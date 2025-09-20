Κόσμος

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις σε Χίθροου, Βερολίνο και Βρυξέλλες – «Οι πτήσεις θα επηρεαστούν για μέρες», προειδοποιούν οι ειδικοί

Μια μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση παρέλυσε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα των αερομεταφορών
Οι ταξιδιώτες περιμένουν κοντά στα γκισέ check-in στο Τερματικό 2 του αεροδρομίου Heathrow, εν μέσω καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων, που οφείλονται σε διακοπή των συστημάτων check-in και επιβίβασης λόγω κυβερνοεπίθεσης
Οι ταξιδιώτες περιμένουν κοντά στα γκισέ check-in στο Τερματικό 2 του αεροδρομίου Heathrow, εν μέσω καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων, που οφείλονται σε διακοπή των συστημάτων check-in και επιβίβασης λόγω κυβερνοεπίθεσης / REUTERS / Isabel Infantes
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Ατελείωτες ουρές ταξιδιωτών στο Χίθροου, χάος σε Βερολίνο και Βρυξέλλες. Το Σάββατο (20.09.2025) θα μείνει στην ιστορία ως «μαύρη μέρα» για τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές. Η κυβερνοεπίθεση που έπληξε την αμερικανική εταιρεία Collins Aerospace, πάροχο συστημάτων check-in και επιβίβασης, συνεχίζει να επηρεάζει μέχρι και το μεσημέρι τα μεγάλα αεροδρόμια του Λονδίνου, του Βερολίνου και των Βρυξελλών.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα check-in των αεροδρομίων τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω της κυβερνοεπίθεσης, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να εξυπηρετούν επιβάτες με χειροκίνητες διαδικασίες.

Σε κάθε περίπτωση, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση μέχρι στιγμής.

Ουρές και καθηλωμένα αεροσκάφη

Στα terminals επικράτησε χάος. Επιβάτες περίμεναν για ώρες σε ατελείωτες ουρές, τα check-in υπερφορτώθηκαν και οι ανακοινώσεις για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων διαδέχονταν η μία την άλλη. Σύμφωνα με τις διοικήσεις των αεροδρομίων, εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν ενώ αρκετές ακυρώθηκαν.

Οι ταξιδιώτες περιμένουν κοντά στα γκισέ check-in στο Τερματικό 2 του αεροδρομίου Heathrow, εν μέσω καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων, που οφείλονται σε διακοπή των συστημάτων check-in και επιβίβασης λόγω κυβερνοεπίθεσης
Οι ταξιδιώτες περιμένουν κοντά στα γκισέ check-in στο Τερματικό 2 του αεροδρομίου Heathrow, εν μέσω καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων, που οφείλονται σε διακοπή των συστημάτων check-in και επιβίβασης λόγω κυβερνοεπίθεσης / REUTERS / Isabel Infantes
Οι ταξιδιώτες περιμένουν στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, μετά από μια κυβερνοεπίθεση σε έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης που διακόπτοντας τις λειτουργίες σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια
Οι ταξιδιώτες περιμένουν στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, μετά από μια κυβερνοεπίθεση σε έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης που διακόπτοντας τις λειτουργίες σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια / REUTERS / Marta Fiorin

Στις Βρυξέλλες, η διοίκηση προειδοποίησε ότι «ο αντίκτυπος στο πρόγραμμα πτήσεων είναι σημαντικός» και πως τα προβλήματα θα συνεχιστούν. Στο Βερολίνο, ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα έκανε λόγο για «πολύ μεγαλύτερους χρόνους αναμονής» στο check-in.

Η Collins Aerospace στο μάτι του κυκλώνα

Το Χίθροου κατονόμασε αμέσως τον προμηθευτή που επλήγη: την Collins Aerospace, θυγατρική του αμερικανικού ομίλου RTX. Το λογισμικό της, το MUSE (Multi-User System Environment), το οποίο χρησιμοποιείται από δεκάδες αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες, τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Η εξέλιξη προκάλεσε σοκ στον κλάδο. «Πολλοί στη βιομηχανία εκπλήσσονται που μια εταιρεία του μεγέθους και της εμπειρίας της Collins Aerospace έπεσε θύμα μιας τέτοιας επίθεσης», δήλωσε στην εφημερίδα The Independent ο Paul Charles, πρώην επικεφαλής επικοινωνίας της Virgin Atlantic. «Αν η Collins μπορεί να χακαριστεί τόσο εύκολα, τότε τίθεται υπό αμφισβήτηση κάθε προμηθευτής».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι μακροχρόνιες: «Ελπίζω να αποκαταστήσουν το λογισμικό MUSE γρήγορα, διαφορετικά οι πτήσεις θα επηρεαστούν για πολλές ημέρες».

Ένας κλάδος στο στόχαστρο

Πέρα από την Collins, ολόκληρος ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας βρίσκεται πλέον υπό πίεση. Η Charlotte Wilson, ειδικός κυβερνοασφάλειας της εταιρείας Check Point, μιλώντας στο Sky News, τόνισε ότι η αεροπορική βιομηχανία αποτελεί «όλο και πιο ελκυστικό στόχο» για τους κυβερνοεγκληματίες.

Όπως εξηγεί, οι επιθέσεις αξιοποιούν την αλυσίδα εφοδιασμού: «Όταν ένας πάροχος τρίτου μέρους παραβιαστεί, το ντόμινο είναι άμεσο και μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές πέρα από τα σύνορα».

Η ίδια ζητάει καλύτερη διεθνή συνεργασία: «Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Όσο πιο γρήγορα μια χώρα αναγνωρίσει και αναφέρει μια επίθεση, τόσο πιο γρήγορα μπορούν οι υπόλοιπες να δράσουν. Μια συντονισμένη άμυνα θα είναι πάντα πιο αποτελεσματική από μεμονωμένες αντιδράσεις».

Επιβάτες εγκλωβισμένοι στο χάος

Τα ρεπορτάζ από τα αεροδρόμια δείχνουν την πραγματική διάσταση του προβλήματος. «Οι ουρές είναι τρομερές», είπε μια επιβάτιδα στο Sky News, περιγράφοντας πως χρειάστηκε να περιμένει τρεις ώρες στο Τέρμιναλ 4 του Χίθροου. «Μόνο δύο γκισέ λειτουργούσαν από τα έξι και κανείς δεν μας ενημέρωνε. Μάθαμε ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση από το έκτακτο δελτίο στην τηλεόραση».

Η χειροκίνητη διαδικασία καθυστερεί δραματικά την εξυπηρέτηση: έως και 10 λεπτά ανά επιβάτη, σύμφωνα με μαρτυρίες, δημιουργώντας ασφυκτικό μποτιλιάρισμα σε διεθνείς κόμβους ήδη υπερφορτωμένους.

Και τώρα;

Αν και κάποια αεροδρόμια, όπως το Μύνστερ/Οσναμπρύκ στη Γερμανία, δήλωσαν ότι κατάφεραν να παρακάμψουν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας δικά τους συστήματα, οι περισσότερες μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Η κρίση αυτή εγείρει καίρια ερωτήματα: πώς μπορούν να προστατευθούν κρίσιμες υποδομές που εξαρτώνται όλο και περισσότερο από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών τεχνολογίας; Και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των επιβατών;

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη και η ακριβής προέλευση της επίθεσης παραμένει άγνωστη. Ένα είναι βέβαιο: η Ευρώπη βίωσε μία από τις πιο διαταραγτικές κυβερνοεπιθέσεις στην ιστορία της αεροπλοΐας – και ο κλάδος καλείται να βγάλει κρίσιμα διδάγματα.

