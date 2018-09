Ο κυκλώνας Φλόρενς σαρώνει τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, με την Βόρεια Καρολίνα να έχει πληγεί μέχρι στιγμής περισσότερο από κάθε άλλη αμερικανική Πολιτεία.

Οι νεκροί είναι τουλάχιστον πέντε και οι δηλώσεις του κυβερνήτη της Πολιτείας είναι ενδεικτικές της κατάστασης.

«Περιμένουμε ότι θα βρέχει για μέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρόι Κούπερ. «Η προτεραιότητά μας είναι τώρα να μην διατρέξουν οι άνθρωποι άμεσο κίνδυνο», πρόσθεσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η καταιγίδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, αν δεν σας έχει φθάσει, θα το κάνει», προειδοποίησε επίσης ο Κούπερ…

Η κατάσταση, λοιπόν, είναι δραματική, ωστόσο ένας ρεπόρτερ φρόντισε να προσθέσει λίγο ακόμη -αχρείαστο- δράμα…

Ο εν λόγω ρεπόρτερ βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα». Ή έτσι δείχνει τουλάχιστον. Φορά ένα μπλε μπουφάν με κουκούλα και δίνει το ρεπορτάζ τρεκλίζοντας. Παλεύοντας κυριολεκτικά να σταθεί όρθιος! Κι εκεί που ξαφνικά η αγωνία είναι στο κατακόρυφο για το αν θα καταφέρει ο ρεπόρτερ να συνεχίσει να πατά στη γη… ανατροπή!

Στο βάθος του πλάνου -λίγα μόλις μέτρα μακριά- φαίνονται δύο νεαροί να περπατούν… σα να μη συμβαίνει τίποτα! Ή εκείνοι έχουν… σούπερ δυνάμεις, ή ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ θέλησε απλά να προσθέσει λίγο περισσότερο σασπένς στο «ζωντανό» του!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο

Reporter struggling in the wind while the other guys just casually stroll past. 😂 pic.twitter.com/Qb3AxgPXNT — Only in America (@Crazzyintheusa) September 14, 2018

Σαρώνει ο κυκλώνας Φλόρενς

Συνοδευόμενο από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους, το μάτι του κυκλώνα έφθασε χθες στην ξηρά κοντά στη Ράιτσβιλ Μπιτς (Βόρεια Καρολίνα) χθες Παρασκευή στις 07:15 (14:15 ώρα Ελλάδας) με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μέχρι 150 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο για τους κυκλώνες (NHC). Η Νότια Καρολίνα επλήγη επίσης λίγο αργότερα.

Ο κυκλώνας Φλόρενς εξασθένησε πάντως το απόγευμα και μετατράπηκε σε τροπική καταιγίδα, με ανέμους ταχύτητας 100 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το δελτίο του NHC που μεταδόθηκε στις 23:00 (06:00 ώρα Ελλάδας).

Όμως το εύρος του (560 χιλιόμετρα) και το γεγονός ότι ο κυκλώνας Φλόρενς προχωράει πολύ αργά –7 χλμ/ώρα– σε εδάφη στα οποία πέφτουν μεγάλες ποσότητες βροχής ανησυχούν τις αρχές οι οποίες έχουν πολλαπλασιάσει τις προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές…

This is what it looked like when Hurricane #Florence hit North Carolina https://t.co/BBfAlziJLu pic.twitter.com/wEqRqlorLJ — BBC News (World) (@BBCWorld) September 14, 2018

Hurricane Florence crashes into the Carolinas, leaving scores in need of rescue from rising waters and hundreds of thousands without power. @ErnestScheyder reports: https://t.co/ZAoxgVwQi5 via @ReutersTV pic.twitter.com/ZLp7lEg5Db — Reuters Top News (@Reuters) September 14, 2018

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ