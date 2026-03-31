Κόσμος

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Απειλές Ιράν σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες – «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι στο Ιράν», λέει Ρώσος πρέσβης

Χάος και πάλι στη Βηρυτό με ισραηλινούς βομβαρδισμούς - Το Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και καλεί σε εκκενώσεις
Λίβανος

Για 32η ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το θρίλερ σε διπλωματικό επίπεδο να συνεχίζεται καθώς ακόμη δεν φαίνεται να είναι κοντά ΗΠΑ και Ιράν στη σύναψη μιας συμφωνίας. Σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χώρες που πλήττονται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είτε να αγοράσουν καύσιμα από τις ΗΠΑ είτε να τα πάρουν με τη βία, και είπε για το ΝΑΤΟ ότι όλοι είναι απαίσιοι, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να ενισχύει την επιθετική γραμμή. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει ότι ο πόλεμος έχει ξεπεράσει το μέσο του. Το Ισραήλ σφυροκοπά εκ νέου τον Λίβανο. Δείτε όλα όσα συνέβησαν έως τώρα εδώ.

18:39 | 31.03.2026
Σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ
18:38 | 31.03.2026
Ισραήλ: Η κυβέρνηση δίνει έκτακτη βοήθεια 31,6 εκατ. δολαρίων σε περιφερειακά συμβούλια ως «δαπάνες πολέμου»

Σε κοινή δήλωση, το Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνουν την έγκριση από την κυβέρνηση 31,6 εκατομμύρια δολάρια σε «άμεση βοήθεια» προς τα περιφερειακά συμβούλια για την αντιμετώπιση «έκτακτων δαπανών» λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο σκοπός των κονδυλίων είναι να «διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργική τους συνέχεια και η παροχή βασικών υπηρεσιών στους κατοίκους κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης».

Η δήλωση αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να «υποβληθεί ένα ειδικό σχέδιο οικονομικής αποζημίωσης το συντομότερο δυνατό... σύμφωνα με κριτήρια που θα καθοριστούν από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών».

18:35 | 31.03.2026
Τραμπ για Ιράν στη NYP: Τους διαλύουμε εντελώς, πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο Ιράν, δήλωσε στη NYP ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να παραμείνουν για πολύ ακόμη στην περιοχή, τονίζοντας παράλληλα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά σφοδρές και καταστροφικές, κάνοντας λόγο για πλήρη εξουδετέρωση των στόχων. Η ρητορική αυτή εντάσσεται σε μια γενικότερα επιθετική στάση που έχει υιοθετήσει απέναντι στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Δεν πρόκειται να είμαστε εκεί για πολύ ακόμη. Τους διαλύουμε εντελώς αυτή τη στιγμή, πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ναυτιλιακή οδός θα ανοίξει από μόνη της, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί πλήρως και δεν διαθέτει πλέον ουσιαστική ισχύ. Τόνισε επίσης ότι την ευθύνη για το άνοιγμα των Στενών θα πρέπει να αναλάβουν οι χώρες που τα χρησιμοποιούν.

«Νομίζω ότι θα ανοίξει αυτόματα, αλλά η στάση μου είναι ότι έχω καταστρέψει το Ιράν. Δεν τους έχει μείνει καμία δύναμη, και ας πάνε οι χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά να τα ανοίξουν», ανέφερε

18:15 | 31.03.2026
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι στο Ιράν και κρύβεται για ευνόητους λόγους, λέει ο Ρώσος πρέσβης

Ο πρέσβης της Ρωσίας στην Τεχεράνη λέει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, βρίσκεται στο Ιράν και δεν λαμβάνει θεραπεία στη Ρωσία, διαψεύδοντας τις φήμες που έχουν «φουντώσει» τις τελευταίες εβδομάδες.

«Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα η ιρανική ηγεσία, ο νέος ηγέτης βρίσκεται στο Ιράν, αλλά για προφανείς λόγους, αποφεύγει να εμφανιστεί δημόσια», τόνισε ο Αλεξέι Ντέντοφ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RTVI.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ αντικατέστησε τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ακόμη δημόσια μετά την ανακήρυξή του ως ηγέτης του Ιράν και η φωνή του δεν έχει ακουστεί, αντιθέτως γραπτές δηλώσεις που του αποδίδονται έχουν μεταδοθεί από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η απουσία του έχει προκαλέσει έντονη φημολογία για την κατάσταση της υγείας τους και που ο ίδιος βρίσκεται, καθώς και τον βαθμό με τον οποίο ελέγχει την ιρανική κυβέρνηση και τον στρατό.

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι πιστεύουν ότι ο ο Μοτζταμπά είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος. Η Ρωσία έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν, με το οποίο υπέγραψε πέρυσι συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

ΟΗΕ: 186 δισεκ. δολάρια έχει κοστίσει στις χώρες του Κόλπου ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει κοστίσει στις αραβικές χώρες 186 δισεκατομμύρια δολάρια και 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, προειδοποιεί αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Ελπίζουμε ότι οι μάχες θα σταματήσουν αύριο, διότι η κάθε μέρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία», λέει Αμπντάλα Αλ Νταρντάρι, βοηθός του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

«Εκτιμούμε ότι η απώλεια για το ΑΕΠ της αραβικής περιοχής ως αποτέλεσμα ενός μήνα μαχών θα είναι περίπου 6% το οποίο σημαίνει ότι η περιοχή έχει χάσει περίπου 186 δισεκατομμύρια δολάρια από την οικονομία της σε έναν μόνο μήνα» πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια.

18:14 | 31.03.2026
Νταν Γιόργκενσεν
Συντονισμό και κοινή στρατηγική ζητά η Κομισιόν από τα κράτη-μέλη για να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια
Η Κομισιόν συστήνει τα κράτη-μέλη να περιορίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία πετρελαϊκών προϊόντων στην ενιαία αγορά, ή να αποθαρρύνουν την παραγωγή των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων
18:13 | 31.03.2026
Βίντεο από το πλήγμα του Ισραήλ στον Λίβανο

Βίντεο από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο στο al-Ghubayri (Dahiya), κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Το Ισραήλ, έπληξε κτίριο ταξιδιωτικού γραφείου στην περιοχή al-Ghubayri στα νότια προάστια της Βηρυτού (Dahiya).

Λίγες ώρες πριν το χτύπημα, ο IDF εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για το κτίριο, ισχυριζόμενος ότι συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

18:12 | 31.03.2026
Ισραήλ: «Αρχίζει να καταρρέει ο άξονας τρομοκρατίας του ιρανικού καθεστώτος»

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ δήλωσε ότι ο «άξονας τρομοκρατίας του ιρανικού καθεστώτος αρχίζει να καταρρέει», κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε με τον επικεφαλής  της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ.

Οι δύο στρατιωτικοί ηγέτες «μίλησαν για τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του ιρανικού καθεστώτο»..

«Μέσω συγχρονισμένης και συντονισμένης δράσης, μαζί χτυπάμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και το καθιστούμε στρατηγικά απομονωμένο και πιο αδύναμο από ποτέ», είπε ο επικεφαλής των IDF.

18:08 | 31.03.2026
Το Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και καλεί σε εκκενώσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) απείλησαν ότι θα στοχοποιήσουν αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, καλώντας τους εργαζόμενους και όσους βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις τους να απομακρυνθούν άμεσα.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το Tasnim News Agency, υποστηρίζεται ότι εταιρείες των ΗΠΑ στους τομείς ICT και τεχνητής νοημοσύνης συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση «τρομοκρατικών στόχων» και πλέον θεωρούνται νόμιμοι στόχοι.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, περισσότερο από 15 εταιρείες θα βρεθούν στο στόχαστρο από αύριο Τετάρτη από την 1η Απριλίου, στις 20:00 τοπική ώρα, μεταξύ των οποίων οι Boeing, Tesla, Meta, Google και Apple.

18:07 | 31.03.2026
REUTERS
Χέγκσεθ: Ο Τραμπ θέλει συμφωνία με το Ιράν, γνωρίζουν τους όρους μας – Καθοριστικές οι επόμενες μέρες
Ο υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι «αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση»
18:07 | 31.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Τραμπ σε συμμάχους: Βρείτε λίγο θάρρος, πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το πετρέλαιο μόνοι σας
«Θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε να πολεμάτε για τον εαυτό σας», ανέφερε μεταξύ άλλων - Σκληρή επίθεση προς το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τη Γαλλία
18:06 | 31.03.2026
Ο Ινφαντίνο
Ινφαντίνο για Ιράν: «Θέλουμε να παίξει στο Μουντιάλ»
Ο πρόεδρος της FIFA διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πλάνο για διαφοροποίηση των ομάδων που έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο
18:06 | 31.03.2026

Καλησπέρα σας από το newsit.gr. Εδώ θα μοιραζόμαστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρωσία
Newsit logo
Newsit logo