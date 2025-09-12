Λέο Ντελ Όρκο: Ποιος είναι ο «δια βιου σύντροφος» του Τζόρτζιο Αρμάνι που κληρονομεί τη «μερίδα του λέοντος»

Δέκα περίπου ημέρες μετά τον θάνατο του «αυτοκράτορα της μόδας», Τζόρτζιο Αρμάνι, η διαθήκη που φέρει τη βαρύτημη υπογραφή του άνοιξε επισήμως και ο άνδρας που λαμβάνει τη «μερίδα του λέοντος», είναι ο Λέο Ντελ’ Όρκο με τον οποίο ο σχεδιαστής διατηρούσε μια «δια βίου σχέση».

Τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε ένα από τα πιο εμβληματικά brands μόδας στον κόσμο. Ο θάνατός του πυροδότησε εικασίες σχετικά με το ποιος θα κληρονομήσει την περιουσία του, η οποία εκτιμάται σε 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια – «μήπως ο σύντροφός του;», έγραφαν πριν μερικά 24ωρα τα διεθνή μίντια.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, «ταξίδεψε» για την αιωνιότητα έφυγε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, άφησε σημαντικό μέρος της κληρονομιάς του στον σύντροφο και στενό του συνεργάτη, Λέο Ντελ’ Όρκο, ο οποίος αποκτά το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στον οίκο Armani.

Ο Ντελ’ Όρκο, δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του Τζόρτζιο, ήταν δίπλα του τα τελευταία χρόνια και μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς ο σπουδαίος σχεδιαστής εργαζόταν ακούραστα στο δραστήριο ατελιέ του από το 1975 ως επικεφαλής του ομώνυμου ιταλικού οίκου μόδας.

Ο Αρμάνι είχε μια βαθιά, μακροχρόνια σχέση με τον Πανταλέο «Λέο» Ντελ’Όρκο, ο οποίος συνεργάζεται με την εταιρεία Αρμάνι από το 1977 και σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος ανδρικής μόδας.

«Στη ζωή μου είχα γυναίκες και μερικές φορές άντρες»

Αν και ο Αρμάνι και ο Ντελ’Όρκο κράτησαν μεγάλο μέρος της σχέσης τους μυστική, ο Αρμάνι χαρακτήρισε τον Ντελ’Όρκο ως το πιο κοντινό του πρόσωπο σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2024 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Τους μήνες πριν από το θάνατό του, ο Ντελ’Όρκο τον εκπροσώπησε σε πολλές επιδείξεις μόδας, υπογραμμίζοντας τη δύναμη του επαγγελματικού και προσωπικού δεσμού τους.

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες, αλλά σπάνια μιλούσε για τη σεξουαλικότητά του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όπως είχε συνοψίσει σε συνέντευξή του στο Vanity Fair το 2000ε: «Στη ζωή μου είχα γυναίκες και μερικές φορές άντρες».

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Αρμάνι γνώρισε τον σύντροφό του Σέρτζιο Γκαλεότι το 1966, στην Τοσκάνη, όταν ο Αρμάνι ήταν 32 ετών.

Ο Γκαλεότι, 11 χρόνια νεότερος, δημιούργησε αμέσως μια σύνδεση με τον σχεδιαστή.

«Αμέσως με έκανε μπαμπά – αμέσως ένιωσα υπεύθυνος για αυτόν και για τη ζωή του. Ήταν πραγματικά σαν να ήταν το παιδί μου», είχε εξομολογηθεί στο Vanity Fair.

Ο Γκαλεότι ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από το άλμα του Αρμάνι στη μόδα. Ενθάρρυνε τον Αρμάνι να αφήσει τη σταθερή δουλειά του με ετήσιο μισθό 40.000 δολάρια στον σχεδιαστή ανδρικών ενδυμάτων Νίνο Τσερούτι και να ρισκάρει να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι.

Μαζί, πούλησαν το Volkswagen τους και ίδρυσαν την εταιρεία Armani το 1975, με τον Galeotti να διαχειρίζεται την επιχειρηματική πλευρά και τον Armani να επικεντρώνεται στο δημιουργικό όραμα, μετατρέποντας τελικά τον Armani σε έναν από τους πλουσιότερους άνδρες της Ιταλίας.

Η συνεργασία τους διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία, μέχρι που συνέβη η τραγωδία: το 1984, ο Galeotti διαγνώστηκε με AIDS. Όταν πέθανε ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία μόλις 40 ετών, ο θάνατός του δηλώθηκε ως καρδιακή προσβολή.

Για τον Giorgio Armani, η απώλεια ήταν καταστροφική. Κατά τη διάρκεια της ασθένειας του Galeotti, ο Armani βασίστηκε σε αντικαταθλιπτικά για να αντεπεξέλθει.

Αργότερα το χαρακτήρισε ως το «χειρότερο έτος» της ζωής του, παραδεχόμενος ότι η απώλεια του Galeotti ήταν σαν να έχασε «ένα μέρος» του εαυτού του.

«Όταν πέθανε ο Σέρτζιο, ένα κομμάτι μου πέθανε. Πρέπει να πω ότι συγχαίρω τον εαυτό μου λίγο, γιατί άντεξα έναν τόσο έντονο πόνο», είχε πει σε συνέντευξή του.

Η γνωριμία με τον Λέο Ντελ’ Όρκο

Ο Dell’Orco γνώρισε τον Armani όταν έβγαζε βόλτα το σκύλο ενός φίλου του στο Μιλάνο.

Ο σχεδιαστής διηγήθηκε σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Δεκέμβριο του 2023 στην εφημερίδα La Repubblica ότι ο σκύλος του Ντελ’ Όρκο και ο σκύλος του άρχισαν να παίζουν. Ο Dell’Orco ήταν 24 ετών και εργαζόταν ως στέλεχος διαφήμισης πριν στραφεί στο industrial design.

Ούτε ο Αρμάνι ούτε ο Ντελ’Όρκο μοιράστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το πότε άρχισαν να έχουν ρομαντική σχέση, αλλά ο Ντελ’Όρκο δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι βρίσκεται σε «δια βίου σχέση» με τον Αρμάνι.

Ο Αρμάνι μίλησε για τη σχέση του με τον Ντελ’Όρκο στην εφημερίδα Corriere della Sera και έδειξε ένα δαχτυλίδι με διαμάντι στο αριστερό του δάχτυλο, το οποίο του είχε χαρίσει ο Ντελ’Όρκο.

Όταν ρωτήθηκε για τον έρωτα, ο Armani είπε ότι, ενώ γενικά ήταν αδιάφορος σε αυτό το θέμα, ένιωθε ισχυρά συναισθήματα για τον Dell’Orco, ο οποίος, όπως είπε, ζούσε μαζί του εδώ και χρόνια και ήταν το πιο κοντινό του πρόσωπο.

«Το πραγματικό του όνομα είναι Πανταλέο… Είναι το πρόσωπο στο οποίο έχω εμπιστευτεί τις πιο προσωπικές μου σκέψεις, προσωπικές, επαγγελματικές και άλλες, τις οποίες έχει κρατήσει για τον εαυτό του με μεγάλη διακριτικότητα. Σ’ ευχαριστώ, Λέο!», έχει γράψει στη βιογραφία του «Per Amore» του 2022.

Οι λοιποί κληρονόμοι

Τα δύο ανίψια του Τζόρτζιο Αρμάνι, η Σιλβάνα και ο Αντρέα, θα ελέγχουν από κοινού το 30% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο θα διοικείται από το Ίδρυμα Αρμάνι, που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο σχεδιαστής για να διασφαλίσει τη συνέχεια του έργου του, σύμφωνα με τη διαθήκη που άνοιξε στο Μιλάνο.

Η αδελφή του σχεδιαστή, Ροζάνα, και τα δύο παιδιά της κληρονομούν τις εταιρείες ακινήτων του εκλιπόντος, στις οποίες περιλαμβάνονται πολυτελή διαμερίσματα και παλάτια στο Μιλάνο, βίλες στο Σεν Τροπέ και στο ιταλικό νησί Παντελερία.