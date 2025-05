Λίβερπουλ: «Υπό την επήρεια ναρκωτικών ο οδηγός που παρέσυρε δεκάδες πεζούς» λέει η αστυνομία – Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται 11 τραυματίες

Ο 53χρονος ύποπτος που συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας επικίνδυνη οδήγηση σκορπίζοντας τον τρόμο και τραυματίζοντας 65 ανθρώπους στην παρέλαση του Λίβερπουλ, φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την αστυνομία του Merseyside στη Βρετανία.

Σε σταθερή κατάσταση – όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η αστυνομία της Βρετανίας – παραμένουν όλοι οι 11 τραυματίες από το χθεσινό (26.05.2025) δραματικό περιστατικό, προς στο τέλος της μεγάλης παρέλασης για την κατάκτηση του 20ού τίτλου της Λίβερπουλ στην Premier League, όταν αυτοκίνητο, έχοντας αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρέσυρε δεκάδες πεζούς στο κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία έκανε γνωστό ότι ο συλληφθέντας, παραμένει κρατούμενος, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε χαρακτηριστικά ο 53χρονος από το Δυτικό Ντέρμπι συνελήφθη εκτός από ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδήγηση αλλά και για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Σχεδόν 65 τραυματίστηκαν, ενώ τέσσερις από αυτούς, όπως ανέφεραν βρετανικά ΜΜΕ τις πρώτες ώρες, ήταν σοβαρή κατάσταση. Από τα άτομα που νοσηλεύτηκαν, τα 11, σύμφωνα με την αστυνομία, παραμένουν στο νοσοκομείο.

Πάντως, η αστυνομία ζητά ξανά από το κοινό να μην κάνει εικασίες για τα κίνητρα πίσω από το συμβάν και να μην μοιράζεται ανησυχητικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Alternate angle of the car driving through crowds with zero hesitation at the Liverpool Premier League parade.



Some may find distressing.



https://t.co/XPCKIsWqHQ