Live η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

Telegraph: Η συμφωνία για μαχητικά αεροσκάφη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν μπορεί να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πηγαίνει στην Ουάσιγκτον με άλλους στόχους από τους περισσότερους ξένους ηγέτες που συναντούν τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το Telegraph.

Ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν θέλει απλώς να αποφύγει κυρώσεις ή προσβολές, αλλά να διορθώσει -όπως λέει- μια ιστορική αδικία και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας.

Το 2019, η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 επειδή αγόρασε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400. Έκτοτε, άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ προμηθεύτηκαν τα προηγμένα αεροσκάφη, ενώ η Τουρκία έμεινε εκτός. Τώρα όμως φαίνεται να υπάρχει ξανά προοπτική επιστροφής της, κάτι που προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ και σε πολλούς στην Ουάσιγκτον, που θεωρούν ότι θα διαταραχθεί η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Ερντογάν θέλει επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 και συμφωνίες για F-16, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται μεγάλες αγορές πολιτικών αεροσκαφών από την Boeing. Ο Τραμπ, που καμαρώνει για τη στενή σχέση του με τον Τούρκο πρόεδρο, έχει δηλώσει ότι περιμένει θετική κατάληξη.

Η στάση αυτή όμως συναντά αντιδράσεις. Το Ισραήλ πιέζει έντονα εναντίον, καθώς οι σχέσεις του με την Τουρκία έχουν επιδεινωθεί μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ανταγωνισμό για επιρροή στη Συρία. Παράλληλα, η Τουρκία διατηρεί επαφές με τη Χαμάς, αψηφά την Ελλάδα και την Κύπρο και κρατά ανοικτούς διαύλους με τη Μόσχα.

Γι’ αυτό, πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί και αναλυτές φοβούνται ότι μια τέτοια συμφωνία θα έδινε σε έναν απρόβλεπτο και αυταρχικό ηγέτη πρόσβαση σε υπερσύγχρονα όπλα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ασφάλεια της περιοχής.