Λίβανος: Μικρή μουσουλμάνα χτυπά καμπάνα εκκλησίας και στέλνει μήνυμα συμπαράστασης

Το κοριτσάκι στον Λίβανο

Συγκλονίζει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, όπου δείχνει ένα μικρό παιδί στον Λίβανο, ντυμένο με μαντήλα να χτυπά την καμπάνα μιας χριστιανικής εκκλησίας

Το βίντεο έρχεται μετά από πληροφορίες ότι το Ισραήλ φέρεται να συμβούλεψε τους Δρούζους και τους Χριστιανούς στον νότιο Λίβανο να μην προσφέρουν καταφύγιο στους Μουσουλμάνους γείτονές τους. Η μικρή μουσουλμάνα θέλησε με αυτή την κίνηση στην εκκλησία να δείξει ότι «είμαστε όλοι ένα».

«Χτύπησα την καμπάνα για να ξέρουν όλοι ότι το μέρος κατοικείται και ότι είμαστε ενωμένοι στον Λίβανο», δήλωσε η ίδια στο βίντεο.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται αδιάκοπα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ (UNHCR, UNICEF) και του Λιβανικού Υπουργείου Υγείας, πάνω από 1.200.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 22% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Μεταξύ τους, 390.000 παιδιά αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο υποσιτισμού και ψυχολογικού τραύματος.

Επιπλέον, 180.000 Σύροι πρόσφυγες που ζούσαν ήδη στον Λίβανο και 20.000 Λιβανέζοι έχουν αναγκαστεί να περάσουν τα σύνορα προς τη Συρία για να σωθούν.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αντίστροφη μέτρηση για το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν – Οι δεύτερες σκέψεις και η «αλαζονική ρητορική» του Αμερικανού προέδρου
«Η χώρα ολόκληρη θα μπορούσε να καταστραφεί μέσα σε μόνο μια νύχτα», κι αυτή μπορεί να είναι αυτή της Τρίτης προς Τετάρτη, είπε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Artemis II: Οι αστροναύτες είδαν την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Η επανασύνδεση του Orion με τη Γη μετά από 40 λεπτά σιγής
Tο πλήρωμα της αποστολής Artemis II έζησε μοναδικές στιγμές από την πίσω πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας ολική έκλειψη Ηλίου και καταγράφοντας επιστημονικά δεδομένα
Η αποστολή ArtemisII της NASA
6
Το Ισραήλ προειδοποιεί τους Ιρανούς να αποφεύγουν τα τρένα μέχρι το βράδυ – Επίθεση σε πετροχημικό εργοστάσιο στη Σαουδική Αραβία
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ιρανικοί πύραυλοι από την άλλη εκτοξεύτηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης (07.04.2026) εναντίον του Ισραήλ
Israeli security forces and rescue teams work amid the rubble of a residential building struck by an Iranian missile in Haifa, Israel, Sunday, April 5, 2026. (AP Photo
Τραμπ για Ιράν: «Αν θέλουμε, το καταστρέφουμε μέσα σε 4 ώρες» – Το «όχι» της Τεχεράνης σε εκεχειρία και η «εμφάνιση» Χαμενεΐ
Την ώρα που η Μέση ανατολή φλέγεται, ο Τραμπ συνεχίζει να απειλεί το Ιράν στον απόηχο της λήξης του τελεσιγράφου του, απειλώντας ξανά να καταστρέψει όλες τις γέφυρες του Ιράν την Τρίτη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα «James S. Brady» στο Λευκό Οίκο
13
