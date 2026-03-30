Μάικλ Ρουσώ: Παραιτείται ο επικεφαλής της Air Canada γιατί δεν μίλησε στα γαλλικά σε βίντεο για το δυστύχημα στη Νέα Υόρκη

Ο CEO της Air Canada αναμένεται να αποχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες, στον απόηχο έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η στάση του, ακόμη και από πολιτικά πρόσωπα. Οι επικρίσεις εστιάστηκαν στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε τη γαλλική γλώσσα σε βίντεο συλλυπητηρίων που δημοσίευσε μετά το τραγικό δυστύχημα στη Νέα Υόρκη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι της εταιρείας.

Ο Μάικλ Ρουσώ ενημέρωσε την αεροπορική εταιρεία ότι θα παραιτηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αναφέρει το BBC. Εργαζόταν στην εταιρεία εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Το βίντεο συλλυπητηρίων δημοσιεύθηκε μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους της Air Canada με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, λίγο μετά την προσγείωση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, ο Antoine Forest και ο Mackenzie Gunther.

Air Canada President and CEO Michael Rousseau provides a video statement on the tragic accident involving Air Canada Express AC8646: pic.twitter.com/ZwFibpOkj2 — Air Canada (@AirCanada) March 23, 2026

Επειδή το μήνυμα του Ρουσώ ήταν μόνο στα αγγλικά, επικρίθηκε από Καναδούς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος δήλωσε ότι έδειχνε «έλλειψη συμπόνοιας». Αλλά και ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκώ, δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Ρουσώ θα πρέπει να παραιτηθεί αν δεν είναι σε θέση να μιλήσει γαλλικά.

Κλήθηκε μάλιστα ο Ρουσώ και στην Οτάβα, την πρωτεύουσα του Καναδά, από την κοινοβουλευτική επιτροπή του Καναδά για τις Επίσημες Γλώσσες για να «δώσει εξηγήσεις» ενώπιον των βουλευτών.

Ο Ρουσώ, ο οποίος ζει στο Μόντρεαλ αλλά είναι αγγλόφωνος, είχε δεχτεί κριτική για τις γνώσεις του στα γαλλικά και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων λίγο μετά τον διορισμό του ως διευθύνοντος συμβούλου της Air Canada το 2021. Τότε, ο Ρουσώ ζήτησε συγγνώμη και δεσμεύτηκε να βελτιώσει τα γαλλικά του.