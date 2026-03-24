Συντριβή Air Canada στο LaGuardia: Ποιοι ήταν οι πιλότοι Antoine Forest και Mackenzie Gunther που πέθαναν ως ήρωες σώζοντας τους επιβάτες

Η φονική σύγκρουση που σημειώθηκε στις 22 Μαρτίου 2026 στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους. Αεροσκάφος της Air Canada Express από το Μόντρεαλ, συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης να χάσουν τη ζωή τους, σώζοντας εκατοντάδες ανθρώπους.

Από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το πυροεσβεστικό καταστράφηκε ολοσχερώς το πιλοτήριο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης. Τουλάχιστον 41 άτομα τραυματίστηκαν, ωστόσο οι περισσότεροι υπέστησαν ελαφρά τραύματα και πήραν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηχητικά ντοκουμέντα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποκαλύπτουν τις προειδοποιήσεις της τελευταίας στιγμής προς το πυροσβεστικό όχημα να σταματήσει, γεγονός που υποδηλώνει σοβαρό πρόβλημα συντονισμού κατά τη διαχείριση άλλου περιστατικού έκτακτης ανάγκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κυβερνήτης Αντουάν Φορέστ

Ο Αντουάν Φορέστ, 30 ετών, ήταν ένας από τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Καταγόταν από το Κεμπέκ του Καναδά και είχε δείξει από μικρή ηλικία έντονο πάθος για την αεροπορία, ξεκινώντας μαθήματα πτήσης ήδη από την εφηβεία του.

The pilot who died after the collision on the tarmac at New York's LaGuardia Airport was from Coteau-du-Lac Quebec. He was 30-year-old Antoine Forest. Rest in peace

Συνάδελφοι και μέλη της οικογένειάς του τον περιγράφουν ως αφοσιωμένο και εργατικό, με βαθιά αγάπη για το επάγγελμά του. Παρότι βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της καριέρας του, είχε ήδη αναλάβει τη θέση του κυβερνήτη, κάτι που μαρτυρά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ικανότητας.

One of the pilots killed in that LaGuardia crash was 30 year old Antoine Forest from Coteau-du-Lac, Quebec. First Officer with Jazz since late 2022. RIP to him and the other pilot. Thoughts with their families. What a tragedy.

Ο συγκυβερνήτης Μακένζι Γκάνθερ

Ο Μακένζι Γκάνθερ, συγκυβερνήτης της μοιραίας πτήσης, συγκαταλέγεται επίσης στα θύματα της τραγωδίας. Λιγότερα προσωπικά στοιχεία έχουν γίνει γνωστά για τη ζωή του, ωστόσο ήταν εκπαιδευμένος επαγγελματίας πιλότος και συνεργαζόταν στενά με τον Φορέστ.

Όπως και ο κυβερνήτης, ο Γκάνθερ βρισκόταν στα πρώτα βήματα της καριέρας του, γεγονός που καθιστά την απώλειά του ακόμη πιο τραγική.

«Ήρωες» για τους επιβάτες

Επιβάτες και μέλη του πληρώματος χαρακτήρισαν τους δύο πιλότους «ήρωες», αποδίδοντας στις ενέργειές τους – και κυρίως στο άμεσο φρενάρισμα κατά την προσγείωση – την αποτροπή μιας πολύ μεγαλύτερης καταστροφής.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι πιλότοι αντέδρασαν αστραπιαία μόλις το αεροσκάφος ακούμπησε στον διάδρομο, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσουν πριν από τη σύγκρουση. Πολλοί επιβάτες πιστεύουν ότι αυτή η αντίδραση μείωσε σημαντικά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και έσωσε ζωές.

Παρά τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του πιλοτηρίου, η πλειονότητα των επιβατών επέζησε – κάτι που αποδίδεται στον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία του πληρώματος υπό ακραίες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, τα ηχητικά από τον πύργο ελέγχου δείχνουν σύγχυση και πιθανό ανθρώπινο λάθος, με έναν ελεγκτή να φέρεται να παραδέχεται σφάλμα λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Οι πιλότοι της Air Canada είναι ήρωες, λέει επιβάτης του αεροσκάφους που συγκρούστηκε με πυροσβεστικό στη Νέα Υόρκη

«Ήταν μια κανονική πτήση, όπως πάντα», δήλωσε ο επιβάτης Τζακ Κάμποτ στο Fox News για το αεροσκάφος που προσγειώθηκε από το Μόντρεαλ στο LaGuardia. «Η προσγείωση ήταν πολύ “σκληρή”. Σταματήσαμε πολύ γρήγορα, και δύο δευτερόλεπτα αργότερα έγινε σύγκρουση», συμπλήρωσε.

«Το αεροπλάνο έστριβε αριστερά και δεξιά. Ήταν χάος. Δεν φαινόταν να υπάρχει κανείς που να το ελέγχει», είπε.

Ένας άλλος επιβάτης περιέγραψε ότι φαινόταν σαν οι πιλότοι να είχαν ενεργοποιήσει την αντίστροφη ώση την τελευταία στιγμή, κάτι που πιθανόν έσωσε τη ζωή πολλών επιβατών. «Μόλις είχαμε προσγειωθεί και περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα νιώσαμε όλοι ένα τράνταγμα προς τα εμπρός, μετά ένα δυνατό κρότο και κάτι που έμοιαζε σαν να γλιστρούσαμε πλαγίως κατά μήκος του διαδρόμου», έγραψε στο Reddit ο επιβάτης Μπράντι Σέγκο, σύμφωνα με την New York Post.

«Κάποιος είπε ότι ο πιλότος προσπάθησε να ενεργοποιήσει την αντίστροφη ώση την τελευταία στιγμή. Ειλικρινά, μάλλον μας έσωσαν τη ζωή. Μακάρι να μπορούσα να πω στις οικογένειές τους πόσο ευγνώμων είμαι. Είναι ήρωες», πρόσθεσε.

Και οι δύο πιλότοι έχασαν τη ζωή τους ενώ 41 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

«Σταμάτα, σταμάτα… τα έκανα θάλασσα»: Αποκαλυπτικό ηχητικό από τη σύγκρουση

Στο φως της δημοσιότητας ηχητικό ντοκουμέντο που αποτύπωνε τις αγωνιώδεις στιγμές πριν και μετά από τη θανατηφόρα σύγκρουση, με ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να δηλώνει μετά το περιστατικό ότι «έκανε λάθος».

Το ηχητικό που δημοσίευσε η New York Post αποτυπώνει το κλίμα έντασης που επικρατούσε στον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με το LiveATC, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κάλεσαν ένα άλλο αεροσκάφος που πλησίαζε να ματαιώσει την προσέγγιση, την ώρα που εκτυλισσόταν στο έδαφος το τραγικό περιστατικό το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου και του συγκυβερνήτη του αεροσκάφους.

Στο πυροσβεστικό όχημα είχε δοθεί άδεια να διασχίσει τον διάδρομο 4 του αεροδρομίου, πριν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας το καλέσουν να σταματήσει. «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα… Truck 1, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Σταμάτα Truck 1. Σταμάτα», ακούγεται να λέει με έντονο ύφος ο ελεγκτής.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



“Stop Truck 1, stop!”



"We were dealing with an emergency earlier and I messed up"

Παράλληλα, ένας ελεγκτής ακούγεται να δίνει οδηγία σε αεροσκάφος της Frontier (που εκτελούσε την πτήση Delta 2603), να ματαιώσει την προσέγγισή του, πριν επανέλθει στην επικοινωνία με το αεροσκάφος της Air Canada, που εκτελούσε την πτήση Jazz 646 και είχε συγκρουστεί ήδη με το πυροσβεστικό.

«Jazz 646, βλέπω ότι συγκρουστήκατε με το όχημα. Παραμείνετε στη θέση σας. Γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να κινηθείτε. Οχήματα κατευθύνονται προς εσάς», ακούγεται να λέει.

Οι ελεγκτές ενημέρωσαν το πλήρωμα της Frontier ότι ο διάδρομος θα παραμείνει κλειστός και ρώτησαν εάν επιθυμούν να επιστρέψουν στον χώρο στάθμευσης.

«Έχουμε διαδικασίες σε εξέλιξη, αυτό που είδαμε δεν ήταν καλό», απάντησε ο πιλότος της Frontier, με τον ελεγκτή να δηλώνει:

«Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους… αντιμετωπίζαμε ένα επείγον περιστατικό και τα έκανα θάλασσα». «Όχι, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες», απαντά ο πιλότος της Frontier, επιχειρώντας να καθησυχάσει τον ελεγκτή μετά το συμβάν.