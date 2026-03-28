Κόσμος

Οι Χούθι απειλούν το Ισραήλ: «Θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε βαλλιστικούς πυραύλους μέχρι να σταματήσετε τις επιθέσεις»

Ανακοίνωσαν πως οι επιθέσεις ήταν αντίποινο για τα πλήγματα σε υποδομές Ιράν, Ιράκ, Λιβάνου και Παλαιστίνης αλλά και στις ισραηλινές δολοφονίες κατά αμάχων
Μέλη των Χούθι

Ανέλαβαν οι Χούθι την ευθύνη για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ. Πρόκειται για την πρώτη επέμβαση της φιλοϊρανικής οργάνωσης, από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή τους οι Χούθι της Υεμένης, απείλησαν ευθέως το Ισραήλ, λέγοντας πως δεν πρόκειται να σταματήσουν τις επιθέσεις εάν δεν σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα κατά των αμάχων και των υποδομών του Λιβάνου, του Ιράν, του Ιράκ και της Παλαιστίνης.

Η επίθεση των Χούθι κατά του Ισραήλ έγινε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (28.03.2026). Οι Χούθι ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «ευαίσθητες ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» με «μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων» που βρίσκονται νότια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Οι IDF με τη σειρά τους ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν τους πυραύλους και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Οι Χούθι ορκίζονται να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους «μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα εναντίον όλων των μετώπων της αντίστασης». 

