα».

Η Νόεμ δεν το έκανε ποτέ. «Τα προβλήματα απλώς συσσωρεύονταν», είπε άλλη πηγή, συμφωνώντας ότι αυτό ήταν το σημείο καμπής. «Μετά τις δύο ακροάσεις δεν υπήρχε επιστροφή. Όλη η ιστορία κατέληξε να αφορά εκείνη και εκείνον» είπε άλλη πηγή.

Ακόμη και όταν άλλοι βουλευτές την πίεσαν επανειλημμένα να απαντήσει απλά «ναι» ή «όχι», εκείνη συνέχισε να αποφεύγει την απάντηση.

Ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πόσο ρόλο έπαιξαν οι φήμες για σχέση στην απόφαση. «Μου ζητάτε να κάνω εικασίες για πράγματα για τα οποία δεν έχω καμία γνώση», είπε τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με πηγές από τον Λευκό Οίκο που επικαλείται η New York Post, ο Ντόναλντ γνώριζε ήδη τη σχέση της Νόεμ με τον Λενταόβσκι, ο οποίος ήταν ο πρώτος διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016, και αστειευόταν για αυτό εδώ και χρόνια – αλλά θεώρησε τον τρόπο με τον οποίο η πρώην υπουργό χειρίστηκε το θέμα της σχέσης ως καταστροφή για την ήδη κλονισμένη αξιοπιστία της.

Ποια είναι η Κρίστι Νόεμ

Η Νόεμ είχε ήδη δεχθεί έντονη κριτική τους τελευταίους μήνες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πολιτική μαζικών απελάσεων, ενώ το υπουργείο αντιμετωπίζει και πιέσεις από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, οι οποίοι έχουν παγώσει χρηματοδότηση ζητώντας αλλαγές στις πρακτικές επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Από την πρώτη στιγμή η επιλογή της για την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις προκαλεί στις ΗΠΑ.

Η 52χρονη Ρεπουμπλικανή πολιτικός έγινε γνωστή σε εθνικό επίπεδο κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, όταν ως κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα αρνήθηκε να επιβάλει υποχρεωτική χρήση μάσκας ή αυστηρούς περιορισμούς. Η στάση της προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, με υποστηρικτές να μιλούν για υπεράσπιση της ατομικής ελευθερίας και επικριτές να κατηγορούν τη διοίκηση της πολιτείας για επικίνδυνη χαλαρότητα.

Η Νόεμ είχε θεωρηθεί για μεγάλο διάστημα πιθανή υποψήφια για τη θέση της αντιπροέδρου στο πλευρό του Τραμπ, ενώ το 2022 επανεξελέγη για δεύτερη θητεία ως κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, ενισχύοντας την επιρροή της στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ωστόσο, το 2024 το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής εξαιτίας αποκαλύψεων που περιλαμβάνονται στην αυτοβιογραφία της. Στο βιβλίο της περιγράφει ότι, όταν ήταν νεότερη, πυροβόλησε και σκότωσε ένα κουτάβι στην οικογενειακή της φάρμα, επειδή – όπως έγραψε – το ζώο δεν μπορούσε να εκπαιδευτεί. Στο ίδιο βιβλίο παραδέχεται επίσης ότι σκότωσε μια κατσίκα, την οποία χαρακτήρισε «επιθετική» και ενοχλητική για τα παιδιά της, γεγονός που προκάλεσε σοκ και έντονες αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις της δεν σταμάτησαν εκεί. Σε άλλο σημείο της αυτοβιογραφίας της υποστήριξε ότι είχε συναντήσει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό της, κάτι που προκάλεσε νέα ερωτήματα και αμφισβητήσεις.