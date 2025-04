Λευκός Οίκος: Η απάντηση για την «κόντρα» Νάβαρο με Μασκ – «Boys will be boys»

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τη γεμάτη προσβολές διαμάχη μεταξύ του δισεκατομμυριούχου, Έλον Μασκ και του συμβούλου για το εμπόριο Πίτερ Ναβάρο αναφορικά με τους δασμούς, κάνοντας λόγο για παράδειγμα διαφάνειας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, απάντησε, την Τρίτη (08.04.2025), σε ερώτηση σχετικά με τα πρόσφατα καυστικά σχόλια του Έλον Μασκ για τον σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το εμπόριο, Πίτερ Ναβάρο. Σε ερώτηση σχετικά με τη διαμάχη και πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την κατανόηση του κοινού για τους δασμούς, η Καρολάιν Λέβιτ είπε ότι θα αφήσουν την «κόντρα» να συνεχιστεί.

«Πρόκειται προφανώς για δύο άτομα που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το εμπόριο και τους δασμούς. Τα αγόρια θα είναι πάντα αγόρια, θα αφήσουμε να συνεχιστεί η δημόσια αντιπαράθεσή τους. Θα πρέπει όλοι σας να είστε πολύ ευγνώμονες που έχουμε την πιο διαφανή διοίκηση στην ιστορία», είπε.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, συνέχισε τονίζοντας την «προθυμία του Τραμπ να ακούσει όλες τις πλευρές». «Έχει ανθρώπους στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για πολύ διαφορετικά θέματα. Ο πρόεδρος λαμβάνει υπόψη του όλες τις απόψεις και στη συνέχεια λαμβάνει την καλύτερη απόφαση με βάση το συμφέρον του Αμερικανικού κοινού».

“Boys will be boys” — Leavitt on Musk referring to Navarro as “dumber than a sack of bricks” pic.twitter.com/YCPHKi9o36