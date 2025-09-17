Μαντλίν ΜακΚάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Κόσμος

Σύμφωνα με το BBC ο 48χρονος Κρίστιαν Μπρίκνερ είναι από σήμερα ελεύθερος και θα φορά βραχιολάκι - Ο 48χρονος Γερμανός είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ηλικιωμένης και αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση ΜακΚάν
Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν, Κρίστιαν Μπρίκνερ
Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν, Κρίστιαν Μπρίκνερ / Julian Stratenschulte / dpa via AP

Ελεύθερος αφέθηκε από γερμανική φυλακή, όπου εξέτιε ποινή για άλλο αδίκημα, ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν, του 3χρονου κοριτσιού που εξαφανίστηκε το 2007, από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο θέρετρο Praia da Luz της Πορτογαλίας, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς της. 

Σύμφωνα με το BBC, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 48χρονος Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν, αποφυλακίστηκε σήμερα (17.09.2025). 

Ο 48χρονος είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005 και θα του τοποθετηθεί «βραχιολάκι» μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Σέχντε, κοντά στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Το αυτοκίνητο που μεταφέρει από τις φυλακές τον Κρίστιαν Μπρίκνερ
Το αυτοκίνητο που μεταφέρει από τις φυλακές τον Κρίστιαν Μπρίκνερ / REUTERS / Leon Kuegeler

Στον 48χρονο Γερμανό δεν έχουν ασκηθεί κατηγορίες σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν

Η μικρή Μαντλίν από τη Βρετανία εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν στο πορτογαλικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ το 2007. Εκείνη και τα αδέλφια της είχαν αποκοιμηθεί σε τουριστικό κατάλυμα, ενώ οι γονείς τους, Κέιτ και Τζέρι, βρίσκονταν σε ένα κοντινό εστιατόριο.

Επικαλούμενοι στοιχεία, οι Γερμανοί εισαγγελείς επιμένουν ότι ο Μπρίκνερ βρισκόταν στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε η μικρή Μαντλίν. Ωστόσο, δεν έχουν βρει αρκετά ισχυρά στοιχεία για να απαγγείλουν κατηγορίες.

Ο Μπρίκνερ, ο οποίος ζούσε για πολλά χρόνια στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, έχει αρκετές προηγούμενες καταδίκες, μεταξύ των οποίων και για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 1994 και το 2016.

Η πορτογαλική και η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησαν νέα έρευνα μεταξύ του τόπου διαμονής της οικογένειας της μικρής Μαντλίν και διευθύνσεων που σχετίζονται με τον Μπρίκνερ τον Ιούνιο, ωστόσο δεν προέκυψαν νέα στοιχεία.

Το 2023, διεξήχθησαν έρευνες σε κοντινή δεξαμενή, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα.

Φόβοι ότι η μικρή Μαντλίν απήχθη από κύκλωμα παιδεραστών

Τον φόβο ότι η μικρή Μαντλίν, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το 2007, απήχθη από διαβόητο δίκτυο παιδεραστών που συνδέεται με έναν παιδοκτόνο, εξέφρασε χθες πρώην αξιωματούχος, ο οποίος δίνει μία νέα πιθανή τροπή στην υπόθεση που συντάραξε τον κόσμο και ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί.

Ειδικότερα, ο Μαρκ Βερβίλγκεν που έχει διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου και είχε ηγηθεί της έρευνας για τον δολοφόνο και παιδεραστή Μαρκ Ντιτρού, εκτιμά πως μία γνωστή συμμορία διακινητών θα μπορούσε να συνδέεται με την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν.

Όπως ανέφερε, υπήρχε συγκεκριμένη πληροφορία ότι μια ομάδα διακινητών είχε «παραγγείλει» ένα κορίτσι, τρεις ημέρες πριν εξαφανιστεί η 3χρονη Μαντλίν από το τουριστικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ στην Αλγκάρβε τον Μάιο του 2007.

