Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Απειλές Ιράν σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες – «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι στο Ιράν», λέει Ρώσος πρέσβης

Τραμπ για Ιράν στη NYP: Τους διαλύουμε εντελώς, πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο Ιράν, δήλωσε στη NYP ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να παραμείνουν για πολύ ακόμη στην περιοχή, τονίζοντας παράλληλα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά σφοδρές και καταστροφικές, κάνοντας λόγο για πλήρη εξουδετέρωση των στόχων. Η ρητορική αυτή εντάσσεται σε μια γενικότερα επιθετική στάση που έχει υιοθετήσει απέναντι στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Δεν πρόκειται να είμαστε εκεί για πολύ ακόμη. Τους διαλύουμε εντελώς αυτή τη στιγμή, πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ναυτιλιακή οδός θα ανοίξει από μόνη της, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί πλήρως και δεν διαθέτει πλέον ουσιαστική ισχύ. Τόνισε επίσης ότι την ευθύνη για το άνοιγμα των Στενών θα πρέπει να αναλάβουν οι χώρες που τα χρησιμοποιούν.

«Νομίζω ότι θα ανοίξει αυτόματα, αλλά η στάση μου είναι ότι έχω καταστρέψει το Ιράν. Δεν τους έχει μείνει καμία δύναμη, και ας πάνε οι χώρες που χρησιμοποιούν τα Στενά να τα ανοίξουν», ανέφερε