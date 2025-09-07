Μέρκιουρι Ψιλάκης: «Προσπάθησε να προστατεύσει αυτούς που ήταν γύρω του» λέει ο ξάδερφος του ομογενή surfer που κατασπαράχτηκε από καρχαρία στην Αυστραλία

Συγκλονισμένη είναι η ομογένεια στην Αυστραλία από τον τραγικό θάνατο του 57χρονου ελληνικής καταγωγής surfer, Μέρκιουρι Ψιλάκη (Mercury Psilakis) από επίθεση καρχαρία το Σάββατο (6.9.25) στην παραλία Long Reef στο Σίδνεϊ.

Ο Μέρκιουρι Ψυλλάκης έδωσε μεγάλη μάχη μεταξύ των παραλιών Dee Why και Long Reef του Σίδνεϊ της Αυστραλίας για να γλιτώσει από τον καρχαρία, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Μερκούρης όπως τον φώναζαν στα ελληνικά οι συγγενείς και οι φίλοι του, ήταν ιδαίτερα αγαπητός στην ελληνική «οικογένεια» της ομογένειας και ήταν παθιασμένος surfer, αγαπημένος πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού και σύζυγος.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Sky News Australia, τόνισε ότι η επίθεση έγινε μπροστά στα μάτια του και ότι ο καρχαρίας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που είχε δει ποτέ.

«Υπήρχε ένας άντρας μέσα στο νερό που φώναζε “Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις” και είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο.

«Τους συγκέντρωσε όλους και τους προστάτευσε»

«Ο Μερκούρης ήταν surfer όπως και ο αδερφός του. Μαζί με τον αδερφό του ήταν και εκπαιδευτές μάθαιναν σε παιδιά και σε νέους πώς να χρησιμοποιούν την σανίδα και επίσης επισκεύαζαν και τις σανίδες ήταν πάρα πολύ καλός όπως και ο αδερφός του και αγαπούσαν το χόμπι αυτό. Οι γονείς του Μερκούρη είχαν καταγωγή από την Σύμη και ο Μερκούρης γεννήθηκε στην Αυστραλία. Ο Μερκούρης είχε μία κόρη ήταν παντρεμένος με τη σύζυγό του και είχαν μία κόρη. Σχεδίαζαν ταξίδι να έρθουν τη νέα σεζόν», λέει στο newsit.gr ξάφερφος του αδικοχαμένου surfer.

«Πρέπει να ήταν μία ομάδα ανθρώπων που εκείνη τη στιγμή έκαναν surf στην περιοχή του συμβάντος. Απλά ο Μερκούρης πρέπει να αντιλήφθηκε ότι ο καρχαρίας περιφερότανε. Τους συγκέντρωσε όλους και τους προστάτευσε λέγοντας τους να φύγουν μακριά προς την ακτή απλά ο καρχαρίας με ταχύτητα πήγε από την πίσω μεριά ενώ συνήθως συνηθίζει οι καρχαρίες Πηγαίνουν από πλάγια. Υπάρχουν και τα τελευταία του λόγια δηλαδή στην ουσία προστάτευσε αυτούς που ήταν γύρω δηλαδή την στιγμή μια ομαδικά ανθρώπων που έκαναν surfer», τονίζει.

«Ήταν μια αγαπημένη οικογένεια, ένα αγαπημένο ανδρόγυνο και ζούσανε πολύ όμορφα, όπως και οι ίδιοι αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα Και είχανε σκοπό να έρθουν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Επίσης η κοινότητα των ομογενών μας στην Αυστραλία και η πολιτεία της Αυστραλίας είναι δίπλα τους και τους στηρίζει», καταλήγει ο ξάδελφος του 57χρονου.