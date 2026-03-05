Μέση Ανατολή: Οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Epic Fury» που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν – Δείτε βίντεο

Βίντεο από τις πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Epic Fury» -όπως την ονομάζουν οι ΗΠΑ– κατά του Ιράν, δημοσίευσε στα social media η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

Στο βίντεο φαίνονται οι βομβαρδισμοί στρατιωτικών θέσεων που έβαλαν στο στόχαστρο ΗΠΑ και Ισραήλ. Η επιχείρηση -που οι Ισραηλινοί ονομάζουν «Lion’s Roar»- ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, οδηγώντας την Μέση Ανατολή στο χείλος του γκρεμού. Από εκείνη την ημέρα, έχουν εμπλακεί και άλλες χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο ιρανικών πυραύλων και drones ως απάντηση για τους βομβαρδισμούς σε Τεχεράνη και άλλες ιρανικές περιοχές.

Στο βίντεο, δεν αναφέρεται ούτε μία λέξη. Τα πλάνα με τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς, τις εκρήξεις αλλά και τις προετοιμασίες του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση του στόχου, τα «λένε» όλα από μόνα τους.

“100 Hours” of Operation Epic Fury. pic.twitter.com/XW5ZnRAJJL — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Στα πλάνα που διαρκούν σχεδόν 1 λεπτό, φαίνονται όλοι οι στόχοι που βομβαρδίστηκαν ενώ το βίντεο τελειώνει με την αμερικανική σημαία και την ονομασία της επιχείρησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί και απειλεί για πόλεμο διαρκείας με το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης να «απαντούν» πως θα επιτεθούν σε όλες τις αμερικανικές βάσεις της περιοχής.

Σχετικά με την Ελλάδα, πύραυλοι Patriot έχουν ήδη μεταφερθεί στην Κάρπαθο, ενώ οι 2 φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» μαζί με 4 F-16 έχουν φτάσει στην Κύπρο για την ενίσχυση της ασφάλειας μετά την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στην περιοχή Ακρωτήρι.