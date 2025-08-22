Μαδούρο σε Τραμπ: Φτάνει πια με τις απειλές σας, η Βενεζουέλα σας απορρίπτει

Δεν συμπάθησαν ποτέ ο ένας τον άλλο αλλά πλέον η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Νικολάς Μαδούρο έχει πάει σε… άλλο επίπεδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί τον ομόλογό του της Βενεζουέλας ότι είναι διακινητής ναρκωτικών. Αυτός (υποτίθεται) ότι είναι και ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον… αμερικανικό στόλο να αναπτυχθεί ανοιχτά της Βενεζουέλας, με τον Νικολάς Μαδούρο να “απαντά” με την επιστράτευση εθνοφυλάκων.

Μια μέρα μετά την εντολή Τραμπ να σταλεί αρμάδα πολεμικών πλοίων στη Βενεζουέλα, ο Νικολάς Μαδούρο κάλεσε εθνοφυλακή, έφεδρους και «όλο τον λαό» να κινητοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν οι «απειλές» της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Και ανακοίνωσε κινητοποιήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Έκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις (…) για να πούμε στον ιμπεριαλισμό: Φτάνει πια με τις απειλές σας! Η Βενεζουέλα σας απορρίπτει, η Βενεζουέλα θέλει ειρήνη!», είπε ο Μαδούρο μιλώντας σε τελετή κατά τη διάρκεια της οποίας παρασημοφόρησε εθνοφρουρούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες επιχείρηση κατά της «διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική, με τη συμμετοχή ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων. Σύμφωνα με πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, θα αναπτυχθούν ανοικτά της Βενεζουέλας τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, τρία αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με πυραύλους και το σύστημα Aegis, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο και άλλοι πόροι.

Σε απάντηση, ο Νικολάς Μαδούρο ενεργοποίησε ειδικό σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε όλη την επικράτεια της Βενεζουέλας.

Το σώμα αυτό, που επισήμως έχει 5 εκατομμύρια μέλη –αν και ειδικοί εκτιμούν πως είναι λιγότερα– αποτελείται από πολίτες και υποστηρικτές της ιδεολογίας του πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες, του οποίου ο Μαδούρο παρουσιάζεται ως πολιτικός κληρονόμος.

Ο Μαδούρο ανακοίνωσε, επίσης, συνεδρίαση με όλους τους φορείς του συστήματος «εθνικής άμυνας» για να «προσαρμοστούν» επιχειρησιακά σχέδια.

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να στείλει κάπου 4.000 πεζοναύτες στην περιοχή.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των δυο τελευταίων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, στις οποίες επανεξελέγη ο Μαδούρο, τον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής αυτού που αποκαλεί Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»), που περιγράφει ως εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονται επίσης στελέχη της κυβέρνησής του και του στρατού.

Το Καράκας λέει πως δεν υπάρχει καμία τέτοια οργάνωση.