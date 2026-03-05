Κόσμος

Μέση Ανατολή: Οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Epic Fury» που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του Ιράν – Δείτε βίντεο

Συνεχόμενες οι εκρήξεις στα εδάφη του Ιράν - Το βίντεο που ανέβασε η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση στα social media
U.S. Navy photo
U.S. Navy photo/Handout via REUTERS

Βίντεο από τις πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης «Epic Fury» -όπως την ονομάζουν οι ΗΠΑ– κατά του Ιράν, δημοσίευσε στα social media η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

Στο βίντεο φαίνονται οι βομβαρδισμοί στρατιωτικών θέσεων που έβαλαν στο στόχαστρο ΗΠΑ και Ισραήλ. Η επιχείρηση -που οι Ισραηλινοί ονομάζουν «Lion’s Roar»- ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, οδηγώντας την Μέση Ανατολή στο χείλος του γκρεμού. Από εκείνη την ημέρα, έχουν εμπλακεί και άλλες χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο ιρανικών πυραύλων και drones ως απάντηση για τους βομβαρδισμούς σε Τεχεράνη και άλλες ιρανικές περιοχές.

Στο βίντεο, δεν αναφέρεται ούτε μία λέξη. Τα πλάνα με τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς, τις εκρήξεις αλλά και τις προετοιμασίες του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση του στόχου, τα «λένε» όλα από μόνα τους.

Στα πλάνα που διαρκούν σχεδόν 1 λεπτό, φαίνονται όλοι οι στόχοι που βομβαρδίστηκαν ενώ το βίντεο τελειώνει με την αμερικανική σημαία και την ονομασία της επιχείρησης.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί και απειλεί για πόλεμο διαρκείας με το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης να «απαντούν» πως θα επιτεθούν σε όλες τις αμερικανικές βάσεις της περιοχής.

Σχετικά με την Ελλάδα, πύραυλοι Patriot έχουν ήδη μεταφερθεί στην Κάρπαθο, ενώ οι 2 φρεγάτες «Ψαρά» και «Κίμων» μαζί με 4 F-16 έχουν φτάσει στην Κύπρο για την ενίσχυση της ασφάλειας μετά την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στην περιοχή Ακρωτήρι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
171
157
135
128
100
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε ψήφισμα που περιόριζε τις εξουσίες του Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν
Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, υποστηρικτής του πολέμου, τάχθηκε κατά, ενώ ο συνάδελφός του Ραντ Πολ ήταν το μοναδικό μέλος του ρεπουμπλικανικού κοινοβουλευτικού λόχου που ψήφισε υπέρ
Η Αμερικανική Γερουσία
Ανάλυση Axios: CIA και Mossad πίσω από τις χερσαίες επιθέσεις Κούρδων στο Ιράν
Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να υποσχέθηκαν στις κουρδικές οργανώσεις όχι μόνο στρατιωτική βοήθεια αλλά και πολιτική στήριξη για τη δημιουργία αυτόνομης κουρδικής περιοχής σε ένα μελλοντικό Ιράν
Κούρδοι στη Συρία 6
Φρουροί της Επανάστασης: Χτυπήσαμε αμερικανικό τάνκερ – Νέες απειλές Ιράν μετά τη βύθιση της φρεγάτας στη Σρι Λάνκα – Συναγερμός στην Ιορδανία
Η ανησυχία εντείνεται καθώς ένας Ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία φέρεται να κατευθυνόταν προς τη βάση Ιντσιρλίκ, ενώ μία ιρανική φρεγάτα βυθίστηκε ανοιχτά της Σρι Λάνκα
Βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη 5
Γιγαντώνεται η σύρραξη στη Μέση Ανατολή: Πολεμική νύχτα με βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και εισβολή Κούρδων μαχητών στο Ιράν
Την ίδια ώρα, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ αν επιδιωχθεί αλλαγή καθεστώτος. Στοχεύει την πυρηνική εγκατάσταση της Ντιμόνα
U.S. Navy
Newsit logo
Newsit logo