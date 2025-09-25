Δείτε live όλες τις εξελίξεις από τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.
Live η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο
Αν και το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο για τις 6:15, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στον Λευκό Οίκο.
Πριν από τη συνάντηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν στο μέγιστο επίπεδο.
Γύρω από τον Λευκό Οίκο δεν επιτρεπόταν η παραμικρή κίνηση, ενώ στην περιοχή αναπτύχθηκαν και ελεύθεροι σκοπευτές.
Καθώς οι προετοιμασίες για τη συνάντηση προχωρούσαν, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Λευκού Οίκου έλαβαν εξαιρετικά αυστηρά μέτρα με την τοποθέτηση ελεύθερων σκοπευτών σε στρατηγικά σημεία.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο Ερντογάν εκτός από τις εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες που θέλει να επιτύχει θα έχει ώς κύριο θέμα και την εκεχειρία στη Γάζα.
Στο τραπέζι θα βρεθούν έξι βασικά ζητήματα: τα F-35, η αποστράτευση της YPG στη Συρία, η συμφωνία ασφάλειας Συρίας-Ισραήλ, μια εκεχειρία στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και το εμπόριο.
Αναμένεται να θέζει και την κατάσταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, με αναφορά και στις ειρηνευτικές συνομιλίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη.
Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέβαλαν την Τουρκία -σύμμαχο στο ΝΑΤΟ- από το πρόγραμμα των F-35, επειδή προμηθεύτηκε ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα.
Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν ότι η χρήση του ρωσικού συστήματος S-400 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις δυνατότητες των F-35 και ότι οι πληροφορίες αυτές θα κατέληγαν στα χέρια της Μόσχας.
Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλνε Τραμπ έδωσε στην Τουρκία ελπίδες ότι η υπόθεση πλησιάζει σε λύση, ανακοινώνοντας την συνάντησή του με τον Ερντογάν.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πηγαίνει στην Ουάσιγκτον με άλλους στόχους από τους περισσότερους ξένους ηγέτες που συναντούν τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το Telegraph.
Ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν θέλει απλώς να αποφύγει κυρώσεις ή προσβολές, αλλά να διορθώσει -όπως λέει- μια ιστορική αδικία και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας.
Το 2019, η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 επειδή αγόρασε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400. Έκτοτε, άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ προμηθεύτηκαν τα προηγμένα αεροσκάφη, ενώ η Τουρκία έμεινε εκτός. Τώρα όμως φαίνεται να υπάρχει ξανά προοπτική επιστροφής της, κάτι που προκαλεί ανησυχία στο Ισραήλ και σε πολλούς στην Ουάσιγκτον, που θεωρούν ότι θα διαταραχθεί η ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.
Ο Ερντογάν θέλει επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 και συμφωνίες για F-16, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται μεγάλες αγορές πολιτικών αεροσκαφών από την Boeing. Ο Τραμπ, που καμαρώνει για τη στενή σχέση του με τον Τούρκο πρόεδρο, έχει δηλώσει ότι περιμένει θετική κατάληξη.
Η στάση αυτή όμως συναντά αντιδράσεις. Το Ισραήλ πιέζει έντονα εναντίον, καθώς οι σχέσεις του με την Τουρκία έχουν επιδεινωθεί μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ανταγωνισμό για επιρροή στη Συρία. Παράλληλα, η Τουρκία διατηρεί επαφές με τη Χαμάς, αψηφά την Ελλάδα και την Κύπρο και κρατά ανοικτούς διαύλους με τη Μόσχα.
Γι’ αυτό, πολλοί Αμερικανοί πολιτικοί και αναλυτές φοβούνται ότι μια τέτοια συμφωνία θα έδινε σε έναν απρόβλεπτο και αυταρχικό ηγέτη πρόσβαση σε υπερσύγχρονα όπλα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ασφάλεια της περιοχής.
Για τον Ερντογάν, το τετ-α-τετ με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο συνιστά μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αναθέρμανσης των διμερών σχέσεων, που έχουν κλονιστεί λόγω της αγοράς από την Άγκυρα του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, διπλωματικών διαφωνιών και δασμών αντιποίνων, αναφέρει μεταξύ άλλων το Bloomberg.
Ο Τραμπ αναμένεται να συζητήσει την άρση του αμερικανικού «μπλόκου» στην πώληση μαχητικών F-35 προς την Τουρκία, καθώς και την αγορά άλλων μαχητικών αεροσκαφών και αεροπλάνων της Boeing, σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει ο ίδιος προ ημερών από τα δικά του social media, Truth Social.
Από την άλλη ο Τραμπ είναι πολύ πιθανόν να θέσει στον Τούρκο πρόεδρο το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Θα συζητηθούν ακόμη οι σχέσεις με τη Ρωσία, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα, η Ανατολική Μεσόγειος, η Συρία και η αμυντική βιομηχανία. Υπάρχει και το σενάριο η Τουρκία να μην πάρει F-16 και να αγοράσει μόνο κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ.
Το κατώφλι του Λευκού Οίκου αναμένεται να περάσει σήμερα Πέμπτη (25.09.2025) το απόγευμα μετά από έξι χρόνια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
