Μέση Ανατολή: Με χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και απειλές από το Ιράν κλιμακώνεται ο πόλεμος – Η επίθεση σε μονάδα LNG του Κατάρ και η ισραηλινή «απάντηση» στην Κασπία

Η 19η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ξεκίνησε με ισραηλινό χτύπημα στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο και το Ιράν δεν άργησε να «απαντήσει» και μάλιστα με πολλαπλά χτυπήματα. Η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές την ώρα που όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με αμηχανία τις τιμές του πετρελαίου να καλπάζουν, χωρίς δυστυχώς να διαφαίνεται -τουλάχιστον άμεσα- φως στο τούνελ του πολέμου.

Το Ιράν, το απόγευμα της Τετάρτης (18/3/26) έβαλε στόχο τη μονάδα παραγωγής LNG, Ρας Λαφάν στο Κατάρ, όπου μέσα σε δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ήταν η άμεση απάντηση της Τεχεράνης, για το πρωινό χτύπημα του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου, το South Pars, που μοιράζονται Ιράν και Κατάρ. Για ακόμα μια φορά, η Μέση Ανατολή φλέγεται…

#BREAKING: An Iranian attack has struck Qatar's Ras Laffan refinery, sparking a fire at the facility, the interior ministry said.



Ras Laffan is home to the world's largest LNG facility and export complex.

QatarEnergy's Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.…

Στο πλαίσιο της ιρανικής «απάντησης», λίγο αργότερα, ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ ενώ πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς το Ριάντ. Ο κόσμος παρακολουθούσε έντρομος τις εκρήξεις, μετά από πτώσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, στο Ριάντ.

JUST IN — Massive explosion following ballistic missile impacts from Iran, in Riyadh.

Η επίθεση σημειώθηκε ώρες προτού η Σαουδική Αραβία φιλοξενήσει μια συνάντηση με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών από αραβικά και ισλαμικά κράτη προκειμένου να συζητήσουν τρόπους για τη στήριξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, μέσα από το live που έκανε το newsit.gr

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως ένας Αμερικανός αξιωματούχος έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται πίσω από το πρωινό χτύπημα στα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Ιράν, στο South Pars αναφέροντας αντίθετα ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ.

Πεζεσκιάν: Μια επίθεση σε ενεργειακές υποδομές θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ανεξέλεγκτες συνέπειες»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκάιν δήλωσε στο X ότι «καταδικάζει απερίφραστα» τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, μετά τις επιθέσεις που έπληξαν νωρίτερα το κοίτασμα φυσικού αερίου του Σάουθ Παρς.

«Τέτοιες επιθετικές ενέργειες δεν θα αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα στον αμερικανικό σιωνιστικό εχθρό και τους υποστηρικτές του. Αντίθετα, θα περιπλέξουν την κατάσταση και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες συνέπειες που θα επηρεάσουν ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε.

Κάγια Κάλλας: Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τόνισε στον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων από το Στενό του Χορμούζ αποτελεί μείζον ζήτημα για την Ευρώπη, συμπληρώνοντας πως η ΕΕ τάσσεται υπέρ της διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου, όπως αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το πρωί της Τετάρτης (18/3/26), η Κάγια Κάλας «κάλεσε το Ιράν να σταματήσει όλες τις επιθέσεις του σε υποδομές ζωτικής σημασίας» στην περιοχή του Κόλπου, ανέφερε ο αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας «τόνισε ότι η ΕΕ τάσσεται υπέρ της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου».

Η τηλεφωνική επικοινωνία Κάλας – Αραγτσί έγινε πριν από την εκτέλεση ενός Σουηδού από το ιρανικό καθεστώς, «την οποία η ΕΕ καταδικάζει απερίφραστα», διευκρίνισε ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν

Την ίδια ώρα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέφραζε τα συλλυπητήριά του την Τετάρτη για τον θάνατο του Αλί Λαριτζάνι, γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν αντίποινα.

Ο Χαμενεΐ, για ακόμα μια φορά δεν εμφανίστηκε αλλά έστειλε γραπτώς το μήνυμά του, στο οποίο ανέφερε ότι οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, θα πληρώσουν σύντομα το τίμημα.

«Κάθε αίμα έχει ένα τίμημα που οι “δολοφόνοι” του θα πρέπει σύντομα να πληρώσουν», ανέφερε το μήνυμα.

Ισραήλ: Ο στρατός διαβεβαιώνει πως η «σειρά εξολοθρεύσεων» Ιρανών αξιωματούχων «δεν θα σταματήσει»

Ο ισραηλινός στρατός πάντως, διαβεβαιώνει πως η «σειρά των εξολοθρεύσεων» Ιρανών αξιωματούχων «δεν θα σταματήσει», επιβεβαιώνοντας πως σκότωσε πολλά ηγετικά στελέχη στο Ιράν.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, συνεχίσαμε την αναζήτηση και την εξάλειψη υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος, υπευθύνων δολοφονιών σε πολλές τρομοκρατικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου του στρατού, σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα.

«Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος. Η σειρά των εξολοθρεύσεων δεν θα σταματήσει».

Ισραηλινό χτύπημα στην Κασπία – Στόχος πάνω από πέντε σκάφη

Το βράδυ της Τετάρτης (18/3/26) οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράν, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει νωρίτερα πως το Ισραήλ έπληξε πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι Μπάνταρ Ανζαλί στην Κασπία Θάλασσα.

JUST IN — Reports of an attack in the city of Bandar Anzali in northern Iran, on the coast of the Caspian Sea

Πρόκειται για μία σημαντική γεωγραφική επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ αφού σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το Ισραήλ πλήττει τη συγκεκριμένη περιοχή κατά τον τρέχοντα πόλεμο όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η επιχείρηση βασίστηκε σε πληροφορίες υψηλής ακρίβειας που παρείχαν η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και το Τμήμα Ναυτικών Πληροφοριών του Ισραήλ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι τονίσουν ότι το πλήγμα αυτό αποτελεί μήνυμα προς την Τεχεράνη πως κανένα σημείο της ιρανικής επικράτειας δεν είναι απρόσιτο για τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το λιμάνι του Μπαντάρ Ανζάλι είναι ένα κομβικό σημείο για τις ναυτικές επιχειρήσεις του Ιράν στον Βορρά και τη σύνδεσή του με την ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας.